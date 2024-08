V Črni gori so prejšnji teden aretirali Poljaka Romana Ziemiana, enega od idejnih očetov piramidne sheme FutureNet, ki je sredi prejšnjega desetletja nove vlagatelje agresivno novačila tudi v Sloveniji, z namenom legitimizacije poslovanja pa so celo sponzorirali enega od slovenskih nogometnih klubov. Gre že za drugo aretacijo Ziemiana v dveh letih, grozi pa mu izročitev domači Poljski ali Južni Koreji, kjer ga po najslabšem scenariju čaka celo dosmrtna zaporna kazen.

Romana Ziemiana je že oktobra 2022 italijanska policija po koncu ene od avtomobilskih dirk pod okriljem koncerna Ferrari zvlekla tako rekoč z odra za zmagovalce in ga vklenila v lisice, razlog za njegovo aretacijo pa je bila mednarodna tiralica, ki jo je za Poljakom razpisala Južna Koreja.

Ziemian, ki je po aretaciji vplačal varščino, je oktobra lani nato pobegnil iz Italije in z lažnimi dokumenti domnevno prek Dubaja pripotoval v Podgorico, kjer ga je v stanovanju v luksuznem blokovskem kompleksu Master Kvart 17. avgusta aretiral NCB Interpol Podgorica, je sporočila črnogorska policija.

Izročitev zahteva Južna Koreja, kjer arhitektoma piramidne sheme grozi dosmrtna zaporna kazen

Kakšna bo nadaljnja usoda Poljaka, ni znano, obstajajo pa verjetno kar dobre možnosti, da ga bo Črna gora izročila eni od držav, ki to zahtevata – Poljski ali Južni Koreji. Črnogorsko prizivno sodišče je v začetku avgusta namreč že odobrilo izročitev južnokorejskega kriptopodjetnika Doja Kwona, ki so ga našli v Črni gori po tem, ko so ga po vsem svetu iskali tako južnokorejske kot ameriške oblasti in Interpol, osumljen pa je, da je z goljufijami pri poslovanju s kriptovalutami vlagatelje oškodoval za več deset milijard dolarjev. Izročitev Do Kwona je zahtevala prav Južna Koreja.

Sodstvo v Albaniji je medtem že marca letos sprejelo odločitev, da država Južni Koreji izroči Stephana Morgensterna, najtesnejšega partnerja Romana Ziemana in soarhitekta piramidne sheme FutureNet.

Po ocenah južnokorejskih oblasti je FutureNet samo v njihovi državi žrtve oškodoval za okrog 28 milijonov evrov, celoten izkupiček organizatorjev prevare, ki sta bila seveda na vrhu piramide, pa je s prilivi z vsega sveta znašal okrog blizu 111 milijonov evrov, je poročal Kyunghyang Shinmun, eden največjih medijev v Južni Koreji. Na fotografiji Morgenstern (levo) in Ziemian (desno). Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Morgenstern je bil podobno kot Zieman aretiran že ob koncu leta 2022 v Atenah, a mu je tamkajšnji sodnik dovolil, da je na prvo obravnavo počakal na prostosti. To je izkoristil in iz Grčije pobegnil v Albanijo, kjer so ga ponovno aretirali avgusta 2023.

Južna Koreja obema očita, da sta državljane Južne Koreje s piramidno shemo oškodovala za več deset milijonov evrov, če bosta spoznana za kriva, pa jima v zanju najslabšem primeru grozi celo dosmrtna zaporna kazen.

Pobrala sta 111 milijonov evrov, del tudi v Sloveniji, in se začela ukvarjati s ferrariji

Morgenstern in Ziemian sta evropski rezidenci za Združene arabske emirate, natančneje Dubaj, ki slovi kot varno zatočišče za prevarante, ki so obogateli s piramidnimi shemami, zamenjala pred slabimi petimi leti, ko je postalo jasno, da bo FutureNet implodiral.

Po ocenah južnokorejskih oblasti je FutureNet samo v njihovi državi žrtve oškodoval za okrog 28 milijonov evrov, celoten izkupiček organizatorjev prevare, ki sta bila seveda na vrhu piramide, pa je s prilivi z vsega sveta znašal blizu 111 milijonov evrov, je poročal Kyunghyang Shinmun, eden največjih medijev v Južni Koreji.

Dogodek FutureNeta v Mariboru:

Morgenstern je v Dubaju odprl salon s športnimi avtomobili, Ziemian pa je pridobil licenco dirkača pod okriljem koncerna Ferrari in sodeloval na dirkah po vsem svetu. Na njegovi zadnji so ga tudi aretirali.

Nemec in Poljak sta piramidno shemo FutureNet ustanovila leta 2014. Sprva je šlo zgolj za preprosto matrico za novačenje novih članov brez konkretnega produkta, nato so dodali klikanje na oglase, nazadnje pa še lastno kriptovaluto in obljube o razvoju lastnega ekosistema, ki bi vključeval tudi družbeno omrežje in nakupovalno platformo. Šlo je tako rekoč za učbeniški primer domnevno na sodobni tehnologiji, v resnici pa zgolj v oblakih zasnovane piramidne sheme iz obdobja 2015–2020.

FutureNet je nove člane novačil tako rekoč po vsem svetu, zelo dejavno pa tudi v Sloveniji. V več krajih so med letoma 2016 in 2019 potekala redna srečanja rekruterjev s potencialnimi vlagatelji, Slovenijo pa je večkrat obiskal tudi soustanovitelj FutureNeta Morgenstern.

Nemec v Mariboru:

FutureNet je – verjetno z namenom ustvarjanja vtisa, da je delovanje organizacije v Sloveniji povsem legitimno – sponzoriral tudi svojčas enega najboljših slovenskih klubov malega nogometa (futsala), FutureNet Maribor.

Denarni tok se je tako rekoč izsušil leta 2019 po propadu FutureNetove kriptovalute in usihanju svežega kapitala, saj je bilo potencialnih vlagateljev vse manj, na kar je vplival tudi zlom mega-Ponzijeve sheme OneCoin, ki je marsikoga odvrnil od vplačevanja v podobne projekte. Takrat se je prenehala tudi skoraj vsa promocija FutureNeta na spletu.