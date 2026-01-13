Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., STA

Torek,
13. 1. 2026,
7.19

Osveženo pred

1 ura, 4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Al Hilal zimski prestopni rok Barcelona nogometna tržnica Joao Cancelo

Torek, 13. 1. 2026, 7.19

1 ura, 4 minute

Nogometna tržnica, 13. januar

Joao Cancelo bo znova oblekel dres Barcelone

Avtorji:
R. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Joao Cancelo | Portugalec Joao Cancelo bo spomladi nastopal v la ligi. | Foto Reuters

Portugalec Joao Cancelo bo spomladi nastopal v la ligi.

Foto: Reuters

Kaj se dogaja na nogometni tržnici? Portugalski zvezdnik Joao Cancelo je uspešno opravil zdravniški pregled v Barceloni, potem ko se je dogovoril za posojo iz ekipe Al-Hilal iz savdske lige, so sporočili iz tabora španskega nogometnega prvaka. Enaintridesetletni Portugalec bo pogodbo podpisal danes, klub pa ga bo medijem predstavil popoldne.

To bo drugi mandat portugalskega branilca pri vodilnem klubu španskega prvenstva, potem ko je v sezoni 2023/24 sklenil sezonsko posojo iz Manchester Cityja.

Joao Cancelo, ki naj bi zavrnil ponudbo milanskega Interja, da bi se vrnil k španskemu velikanu, bi lahko že v nedeljo prvič zaigral v la ligi proti Real Sociedadu.

Rok Vodišek
Sportal Nekdaj čudežni najstnik pri Olimpiji, zdaj pri 27 letih končal kariero
Luka Mlakar
Sportal Maribor predstavil prvega zimskega novinca, ki gre po stopinjah brata
Bukayo Saka Arsenal
Sportal City zapravil 72 milijonov, Arsenal podaljšal s Sakajem
Celje - Shelbourne, Konferenčna liga
Sportal Celje z okrepitvijo z evropskimi izkušnjami
Al Hilal zimski prestopni rok Barcelona nogometna tržnica Joao Cancelo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.