Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Nedelja,
7. 12. 2025,
7.20

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Reka policija napad Hrvaška

Nedelja, 7. 12. 2025, 7.20

5 minut

Moški na Reki ubil dekle, s katerim sta bila v razmerju. Na telesu je imela 30 vbodnih ran.

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
policija, Hrvaška, hrvaška policija | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

V središču Reke se je soboto zjutraj zgodila tragedija. Na stopnišču stavbe na Trgu Republike Hrvaške na reškem Korzu so našli hudo poškodovano žensko, ki je kasneje umrla. Na telesu je imela okoli 30 vbodnih ran, poroča 24sata. V stanovanju v stavbi je policija našla tudi moškega s poškodbo na vratu. Osumljen je storitve kaznivega dejanja in ostaja v policijskem pridržanju. Po poročanju hrvaških medijev sta bila moški in žrtev v razmerju.

Včeraj smo poročali o tragediji, ki je pretresla Hrvaško. Policisti so na stopnišču stavbe na Trgu Republike Hrvaške na reškem Korzu našli hudo poškodovano žensko, ki je še kazala znake življenja. Takoj so ji nudili zdravniško pomoč, a je kljub poskusom oživljanja mlada ženska na kraju dogodka umrla. Na telesu je imela okoli 30 vbodnih ran, poroča 24sata. 

V stanovanju v stavbi so našli tudi moškega s poškodbo vratu. Oskrbeli so ga in je pod nadzorom policistov. 

"Gre za umor mlade ženske in poskus samomora mladeniča. Del preiskave na kraju samem je bil zaključen, zdaj pa bodo izvedene nadaljnje preiskave za ugotovitev motiva. Odrejena je bila obdukcija in lahko potrdim, da je bil umor storjen s hladnim orožjem in da smo našli sredstvo usmrtitve," je za Novi list povedal namestnik okrožnega državnega tožilca Darko Karlović. Starosti žrtve in storilca ni razkril. 

Portal Burin neuradno poroča, da je mladenič, ki je ubil svoje dekle, star 23 let, dekle kakšno leto manj. V razmerju sta bila šele kratek čas. 

Hrvaška policija
Novice Večkrat zabodena ženska umrla na stopnišču
Reka policija napad Hrvaška
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.