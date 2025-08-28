Kolaps na Poljskem, je naslednja Slovenija? Podobnost je srhljiva.

Na tisoče Poljakov je te dni izredno zaskrbljenih, saj vse kaže na to, da se je zrušila in njihov denar v črno luknjo posrkala domnevna piramidna shema Coinplex, ki je kljub predstavljanju za mednarodno poslovno priložnost veliko večino vlagateljev rekrutirala prav na Poljskem. Primer Coinplexa je lahko opozorilo tudi za Slovenijo – na Siol.net smo pred časom opozorili na še vedno aktivni Nuvonex, še eno potencialno piramidno shemo, ki je tako rekoč zrcalna kopija Coinplexa. Zelo mogoče je celo, da so v ozadju isti akterji.

Zadnja prevara?

Coinplex je konec preteklega tedna vlagatelje obvestil, da ugašajo spletno stran in zapirajo njihove trgovalne račune, ter jih pozval, naj jih aktivirajo na novi spletni strani, ki pa je štiri dni pozneje še vedno nedelujoča. Kot razlog za prekinitev delovanja so navedli proces pridobivanja komercialne licence za ponujanje trgovalne platforme za kriptovalute, ki bo v skladu z novo Evropsko uredbo o kriptosredstvih (MiCA).

Gre sicer za nesmisel, saj MiCA glede na razlago na spletni strani Evropske unije "vzpostavlja enotna pravila za izdajatelje kriptosredstev", kar pa Coinplex ni (bil), saj je bil njegov poslovni model v prvi vrsti rekrutiranje novih članov na platformo, ki naj bi domnevno omogočala zaslužek z vlaganjem v kriptovaluto tether (USDT). S to naj bi avtonomno trgovala umetna inteligenca in vlagateljem – ti so morali večkrat dnevno le klikati gumb, ki naj bi sprožil trgovanje – izplačevala dobiček.

Poljski promotorji piramidne sheme Coinplex so v prostorih nekdanje poslovalnice banke Santander v mestu Mielec odprli celo "uradno" pisarno. Zelo podobno dogajanje smo v Sloveniji lahko spremljali lani, ko so "urade" v več slovenskih mestih odprli glavni promotorji propadle piramidne sheme Conti. Foto: Google Street View

Veliko bolj verjetno je, da akterji v ozadju Coinplexa uredbo MiCA izrabljajo za tako imenovano zadnjo ali izhodno prevaro, exit scam po angleško, kar pomeni, da pod pretvezo težav z zakonodajo oziroma prelaganja odgovornosti na druge dejavnike ves denar vlagateljev pospravijo v lasten žep, ugasnejo sistem in izginejo.

Takole so Slovence in Slovenke - z izgovarjanjem na težave z davkariji - ob kolapsu za nos vlekli organizatorji piramidne sheme Conti. Pozivali so jih, naj nemudoma nakažejo še več denarja, saj bodo sicer izgubili vse. To se je na koncu zgodilo v vsakem primeru. Foto: Posnetek zaslona

Zažrli so se v pore poljske družbe

Čeprav se je Coinplex na uradni spletni strani – ta ima v izvorni kodi kitajske prstne odtise, v kitajskih pismenkah pa so zapisani celo določeni vidni elementi arhivirane različice spletne strani – predstavljal kot ameriško podjetje s sedežem v Koloradu, so bili prisotni skoraj izključno na Poljskem. Analitična spletna stran SimilarWeb namreč pokaže, da so Poljaki predstavljali kar 94 odstotkov vseh obiskovalcev Coinplexovih portalov.

Napisi v kitajščini, ki so jih snovalci Coinplexa najprej pozabili umakniti z dna spletne strani. Foto: Posnetek zaslona

Piramidne sheme tipa "klikaj gumbe za zaslužek", kot je najverjetneje Coinplex in kakršen je zagotovo bil lani ugasli "slovenski" Conti, so v zadnjih letih skoraj izključno domena organiziranih kriminalnih združb, povezanih s Kitajsko. Več preberite v tem prispevku.

Coinplex, ki je vlagateljem obljubljal astronomske, do desetodstotne dnevne obresti na njihov prvotni vložek in še dodaten turbo zaslužek na vsakega rekrutiranega člana, se je v prizadevanjih za rekrutiranje čim večjega števila Poljakov agresivno lotil tudi oglaševanja zunaj spletnih skupnosti.

V mestu Mielec na jugu Poljske, ki je veljalo za utrdbo Coinplexa na Poljskem, so med drugim odprli pisarno, ki so jo vodili lokalni promotorji piramidne sheme – podobne korake so v Sloveniji lani s pisarno v Celju in na Goriškem naredili promotorji piramidne sheme Conti –, in sklenili sponzorske pogodbe z več športnimi klubi in organizacijami, med drugim rokometnim klubom Stal Mielec, poljsko tekvondo zvezo, plavalnima kluboma MKS IKAR in UKS DELFIN ter profesionalnim moštvom namiznega tenisa, ki deluje pod okriljem tehniške univerze v Lublinu.

Prvoligaški poljski klub namiznega tenisa je sponzorsko partnerstvo s Coinplexom oznanil le nekaj več kot mesec dni pred kolapsom piramidne sheme. Foto: Posnetek zaslona

Ob tem ni očitno nihče preverjal, kdo v resnici vodi podjetje Coinplex, ki se na spletni strani predstavlja kot "vodilno svetovno podjetje za kvantitativno trgovanje, podprto z umetno inteligenco", a skriva tako rekoč vse podatke o lastnikih spletne strani in druge, ki bi lahko omogočili bolj transparenten vpogled v delovanje "podjetja".

Na Poljskem se je že marca letos sicer organizirala iniciativa Opozorilo pred Coinplexom, ki je poljske državljane in državljanke opozarjala na nevarnost vlaganja v to domnevno piramidno shemo. Po kolapsu Coinplexa pretekli konec tedna so poljske pristojne organe tudi začeli pozivati, naj uvedejo postopke zoper osebe, ki so bile na Poljskem najbolj odgovorne za rekrutiranje novih članov in širjenje goljufije.



KNF, osrednji poljski državni organ za finančni nadzor, ima oziroma je imel v tem primeru sicer delno zvezane roke, so pred časom priznali za več poljskih medijev. Čeprav so nad Coinplexom zaradi opozoril nekaterih državljanov izvajali monitoring, uradnega opozorila niso izdali, saj Coinplex ni ponujal finančnih storitev, temveč se je (na videz) ukvarjal s kriptovalutami, so pojasnili.

Alarmi bi morali zvoniti tudi v Sloveniji, kjer je aktivna tako rekoč identična piramidna shema

Na Siol.net smo v začetku julija opozorili na domnevno piramidno shemo Nuvonex, ki z najverjetneje propadlim Coinplexom vleče srhljive vzporednice. Glede na številne podobnosti je mogoče celo, da so v ozadju tako Coinplexa kot Nuvonexa isti akterji.

Kaj imata skupnega Nuvonex in Coinplex:

- Oba ponujata trgovanje s kriptovalutami z domnevnim umetnointeligenčnim pomočnikom, pri čemer mora vlagatelj zgolj klikati na gumb, ki naj bi sprožil trgovanje.

- Oba ponujata izredno visoke dnevne donose, ki so lahko še bistveno višji v primeru rekrutiranja novih vlagateljev. To je aktivno spodbujano.

- Oba imata domnevna sedeža v ZDA in na uradnih spletnih straneh, ki sta si izredno podobni, kot dokazilo legitimnosti objavljata pravne dokumente, ki dokazujejo registracijo družbe z omejeno odgovornostjo v ZDA.

Primerjava - zgoraj Coinplex, spodaj Nuvonex:

Foto: Posnetek zaslona

- Oba skrivata podatke o lastnikih spletne strani in nikjer ne navajata podatkov, kdo vodi domnevno tako uspešni podjetji in kdo so zaposleni na vodilnih delovnih mestih.

- V izvorni kodi in starejših različicah njunih spletnih strani je mogoče najti kitajske izraze za določene elemente.

- Oba imata aplikaciji za Android in iOS, pri čemer Nuvonex uporabnike obeh platform poziva, naj ju namestijo mimo mehanizmov za varnostno preverjanje, Coinplex pa k temu poziva le uporabnike platforme iOS.

- Oba lažeta o tem, katerega leta sta začela delovati. Na spletu namreč ni mogoče najti nobenih podatkov ne o Coinplexu in ne od Nuvonexu pred letoma, ko sta bili dejansko registrirani njuni spletni strani. Tudi sicer na spletu ni nikjer tako rekoč nobenih omemb Nuvonexa in Coinplexa, če te niso povezane z vprašanji, ali gre morda za prevaro oziroma piramidno shemo.

- Komunikacija med vlagatelji skoraj v celoti poteka prek platforme Telegram, kar je zelo značilno za piramidne sheme, ki se želijo skriti pred očmi javnosti.

- Oba imata profile na družbenih omrežjih, njune objave imajo ogromno všečkov, a skoraj nič delitev, komentarji pa so zaklenjeni. To nakazuje na možnost kupovanja "sintetičnih" všečkov za ustvarjanje vtisa priljubljenosti in pa zatiranje javne razprave, ki bi lahko razkrila za organizatorje prevare neprijetna dejstva.