Policijsko nasilje v Srbiji: "Odgovorili so mi, da ga peljejo na streljanje"

Nasilju v Srbiji ni videti konca. Pred stavbo pravosodnih organov v Novem Sadu, kjer poteka blokada, je eden od državljanov prek megafona sporočil, da naj bi policija med intervencijo legitimirala in pridržala študente Fakultete za naravoslovje in matematiko. Kot je za N1 povedala ena od študentk, ki je aretacijo študenta videla, je pripadnika intervencijske policije vprašala, kam ga peljejo, on pa naj bi ji odgovoril, da na streljanje.

Študentka očividka je policista vprašala, ali razume, kaj je pravkar rekel, a je svojo izjavo zanikal, kljub temu da ga je opozorila, da ima pet prič, ki so slišale njegove besede.

Študenta naravoslovne fakultete so sprva obtožili kaznivega dejanja napada na uradno osebo, a je njegov odvetnik povedal, da so obtožbo prekvalificirali v prekršek nespodobnega, predrznega in brezobzirnega vedenja, kar pridržanemu bistveno olajša položaj. Študenta naj bi danes zgodaj popoldne obravnavali na sodišču za prekrške.

Državljane, ki so se že nekaj čez sedmo uro zjutraj zbrali pred sodiščem v Novem Sadu, kjer zahtevajo izpustitev pridržanih protestnikov, naj bi intervencijska enota policije grobo preganjala. Po poročanju N1 naj bi protestnike dvakrat pozvali, naj prenehajo blokirati zgradbo. Ko so ti od policistov zahtevali, naj se indentificirajo, naj bi jih začeli s silo preganjati, tudi novinarje, čeprav so nosili označene jopiče.

Đilas: Brnabić bi morala odstopiti takoj

Predsednica skupščine Srbije Ana Brnabić je pred dnevi izjavila, da padec nadstreška ni bil nesreča, ampak da je šlo za diverzijo z Zahoda, ki naj bi sprožila barvno revolucijo. Že večkrat sta skupaj z Vučićem javno obtožila ZDA, Veliko Britanijo in države Evropske unije, da so načrtovale in izvedle teroristično dejanje, v katerem je bilo ubitih 16 ljudi, pravi vodja Stranke svobode in pravice Dragan Đilas.

"Takšne obtožbe proti zahodnim državam in njihovim voditeljem je izrekla oseba, ki zaseda drugo najpomembnejšo funkcijo v državi in je več mandatov vodila srbsko vlado. Dejstvo, da v Srbiji vemo, da Ana Brnabić pogosto izreka neumnosti, torej nepovezane besede, ki bi morale tvoriti stavek, ne zmanjšuje negativnih posledic, ki jih lahko njene izjave in vedenje povzročijo Srbiji," je izjavil za N1.

Prepričan je, da edino rešitev prinaša njen takojšnji odstop in da se vsi državni uradniki na čelu z Aleksandrom Vučićem distancirajo od njene izjave.

"Seveda bi moralo tožilstvo proti njej sprožiti postopek zaradi širjenja panike. Ker se ljudje, ki verjamejo njenim besedam, upravičeno bojijo, da se bo takšno teroristično dejanje ponovilo. Seveda se to ne bo zgodilo, ker Brnabić ni izrekla tako pošastne laži brez dogovora z Aleksandrom Vučićem. To je še toliko bolj razlog, da bi morali poleg vseh drugih zločinov, ki jih je izvedla ta organizirana kriminalna združba, vse njene člane privesti pred sodišče. To se zdaj ne bo zgodilo, v bližnji prihodnosti pa se bo zagotovo," je zaključil Đilas.

Kazni za podpornike protestov?



Še pred septembrom se nekateri vrtovi kavarn v Pančevu zapirajo. Lastnikom šestih kavarn naj bi inšpekcija naročila, naj pospravijo vrte in odstranijo stole ter mize. Uradni razlog: pomanjkanje ustreznih dovoljenj. Lokalom je skupno to, da naj bi med generalno stavko januarja podprli študente, zato se postavlja vprašanje, ali gre za spoštovanje predpisov ali morda za tiho kazen, poroča N1.

To morda ne bi bilo sporno, če bi mestne oblasti v Pančevu v prejšnjih letih izdajale kakršnakoli dovoljenja za obratovanje gostinskih vrtov, pravi lastnik enega od lokalov, ki ga je doletela odločba o odstranitvi vrta.

Eskalacija sprva mirnih protestov

Protesti, ki se že skoraj deset mesecev odvijajo v srbskih mestih, niso več mirne povorke, ampak prizori spominjajo na vojno stanje. Vse več je nasilnih spopadov med protestniki in policijo, ki uporabljajo pendreke, solzivec in druga sredstva, prihaja do vandalističnih napadov na stavbe vladajoče stranke.

Ljudje so po vseh teh mesecih jezni, nasilje na ulicah je le odziv na nasilje režima, poroča Deutsche Welle (DW), ki pri tem navaja izjavo Novosadčanke Nede Vrebac, ki že mesece protestira proti oblasti. "Šli smo neoboroženi proti bajonetom. Osebno se počutim, tako kot tudi drugi državljani, ki se redno udeležujejo protestov, zelo vznemirjeno, negotovo in brez občutka varnosti. To je posledica življenja pod fašizmom z vsemi njegovimi manifestacijami."

Protestniki na ulicah pogosto ne vedo, ali so v konfliktu s policijo ali parapolicijskimi enotami Srbske napredne stranke (SNS). Na družbenih omrežjih se širijo videoposnetki, ki prikazujejo skupine zamaskiranih mladeničev s palicami, ki napadajo demonstrante. Po poročanju medijev naj bi bile med podporniki SNS tudi osebe s kriminalno preteklostjo.

"Vlada je s pomočjo strankarskih kriminalcev napovedala ulično vojno proti državljanom. A umika ni, zgorela je do jedra," je za DW povedal Radivoje Jovović iz Gibanja svobodnih državljanov. "Državljani so spoznali, da z mafijo ni presežka parlamentarizma in demokracije, da z mafijo ni več pogovorov, razen o predaji oblasti."

Jovović meni, da je nasilje na ulicah posledica živčnosti vlade, ki ne ve, kako rešiti krizo. Po njegovem mnenju jim SNS ni verjela, ko so opozarjali, naj "se varujejo jeze potrpežljivega človeka", in da zdaj izvajajo zločine, ki bodo pospešili njihov konec.

Številni so primeri policijske brutalnosti, ki so jih posnele kamere. Študentka Nikolina Sinđelić je pričala, da jo je poveljnik enote za varovanje oseb in objektov Marko Kričak grobo udaril z glavo ob steno, jo ozmerjal in ji zagrozil s posilstvom. V javnost so prišli tudi posnetki množičnih aretacij, na katerih so mladi moški klečali ob zidu z rokami za hrbtom, za vsakim od njih pa je stal policist. Dogajale naj bi se celo aretacije oseb, ki sploh niso bile na protestih.

Vučić grozi

Srbski predsednik Aleksandar Vučić obljublja oster odziv države čez nekaj dni, a zanika, da bi pri tem šlo za uvedbo izrednih razmer. Na tiskovni konferenci je študente in državljane, ki protestirajo, obtožil rušenja države, jih primerjal s fašisti in nacisti ter dejal, da je le vprašanje dni, kdaj bodo koga ubili.

Aktivistka Vrebac je še dejala, da se boji za človeška življenja. Izrazila je tudi bojazen, da bi režim lahko ubil koga iz svojih vrst, samo da bi se nasilje še stopnjevalo.

Zoran Stojiljković, upokojeni profesor na Fakulteti za politične vede, stanje v Srbiji imenuje ravnovesje nemoči, v katerem imata obe strani problem prevlade, nobena stran pa nima jasne strategije.