Cigare, plaže in nakazila v Rusijo: Kripto milijonar z riviere na Jadranu v zapor

Na Švedskem je bil na šestletno zaporno kazen obsojen Andreas Kartrud, znani serijski piramidaš, ki se je zadnjih nekaj let pred skandinavskimi oblastmi skrival na jadranski rivieri v Črni gori. Kartruda, ki je organiziral najmanj štiri različne piramidne sheme, v preteklosti pa je bil vpleten še v promocijo številnih drugih, je sodišče v Malmu spoznalo krivega utaje davkov in pranja denarja.

Andreas Kartrud, državljan Norveške in Švedske, je v letih 2020 in 2021 po navedbah portala BehindMLM, ki sledi tovrstnim (spletnim) prevaram, organiziral najmanj štiri različne piramidne sheme, povezane s kriptovalutami.

Šlo je za domnevne naložbene priložnosti, temelječe na tako imenovanih pametnih pogodbah, povezanih s kriptovalutami, kot sta ether in tron, a so bile zasnovane tako, da je velika večina denarja vlagateljev končala v kriptodenarnicah Andreasa Kartruda.

Kriptoprevara oziroma piramidna shema EtherChain, ki jo je promoviral Andreas Kartrud. Foto: Posnetek zaslona / BehindMLM

Sledi goljufij so vodile tudi v Rusijo

Tožilstvo na Švedskem je Kartruda po navedbah švedskih medijev preganjalo zaradi utaje davkov in pranja denarja, pridobljenega z nezakonitimi piramidnimi shemami.

Kartrud je pred švedsko finančno upravo namreč skrival več deset milijonov evrov, ki jih je zaslužil v svojih piramidnih shemah. Kar deset milijonov evrov v različnih kriptovalutah je tudi nakazal v Rusijo, natančneje ruskemu državljanu Kašinu Evengiju, ta pa mu jih je vrnil skoraj dvakrat toliko, spet v različnih kriptovalutah, ki jih je Kartrud nemudoma prodal. To je bil po navedba tožilstva dokaz za pranje denarja.

Koliko denarja je Kartrud skupno pobral žrtvam svojih piramidnih shem, sicer ni znano. Samo z eno, Eclipcity, naj bi sicer pridobil premoženje v višini skoraj 30 milijonov evrov, ravno del tega denarja pa naj bi "opral" prek Rusije.

Pobegnil je na jadransko riviero

Kartrud je septembra 2020 po kolapsu njegove piramidne sheme EtherChain iz Skandinavije pobegnil v Črno goro, ki velja za priljubljeno evropsko pribežališče kriptogoljufov. Tam so med drugim odkrili tudi Do Kwona, državljana Južne Koreje, ki je povzročil kolaps kriptovalut terraUSD in luna ter s tem začasni zlom kriptotrga, in Romana Ziemiana, enega od idejnih očetov piramidne sheme FutureNet, ki je bila pred leti zelo aktivna tudi v Sloveniji.

Andreas Kartrud v kraju Pržno v Črni gori Foto: Facebook / Andreas Kartrud

V Črni gori je Kartrud živel več kot štiri leta in na svojih profilih na družbenih omrežjih redno objavljal fotografije uživanja na plaži in motorističnih izletov.

Odločil se je, da se bo vrnil domov. Takoj so ga ujeli policisti.

Njegova zadnja fotografija na družbenem omrežju Facebook je bila objavljena 5. decembra 2024, ob njej pa je pripisal, da se po petnajstih letih ponovno vrača v domačo Norveško in da bo obiskal družino in prijatelje iz otroštva.

Zadnja objava Andreasa Kartruda na Facebooku:

Ob prihodu na Norveško so ga tamkajšnje oblasti sicer pridržale že na letališču in ga po hitrem postopku izročile švedskim organom pregona, ki so ga aretirali.

V priporu je bil po navedbah švedskih medijev do izreka sodbe na sodišču v Malmu v ponedeljek, 7. julija. Zaradi utaje davkov in hujše oblike pranja denarja – na Švedskem obe kaznivi dejanji veljata za zelo resna zločina – je bil obsojen na šestletno zaporno kazen. Plačati mora tudi dve globi v skupnem znesku 8,5 milijona evrov in kazenski davek v višini kar 12 milijonov evrov.