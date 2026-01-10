Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Sobota,
10. 1. 2026,
8.57

Osveženo pred

1 ura, 16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Juventus Napoli Udinese Sandi Lovrič italijansko prvenstvo serie A Inter AC Milan tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva

Sobota, 10. 1. 2026, 8.57

1 ura, 16 minut

Italijansko prvenstvo, 20. krog

Veliki derbi na San Siru, Lovrić proti zadnjim

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Inter | Inter bo v nedeljo gostil Napoli. | Foto Guliverimage

Inter bo v nedeljo gostil Napoli.

Foto: Guliverimage

V 20. krogu italijanskega nogometnega prvenstva se v nedeljo na San Siru obeta veliki derbi med lanskim prvakom Napolijem in podprvakom Interjem. Ekipi je lani na koncu ločila le točka, v hudem boju za vrh pa sta tudi letos, Inter je na vrhu, Napoli je tretji s štirimi točkami manj. Že danes bo Udinese Sandija Lovrića gostil Piso, Romo čaka obračun s Sassuolom, Atalanto pa boj s Torinom.

Že pred nedeljskim derbijem se bo v ogenj podal Milan, ki ga čaka gostovanje pri zelo skromni Fiorentini. Milan bi se z morebitno zmago na vrhu po številu točk vsaj začasno izenačil z mestnim tekmecem Interjem. Juventus pa se bo za konec kroga pomeril s Cremonesejem.

Tako Inter kot Napoli sta na zadnjih petih tekmah v vseh tekmovanjih zabeležila štiri zmage in en remi, na prvem obračunu v tej sezoni pa so konec oktobra v Neaplju s 3:1 slavili nogometaši Napolija, pred tem sta se dve tekmi omenjenih tekmecev končali z enakim izidom 1:1. Inter je v tej sezoni v serie A še posebej prepričljiv na San Siru, saj je v devetih ligaških tekmah dosegel sedem zmag in ob vseh omenjenih zmagah vsaj dvakrat zadel. Prav tako pa so nogometaši Interja neporaženi na osmih zaporednih domačih tekmah proti Napoliju, njihov zadnji poraz na tej tekmi pa sega v april 2017.

Italijansko prvenstvo, 20. krog:

Sobota, 10. januar:

Nedelja, 11. januar:

Ponedeljek, 12. januar:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

10 - Martinez (Inter)
8 - Pulisic (Milan)
6 - Calhanoglu (Inter), Douvikas (Como), Höjlund (Napoli), Leao (Milan), Orsolini (Bologna), Paz (Como), Thuram (Inter),  Yildiz (Juventus)
...

Inter
Sportal Inter prehitel Milan, Napoli osvojil Olimpico
Juventus Napoli Udinese Sandi Lovrič italijansko prvenstvo serie A Inter AC Milan tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.