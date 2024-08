Na več mestih v Veliki Britaniji so se na avtomatih za plačilo parkirnine pojavile nalepke s kodami QR. Vsakega, ki jih je poskusil skenirati s kamero pametnega telefona, so preusmerile na lažno spletno stran za plačilo parkirnine, katere edini namen je bila kraja številk kreditnih kartic.

Spletna povezava, ki se je skrivala za nepooblaščeno prilepljeno kodo QR, je vodila do lažne spletne strani plačilnega sistema PayByPhone, ki je obiskovalce pozivala, naj parkirnino poravnajo z vnosom podatkov o plačilni kartici.

Kdor je to storil, je neznanim goljufom v resnici poslal številko svoje kreditne kartice, so sporočili iz mestnega sveta kraja Conwy v Walesu v Veliki Britaniji, kjer so najprej naleteli na več parkomatov s sumljivimi nalepkami s kodami QR.

Kdor bi parkirnino "plačal" na tak način, bi lahko dobil še kazen zaradi neplačila parkirnine

Kode so videti kot del navodil na parkirnih avtomatih, kako poravnati plačilo za parkiranje, a v mestnem svetu pojasnjujejo, da brezgotovinsko plačevanje parkirnin na lokacijah, kjer so nameščeni tovrstni parkomati, poteka izključno prek aplikacije PayByPhone.

Opozorili so še, da voznicam in voznikom, ki bi nasedli kodi QR in parkirnino "poravnali" prek lažne spletne strani, grozi še kazen mestnega redarstva zaradi neplačila parkirnine.