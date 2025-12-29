Ob novici iz Avstrije je Slovencem zledenela kri: uresničuje se najhujši scenarij

Ena od najodmevnejših zgodb iztekajočega se leta na Siol.net je bila novica o nepričakovanem stečaju avstrijskega podjetja myWorld International, s katerim se je sesul tudi s Slovenijo tesno povezani Lyconet, eden od največjih mrežnih marketingov na svetu. Tega (oziroma predhodnika Lyoness) so v več evropskih državah pred časom že razglasili za piramidno shemo. Ogromno Slovenk in Slovencev, ki so dobesedno čez noč izgubili dostop do naložb, vrednih od nekaj tisoč pa do več kot sto tisoč evrov, še vedno čaka na odgovore. Leto 2025 je ob kolapsih (domnevnih) piramidnih shem sicer zaznamovalo več odmevnih ter inovativnih prevar in spletnih groženj, ki bi v prihajajočih dvanajstih mesecih lahko postale še pogostejše.

Kolaps avstrijskega podjetja je tudi v Sloveniji povzročil ogromne skrbi

Podjetje myWorld International s sedežem v Gradcu, ki je dolga leta upravljalo mrežni marketing Lyconet in program za vračilo dela kupnine (Cashback World) – vse skupaj je bilo združeno pod enotnim imenom myWorld, nekdaj pa je bilo znano kot Lyoness –, je 4. avgusta letos razglasilo insolventnost. Dva dneva pozneje je insolventnost razglasilo še podjetje Lyconet, veja myWorld International, ki se je ukvarjalo izključno z mrežnim marketingom.

Vsa spletišča, povezana z myWorld in Lyconet, so nemudoma prenehala delovati, za tisoče članov mrežnega marketinga pa je to pomenilo ogromno težavo.

Lyoness je bil zaradi sumov in obtožb, da mrežno-marketinška komponenta delovanja organizacije kaže znake piramidne sheme, tako rekoč od ustanovitve leta 2003 tarča preiskav v številnih državah, tudi v domači Avstriji, kjer so Lyoness za piramidno shemo razglasila štiri civilna sodišča, a je višje deželno sodišče leta 2016 nato razsodilo, da Lyoness ni piramidna shema. Drugačnega mnenja so pristojni organi v več drugih evropskih državah, na primer v Italiji, na Norveškem in Poljskem, kjer so Lyoness oziroma myWorld uradno razglasili za piramidno shemo in prepovedali nadaljnje rekrutiranje novih članov. Preiskave delovanja avstrijskega podjetja so bile sprožene tudi v več drugih državah, kot so Francija, Švedska, Madžarska, Rusija, Litva, Lihtenštajn in Grčija. Uradni dogodki Lyconeta so bili, kot je značilno za mnoge večje večnivojske mrežne marketinge, ki se spogledujejo z obtožbami, da so prikrite piramidne sheme, ekstravagantni. Na fotografiji je dogodek Lyconeta leta 2023 v Veltins Areni v nemškem Gelsenkirschnu, kjer je najvišje uvrščena članica Lyconeta, Slovenka, kot darilo prejela luksuznega Mercedesovega superšportnika. Foto: Lyconet / Facebook

Sogovorniki, ki niso želeli biti imenovani, so za Siol.net razkrili, da so nekateri slovenski člani mrežnega marketinga ob kolapsu avstrijskega podjetja izgubili dostop do naložb, vrednih tudi več kot sto tisoč evrov.

Po naših podatkih je bilo v Sloveniji, ki je tesno povezana z myWorld oziroma Lyconet – v Sloveniji obstaja celo podružnica myWorld, d. o. o., ki je imela lani kar milijon evrov dobička, zdaj pa je prav tako v stečaju –, več kot deset tisoč vlagateljev v Lyconet.

Podjetje myWorld International je imelo sedež v Gradcu v sosednji Avstriji (na fotografiji). Foto: Shutterstock

Na Poljskem se je ponovil slovenski scenarij iz leta 2024

Letos je več tisoč Poljakov podoživelo usodo žrtev piramidne sheme Conti, ki je ogromno Slovencev prevzela leta 2024, zrušila pa se je oktobra lani po tem, ko smo nanjo opozorili na Siol.net.

Člani piramidne sheme Coinplex so na Poljskem celo odpirali "uradne" pisarne domnevnega podjetja. Podobno se je leta 2024 dogajalo v Sloveniji, ko so podružnice odpirali člani piramidne sheme Conti. Foto: Google Street View

Na Poljskem so se mnogi opekli v piramidni shemi Coinplex, ki je vlagateljem v domnevno trgovanje s kriptovalutami obljubljala astronomske, do desetodstotne dnevne obresti na njihov prvotni vložek in še dodaten "turbo" zaslužek na vsakega rekrutiranega člana.

Sledi so, podobno kot v primeru piramidnih shem, ki so rovarile in v določenih primerih še vedno rovarijo po Sloveniji, vodile v jugovzhodno Azijo oziroma na Kitajsko.

Na Poljskem so kmalu po kolapsu piramidne sheme Coinplex prijeli več posameznikov, ki so veljali za osrednje lokalne promotorje goljufije. Foto: Poljski centralni urad za boj proti kibernetski kriminaliteti

Strokovnjaki za kibernetsko varnost so ob tem izpostavili še izredno nevarnost v obliki aplikacije, ki so jo vlagateljem vsiljevali arhitekti piramidne sheme, saj je bila okužena z vohunskim virusom, ki lahko žrtvam povzroči ogromno premoženjsko škodo.

Ana in Tanja iz Maribora sta popustov željne kupce speljali na led

Na Siol.net smo v preteklosti večkrat opozorili na lažne spletne trgovine, ena pa je v letu 2025 še posebej izstopala.

To je bila neobstoječa modna trgovina Ana & Tanja Maribor, ki je potencialne stranke prek agresivne oglaševalske kampanje na družbenih omrežjih prepričevala, da kmalu zapira svoja vrata, zato vsa oblačila iz zaloge ponuja s konkretnim popustom.

Fotografija domnevne trgovine Ana & Tanja Maribor je ustvarjena z umetno inteligenco. Takšna trgovina v Mariboru ne obstaja. Foto: Posnetek zaslona/Ambienti

Vsebina spletne strani je bila tako rekoč v celoti plod umetnointeligenčnih pomočnikov, profil trgovine na družbenem omrežju Facebook pa so upravljale osebe iz tujine.

Nekateri bralci, ki so verjeli obljubam Ane in Tanje ter naročili domnevno močno znižana oblačila, so dejansko prejeli paket z artikli, a so bili bodisi katastrofalne kakovosti bodisi nekaj povsem drugega od naročenega. Pošiljatelj je bil s Kitajske, kar nakazuje na to, da je šlo morda za organizirano operacijo za prodajo oblačil z lažnim predstavljanjem.

Trenirka, ki jo je od "Ane in Tanje" prejela bralka, ki je po njenih besedah bolj spominjala na poliestrsko pižamo. Foto: Bralka

Črni seznam na Hrvaškem, ki bo zelo uporaben tudi v letu 2026

Dopustniki, ki so poletni oddih želeli preživeti na hrvaški obali, so bili letos množično tarče spletnih prevarantov, ki so objavljali lažne oglase z ukradenimi fotografijami resničnih apartmajev in plačilo za nastanitev zahtevali vnaprej.

Na Siol.net smo se pogovarjali z eno od tovrstnih stanodajalk, ki nam je ponujala neobstoječe apartmaje po tako rekoč celotni hrvaški rivieri vključno z apartmajem "ob plaži" v Karlovcu, mestu, ki je od najbližje jadranske obale oddaljeno kar 70 kilometrov.

Poskusov prevar pri rezervacijah namestitev je v zadnjih letih vse več, goljufi pa si vse pogosteje pomagajo tudi z umetnointeligenčnimi orodji. Foto: Shutterstock

Če potencialni dopustniki izrazijo zanimanje za najem takšnega apartmaja, lažni ponudniki zahtevajo plačilo akontacije ali celotnega stroška namestitve na bančni račun, ki pa je redko odprt pri kateri od hrvaških bank, pogosteje v Italiji ali Nemčiji. Ime lastnika ali lastnice bančnega računa je v vseh primerih prav tako povsem drugačno od osebe, ki domnevno oddaja apartma.

Na družbenem omrežju Facebook so takšne lažne lastnike apartmajev začeli objavljati v skupini z imenom Črni seznam ponudnikov apartmajev in gostov, ki bi pred rezervacijo apartmaja pri zasebnem ponudniku v prihajajoči dopustniški sezoni morda morala postati obvezna prva postaja.

Slovenski zdravnik opozoril na veliko nevarnost

"Polagam vam na srce – če imate težave, če imate dvome, se obrnite na svojega zdravnika, na urgenco, če je nujno. Zaupajte ljudem, ki smo ure in ure študirali in točno vemo, kaj napisati na recept, ter smo pripravljeni za to, kar napišemo, vedno tudi odgovarjati."

Tako je v začetku junija letos svoje sledilce na družbenem omrežju Instagram pred nakupi zdravil prek spleta brez recepta, med katerimi prednjačijo zdravila, kot je sildenafil, ki se uporablja za zdravljenje impotence in je bolj znano po tržnem imenu viagra, v zadnjem času pa tudi semaglutid, znano tudi kot Ozempic, posvaril slovenski infektolog, pisatelj in spletni vplivnež David Zupančič.

"Ko od zdravnika dobiš recept, najsi bo v fizični ali elektronski obliki, je ta zdravnik na receptu vedno podpisan, obstaja neka sledljivost in, to je zelo pomembno, neka odgovornost. Ko zdravilo, ki se sicer izdaja na recept, naročiš po spletu, velikokrat gre za kakšno zdravilo za impotenco, ne veš, kaj točno je v teh tabletah, kako so bile testirane, katera velika agencija za varnost zdravil je to sploh odobrila in kdo ti to priporoča oziroma kdo ti to prodaja – kdo bo odgovoren, če gre kaj zelo narobe," je opozoril infektolog. Foto: Jan Lukanović

"Rad bi bil zelo direkten. Ne samo, da je nakupovanje zdravil, ki jih sicer dobiš na recept, prek spleta v Sloveniji prepovedano, je tudi izjemno izjemno nevarno," je poudaril Zupančič.

Izpostavil je, da morebitni kupci takšnih zdravil ne tvegajo le svojega zdravja, temveč tudi zlorabo kreditne kartice. Takšna zdravila namreč zvečine prodajajo spletne strani, ki jih upravljajo v tujini, pogosto pa sploh ni znano, katero podjetje je v ozadju.

Lažno novico o smrti teniške šampionke so zlorabili za poskus prevare

V začetku leta 2025 je marsikateremu uporabniku družbenega omrežja Facebook, ki je ljubitelj športa, zledenela kri ob objavi, da je nenadoma umrla nekdanja teniška šampionka Steffi Graf.

Steffi Graf, ki je v nasprotju z navedbami na Facebooku še vedno zelo živa, velja za eno najboljših teniških igralk vseh časov. Osvojila je 22 turnirjev za Grand Slam – več sta jih v svojih karierah dobili le še Američanka Serena Williams in Avstralka Margaret Court. Foto: Posnetek zaslona

Šlo je zgolj za morbidni način pritegovanja pozornosti in posredni poziv h kliku na priloženo povezavo, kjer pa je zvedavi uporabnik prejel obvestilo, da je z njegovim računalnikom nekaj hudo narobe in da mora takoj kupiti protivirusni program. Tisti, ki je širil lažno novico o smrti Grafove, je ob nakupu prejel provizijo.

So vam pisale razne Anje, Jolande, Matjaži, Andreji ter drugi zagotovo povsem resnični "Slovenci" in "Slovenke"?

Slovenske uporabnice in uporabniki spleta so bili tudi v letu 2025 zelo pogosto tarče goljufov iz tujine, ki so jih z lažnim predstavljanjem za državljanke oziroma državljane Slovenije poskusili opehariti na najrazličnejše načine. Najpogosteje je šlo za prevare, povezane z zanimanjem za izdelke, ki so jih žrtve prodajale prek spletnih platform za male oglase.

Bo to ena od najnevarnejših prevar v letu, ki prihaja?

Vse več strokovnjakov za informacijsko varnost je v letu 2025 opozarjalo na izredno grožnjo, ki jo predstavljajo vedno pogostejši poskusi prikritih okužb osebnih računalnikov, znani pod skupnim imenom ClickFix.

ClickFix je postal ena od največjih rastočih nevarnosti. Na vrsto kibernetskega napada, ki lahko postane nočna mora za uporabnika, ki mu nasede, je v zadnjih tednih in mesecih opozorilo več znanih podjetij s področja informacijske varnosti, med drugim CrowdStrike, Kaspersky, MalwareBytes, Push Security, Sekoia, Huntress, pa tudi ameriški računalniški velikan Microsoft. Foto: Posnetek zaslona

Bolj kot čistokrvni kibernetski napad je ClickFix (v prevodu Klikni in popravi) pravzaprav vrsta družbenega inženiringa, saj storilec uporabnika oziroma svojo žrtev s čustveno manipulacijo prepriča, da na svojem računalniku nevede izvrši oziroma zažene programsko kodo, ki vodi do prikrite namestitve zlonamernih programov. Ti so lahko namenjeni kraji podatkov, vohunjenju ali celo popolnemu prevzemu nadzora nad računalnikom.

Prav zaradi tega se je proti napadom tipa ClickFix, razen morda z rednim opozarjanjem na nevarnost, kar bo v letu 2026 po mnenju mnogih strokovnjakov za informacijsko varnost še pomembneje, saj pričakujejo, da se bodo tovrstni napadi še stopnjevali, zelo težko boriti.