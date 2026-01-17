Inter stopnjuje pritisk, Napoli odgovoril, Juventus izgubil

Slabša rezultatska serija Napolija je spremenila razmerja moči na vrhu lestvice italijanskega prvenstva. Inter je v 21. krog vstopil s tremi točkami naskoka pred mestnim tekmecem Milanom, Neapeljčani pa so za vrhom zaostajali za šest točk. V tem krogu je Inter z 1:0 premagal Udinese, za katerega Sani Lovrić ni igral. Napoli se je po treh remijih pobral in Sassuolo premagal z 1:0. AC Milan igra v nedeljo proti Lecceju.

Na prvi tekmi 18. kroga sta se Pisa in Atalanta razšli z remijem (1:1). Za Piso je bil to že enajsti remi v tej sezoni. Inter je na gostovanju pri Udineseju prišel do nove minimalne zmage. Priigral jo je Lautaro Martinez, ki je Milančane v vodstvo popeljal v 20. minuti, soigralci Sandija Lovrića pa so v nadaljevanju neuspešno lovili izenačenje. Inter se je tako oddolžil Udineseju za poraz, ki mu ga je na San Siru zadal v 2. krogu prvenstva.

Neapeljčani (s težavami) odgovorili

Napoli je uspel odgovoriti na pritisk vodilnega Interja, a je imel ob tem precej težav. Sassuolo se je izkazal za trd oreh, čeprav je zasedba iz Neaplja povedla že v sedmi minuti, zadel je Stanislav Lobotka. V nadaljevanju so gostje odločno krenili po izenačenje, proti vratom Interja sprožili kar 19 strelov, a za to niso bili nagrajeni.

Juventus je skušal dvig forme potrditi proti Cagliariju, a je po šestih zaporednih tekmah brez poraza le tega zdaj doživel. Ekipa iz Sardinije je zmagala z 1:0, edini gol na tekmi je dosegel Luca Mazzitelli.

AC Milan bo na delu v nedeljo, ko na San Siro prihaja Lecce.

