Joao Cancelo bo znova oblekel dres Barcelone

Kaj se dogaja na nogometni tržnici? Portugalski zvezdnik Joao Cancelo je uspešno opravil zdravniški pregled v Barceloni, potem ko se je dogovoril za posojo iz ekipe Al-Hilal iz savdske lige, so sporočili iz tabora španskega nogometnega prvaka. Enaintridesetletni Portugalec bo pogodbo podpisal danes, klub pa ga bo medijem predstavil popoldne.

To bo drugi mandat portugalskega branilca pri vodilnem klubu španskega prvenstva, potem ko je v sezoni 2023/24 sklenil sezonsko posojo iz Manchester Cityja.

Joao Cancelo, ki naj bi zavrnil ponudbo milanskega Interja, da bi se vrnil k španskemu velikanu, bi lahko že v nedeljo prvič zaigral v la ligi proti Real Sociedadu.