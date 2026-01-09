Manchester City se je pred nadaljevanjem sezone angleškega prvenstva okrepil z reprezentantom Gane Antoinom Semenyom. Čeprav niso razkrili vsote, ki so jo za prestop odšteli Bournemouthu, angleški mediji poročajo o 72 milijonih evrov odškodnine za krilnega nogometaša. Arsenal, ki vodi v premier ligi, pa se je z reprezentantom Bukayom Sako dogovoril za podaljšanje pogodbe. Po novem bo 24-letni napadalno usmerjeni nogometaš pri londonskem klubu ostal do leta 2031.

City za 72 milijonov evrov pripeljal Semenya

Antoine Semenyo je v tej sezoni eden najboljših posameznikov premier ligi, na 20 tekmah je dosegel deset golov, od tega tudi zmagovitega na sredini tekmi proti Tottenhamu (3:2), in dodal tri podaje. Trenutno je tretji strelec lige. Šestindvajsetletni v Londonu rojeni ofenzivni nogometaš se je k Bournemouthu januarja 2023 za dobrih deset milijonov evrov preselil iz Bristol Cityja, pri katerem je tudi začel kariero. V zadnjih treh letih je močno napredoval in si prislužil sanjski prestop k meščanom iz Manchestra.

City na lestvici zaseda drugo mesto s 43 točkami, toliko jih je zbrala tudi tretja Aston Villa, medtem ko ostali klubi že precej zaostajajo. Četrti je Liverpool s 35, na vrhu pa je Arsenal z 49 točkami. Bournemouth je bil pred odhodom Semenya na 15. mestu s 26 točkami.

Semenyo bi utegnil v prvenstvu za City debitirati na mestnem derbiju proti Manchester Unitedu (17. januar), ki se je prav tako zanimal za ganskega reprezentanta. Še pred tem meščane čakata pokalna obračuna, najprej sobotni dvoboj pokala FA proti nižjeligašu Exeterju in polfinale ligaškega pokala v torek proti Newcastlu.

Bukayo Saka ostaja v Arsenalu do 2031

Bukayo Saka Foto: Reuters Bukayo Saka je dosegel 77 golov na 290 tekmah za Arsenal, odkar je debitiral v dresu topničarjev leta 2018. "Želim zmagovati v dresu s tem grbom. Navijači vedo, koliko mi pomenijo. Mislim, da me imajo tudi oni radi. Odnos je res lep in vesel sem, da sem tu," je dejal Saka, ki je z Arsenalom osvojil pokal FA leta 2020, v tej sezoni pa je dosegel sedem golov.

V zadnje pol leta sta pogodbi z Arsenalom podaljšala še dva perspektivna domača igralca Ethan Nwaneri in Myles-Lewis Skelly. Arsenal, ki si želi priti do svojega prvega naslova državnega prvaka po sezoni 2003/04, je sicer pred meseci v poletnem prestopnem roku vložil skoraj 290 milijonov evrov za osem okrepitev.