Sobota, 17. 1. 2026, 22.40
Italijansko prvenstvo, 21. krog
Inter stopnjuje pritisk, Napoli odgovoril, Juventus izgubil
Slabša rezultatska serija Napolija je spremenila razmerja moči na vrhu lestvice italijanskega prvenstva. Inter je v 21. krog vstopil s tremi točkami naskoka pred mestnim tekmecem Milanom, Neapeljčani pa so za vrhom zaostajali za šest točk. V tem krogu je Inter z 1:0 premagal Udinese, za katerega Sani Lovrić ni igral. Napoli se je po treh remijih pobral in Sassuolo premagal z 1:0. AC Milan igra v nedeljo proti Lecceju.
Na prvi tekmi 18. kroga sta se Pisa in Atalanta razšli z remijem (1:1). Za Piso je bil to že enajsti remi v tej sezoni. Inter je na gostovanju pri Udineseju prišel do nove minimalne zmage. Priigral jo je Lautaro Martinez, ki je Milančane v vodstvo popeljal v 20. minuti, soigralci Sandija Lovrića pa so v nadaljevanju neuspešno lovili izenačenje. Inter se je tako oddolžil Udineseju za poraz, ki mu ga je na San Siru zadal v 2. krogu prvenstva.
Neapeljčani (s težavami) odgovorili
Napoli je uspel odgovoriti na pritisk vodilnega Interja, a je imel ob tem precej težav. Sassuolo se je izkazal za trd oreh, čeprav je zasedba iz Neaplja povedla že v sedmi minuti, zadel je Stanislav Lobotka. V nadaljevanju so gostje odločno krenili po izenačenje, proti vratom Interja sprožili kar 19 strelov, a za to niso bili nagrajeni.
Juventus je skušal dvig forme potrditi proti Cagliariju, a je po šestih zaporednih tekmah brez poraza le tega zdaj doživel. Ekipa iz Sardinije je zmagala z 1:0, edini gol na tekmi je dosegel Luca Mazzitelli.
AC Milan bo na delu v nedeljo, ko na San Siro prihaja Lecce.
Italijansko prvenstvo, 21. krog:
Petek, 16. januar:
Sobota, 17. januar:
Nedelja, 18. januar:
Ponedeljek, 19. januar:
Lestvica:
Najboljši strelci:
11 - Martinez (Inter)
8 - Pulisic (Milan)
7 - Calhanoglu (Inter), Leao (Milan), Orsolini (Bologna), Yildiz (Juventus)
6 - Castro (Bologna), Davis (Udinese), Douvikas (Como), Höjlund (Napoli), Orban (Verona), Paz (Como), Pellegrino (Parma), Soule (Roma), Thuram (Inter)
...