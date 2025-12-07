V središču Reke se je soboto zjutraj zgodila tragedija. Na stopnišču stavbe na Trgu Republike Hrvaške na reškem Korzu so našli hudo poškodovano žensko, ki je kasneje umrla. Na telesu je imela okoli 30 vbodnih ran, poroča 24sata. V stanovanju v stavbi je policija našla tudi moškega s poškodbo na vratu. Osumljen je storitve kaznivega dejanja in ostaja v policijskem pridržanju. Po poročanju hrvaških medijev sta bila moški in žrtev v razmerju.

Včeraj smo poročali o tragediji, ki je pretresla Hrvaško. Policisti so na stopnišču stavbe na Trgu Republike Hrvaške na reškem Korzu našli hudo poškodovano žensko, ki je še kazala znake življenja. Takoj so ji nudili zdravniško pomoč, a je kljub poskusom oživljanja mlada ženska na kraju dogodka umrla. Na telesu je imela okoli 30 vbodnih ran, poroča 24sata.

V stanovanju v stavbi so našli tudi moškega s poškodbo vratu. Oskrbeli so ga in je pod nadzorom policistov.

"Gre za umor mlade ženske in poskus samomora mladeniča. Del preiskave na kraju samem je bil zaključen, zdaj pa bodo izvedene nadaljnje preiskave za ugotovitev motiva. Odrejena je bila obdukcija in lahko potrdim, da je bil umor storjen s hladnim orožjem in da smo našli sredstvo usmrtitve," je za Novi list povedal namestnik okrožnega državnega tožilca Darko Karlović. Starosti žrtve in storilca ni razkril.

Portal Burin neuradno poroča, da je mladenič, ki je ubil svoje dekle, star 23 let, dekle kakšno leto manj. V razmerju sta bila šele kratek čas.