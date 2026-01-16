Predsednik Reala na udaru kritik, Barcelono zapušča dolgoletni član

Po superpokalnem spektaklu v Savdski Arabiji in tekmah osmine finala kraljevega pokala se španski velikani vračajo na oder državnega prvenstva. Barcelono v nedeljo po nadvse uspešnem tednu čaka gostovanje pri Real Sociedadu, Real Madrid pa bo rane po dveh hudih udarcih in trenerski menjavi celil v soboto, ko na Santiago Bernabeu prihaja Levante. Jan Oblak bo z Atleticom gostil Alaves.

Še preden se je iztekla prva polovica januarja, je Real Madrid ostal brez dveh od trenutno razpoložljivih štirih lovorik, ki bi jih lahko osvojil v letu 2026. Nekje vmes so galaktiki menjali še trenerja in po vsega sedmih mesecih odslovili klubsko legendo, od katere so si navijači obetali veliko.

Tisti, ki so verjeli, da bo odhod Xabija Alonsa čudežno rešil vse težave kraljevega kluba, so bili v izraziti manjšini. Tudi znotraj te manjšine pa so mnogi priznali svojo napako po razpletu tekme osmine finala v kraljevem pokalu. Vajeti ekipe je prevzel še en nekdanji igralec Reala Alvaro Arbeloa, obračun z Albacetejem pa se je zdel kot naročen, da se galaktiki vrnejo na zmagovita pota.

Real Madrid v seriji lažjih tekem

Drugoligaški nasprotnik je imel drugačne načrte. Po izpadu iz pokala so namigovanja o tem, da Xabi Alonso ni uspel brzdati velikih egov v madridski garderobi in da je bil to glavni problem Reala, hitro potihnile. Okrepile pa so se kritike na račun predsednika kluba Florentina Pereza.

Nekateri navijači so prepričani, da je to ena najslabših igralskih zasedb v zgodovini velikana iz španske prestolnice, drugi se sprašujejo, zakaj je Perez po trenerski menjavi posegel pred serijo (na papirju) lažjih tekem, ki bi jih lahko Xabi Alonso izkoristil za ponovno gradnjo samozavesti.

Po Albaceteju, ki je šokiral galaktike, sta zdaj na vrsti še domača tekma s predzadnjo ekipo španskega prvenstva Levantejem in prva letošnja preizkušnja v ligi prvakov, kjer se bo Real pomeril z Monacom, trenutno 17. ekipo elitnega evropskega tekmovanja.

Ter Stegen blizu Girone

Povsem drugačno je razpoloženje v taboru vodilne ekipe prvenstva Barcelone. Katalonci so po velikem slavju v Savdski Arabiji, kjer so osvojili svojo prvo lovoriko v letu 2026, svoje delo opravili tudi v kraljevem pokalu. Zmaga nad Racingom sicer ni bila pretirano prepričljiva, v sodnikovem dodatku je ob minimalni prednosti Barcelone izenačenje s sijajnim posredovanjem preprečil vratar Barcelone Joan Garcia.

Štiriindvajsetletni čuvaj mreže je že nekaj časa eden glavnih adutov katalonskega ponosa, posledično pa se je povsem na stranskem tiru znašel nemški vratar Marc Andre ter Stegen, nekoč številka ena v vratih Barcelone. Nemec je v skrbeh tudi zaradi svojega statusa v reprezentanci, potrebno minutažo pa bo očitno iskal v Gironi.

Po poročanju španskih medijev je ter Stegen blizu tega, da kot posojen vratar do konca sezone okrepi tekmeca, odločitev pa je padla po tem, ko ga je Hansi Flick na klopi pustil tudi na pokalni tekmi z Racingom.

Jan Oblak podobnih težav s statusom pri Atleticu nima. Madridčani so po izpadu iz superpokala rane deloma zacelili že v kraljevem pokalu, kjer so z 1:0 odpravili Deportivo. Slovenski kapetan je zmago pričakovano pospremil s klopi, že v nedeljo pa se vrača na gol Atletica.

Že v petkovem večeru 20. krog španskega prvenstva odpirata Espanyol in Girona.

Špansko prvenstvo, 20. krog:

Petek, 16. januar:

Sobota, 17. januar:

Nedelja, 18. januar:

Ponedeljek, 19. januar:

