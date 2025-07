Na Policijski upravi (PU) Nova Gorica so v zadnjem času zabeležili več prevar. V enem primeru so neznanci s ponarejenimi plačilnimi karticami na bencinskih servisih plačevali gorivo. Obravnavali so tudi dve spletni prevari, v enem primeru je neznanec pridobil skoraj 1.400 evrov, v drugem primeru pa je oškodovanec pravočasno preklical bančno kartico.

V torek zjutraj so bili novogoriški policisti obveščeni o spletni prevari oz. zlorabi negotovinskega plačilnega sredstva na škodo gospodarske družbe iz Romunije. Neznani storilec je med 12. in 16. julijem na relaciji med Romunijo in Italijo na neugotovljen način pridobil podatke več plačilnih kartic za gorivo tujega prevoznika iz Romunije. Tri plačilne kartice je zlorabil na različnih bencinskih servisih na območju PU Nova Gorica, PU Murska Sobota in v Italiji. Gospodarski družbi iz Romunije je zaradi neupravičenih plačil goriva povzročil za 7.606 evrov gospodarske škode.

Konec tedna je neznani storilec prek spletne aplikacije Viber moškemu posredoval sporno povezavo, ko jo je ta odprl, pa je neznanec vdrl v njegov Viber in pisal v njegovem imenu. Oškodovanec je takoj, ko mu je bil onemogočen vstop v aplikacijo, preklical bančno kartico in poskrbel za ustrezno zaščito vseh odprtih računov.

Neznani storilec je v prvi polovici julija od oškodovanca s Kobariškega z lažnim prikazovanjem spravil v zmoto, tako da je neupravičeno pridobil podatke njegove bančne kartice in opravil več transakcij. Oškodovanec je bil oškodovan za 1.392 evrov.

Policija: Storili bodo vse

Sodobni spletni prevaranti bodo storili vse, da se dokopljejo do denarja oz. bančnih podatkov, pri tem pa so se pripravljeni vživeti v najrazličnejše vloge, so posvarili pri policiji.

Napadalci z umetelnimi zvijačami in obljubami od oškodovancev izžamejo denar ali pridobijo dragoceno finančno informacijo. Spletni kriminalci so tudi čedalje bolj inovativni in jih je vse težje odkriti.