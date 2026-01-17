Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., Ž. L.

Sobota,
17. 1. 2026,
22.40

Osveženo pred

5 minut

Inter Milano AC Milan Juventus Napoli serie A italijansko prvenstvo tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva

Sobota, 17. 1. 2026, 22.40

5 minut

Italijansko prvenstvo, 21. krog

Inter stopnjuje pritisk, Napoli odgovoril, Juventus izgubil

M. P., Ž. L.

Pio Esposito, Inter | Pio Espoito je Interju prinesel minimalno zmago nad Leccejem. | Foto Guliverimage

Pio Espoito je Interju prinesel minimalno zmago nad Leccejem.

Foto: Guliverimage

Slabša rezultatska serija Napolija je spremenila razmerja moči na vrhu lestvice italijanskega prvenstva. Inter je v 21. krog vstopil s tremi točkami naskoka pred mestnim tekmecem Milanom, Neapeljčani pa so za vrhom zaostajali za šest točk. V tem krogu je Inter z 1:0 premagal Udinese, za katerega Sani Lovrić ni igral. Napoli se je po treh remijih pobral in Sassuolo premagal z 1:0. AC Milan igra v nedeljo proti Lecceju.

AC Milan Adrien Rabiot
Sportal Inter in AC Milan izkoristila remi Napolija

Na prvi tekmi 18. kroga sta se Pisa in Atalanta razšli z remijem (1:1). Za Piso je bil to že enajsti remi v tej sezoni. Inter je na gostovanju pri Udineseju prišel do nove minimalne zmage. Priigral jo je Lautaro Martinez, ki je Milančane v vodstvo popeljal v 20. minuti, soigralci Sandija Lovrića pa so v nadaljevanju neuspešno lovili izenačenje. Inter se je tako oddolžil Udineseju za poraz, ki mu ga je na San Siru zadal v 2. krogu prvenstva.

Neapeljčani (s težavami) odgovorili

Napoli je uspel odgovoriti na pritisk vodilnega Interja, a je imel ob tem precej težav. Sassuolo se je izkazal za trd oreh, čeprav je zasedba iz Neaplja povedla že v sedmi minuti, zadel je Stanislav Lobotka. V nadaljevanju so gostje odločno krenili po izenačenje, proti vratom Interja sprožili kar 19 strelov, a za to niso bili nagrajeni.

Juventus je skušal dvig forme potrditi proti Cagliariju, a je po šestih zaporednih tekmah brez poraza le tega zdaj doživel. Ekipa iz Sardinije je zmagala z 1:0, edini gol na tekmi je dosegel Luca Mazzitelli.

AC Milan bo na delu v nedeljo, ko na San Siro prihaja Lecce.

Italijansko prvenstvo, 21. krog:

Petek, 16. januar:

Sobota, 17. januar:

Nedelja, 18. januar:

Ponedeljek, 19. januar:

Lestvica: 

 

Najboljši strelci:

11 - Martinez (Inter)
8 - Pulisic (Milan)
7 - Calhanoglu (Inter), Leao (Milan), Orsolini (Bologna), Yildiz (Juventus)
6 - Castro (Bologna), Davis (Udinese), Douvikas (Como), Höjlund (Napoli), Orban (Verona), Paz (Como), Pellegrino (Parma), Soule (Roma), Thuram (Inter)
...

