Veliki derbi na San Siru, Lovrić proti zadnjim

V 20. krogu italijanskega nogometnega prvenstva se v nedeljo na San Siru obeta veliki derbi med lanskim prvakom Napolijem in podprvakom Interjem. Ekipi je lani na koncu ločila le točka, v hudem boju za vrh pa sta tudi letos, Inter je na vrhu, Napoli je tretji s štirimi točkami manj. Že danes bo Udinese Sandija Lovrića gostil Piso, Romo čaka obračun s Sassuolom, Atalanto pa boj s Torinom.

Že pred nedeljskim derbijem se bo v ogenj podal Milan, ki ga čaka gostovanje pri zelo skromni Fiorentini. Milan bi se z morebitno zmago na vrhu po številu točk vsaj začasno izenačil z mestnim tekmecem Interjem. Juventus pa se bo za konec kroga pomeril s Cremonesejem.

Tako Inter kot Napoli sta na zadnjih petih tekmah v vseh tekmovanjih zabeležila štiri zmage in en remi, na prvem obračunu v tej sezoni pa so konec oktobra v Neaplju s 3:1 slavili nogometaši Napolija, pred tem sta se dve tekmi omenjenih tekmecev končali z enakim izidom 1:1. Inter je v tej sezoni v serie A še posebej prepričljiv na San Siru, saj je v devetih ligaških tekmah dosegel sedem zmag in ob vseh omenjenih zmagah vsaj dvakrat zadel. Prav tako pa so nogometaši Interja neporaženi na osmih zaporednih domačih tekmah proti Napoliju, njihov zadnji poraz na tej tekmi pa sega v april 2017.

