Venus Williams drago prodala kožo dvakrat mlajši Francozinji

ATP masters, Indian Wells (8,09 milijona evrov):

- 1. krog:

Grigor Dimitrov (Bol) - Terence Atmane (Fra) 6:4, 5:7, 6:4;

Juan Manuel Cerundolo (Arg) - Botic van de Zandschulp (Niz) 7:6 (3), 6:7 (5), 6:3;

Nuno Borges (Por) - Emilio Nava (ZDA) 7:6 (19), 7:5;

Aleksander Ševčenko (Kaz) - Sho Shimabukuro (Jap) 6:4, 3:6, 6:2;

Vít Kopriva (Češ) - Michael Zheng (ZDA) 7:6 (1), 7:5;

Rinky Hijikata (Avs) - Francesco Maestrelli (Ita) 7:6 (5), 6:4;

Mackenzie McDonald (ZDA) - Matteo Arnaldi (ITA) 6:0, 6:1;

Sebastian Korda (ZDA) - Francisco Comesana (Arg) 7:5, 6:0;

Kamil Majchrzak (Pol) - Giovanni Mpetshi Perricard (Fra) 6:3, 1:6, 7:5;

Aleksandar Kovacevic (ZDA) - Hubert Hurkacz (Pol) 7:6 (6), 7:6 (4);

Benjamin Bonzi (Fra) - Valentin Royer (Fra) 6:4, 6:3;

Roberto Bautista (Špa) - Fabian Marozsan (Mad) 6:4, 6:7 (2), 6:4;

Alejandro Tabilo (Čil) - Rafael Jodar (Špa) 6:1, 6:2;

Sebastian Baez (Arg) - Tseng Chun Hsin (Taj) 6:3, 6:2;

Alex Michelsen (ZDA) - Daniel Merida (Špa) 6:3, 6:4;

Jacob Fearnley (VBr) - Damir Đumhur (BIH) 6:3, 6:3;

WTA 1000, Indian Wells (8,09 milijona evrov):

- 1. krog:

Donna Vekić (Hrv) - Tereza Valentova (Češ) 7:6 (4), 7:6 (4);

Katie Volynets (ZDA) - Rebecca Sramkova (Slk) 6:1, 0:0, predaja;

Cristina Bucsa (Špa) - Darja Vidmanova (Češ) 6:4, 6:0;

Storm Hunter (Avs) - Magdalena Frech (Pol) 3:6, 7:5, 6:3;

Diane Parry (Fra) - Venus Williams (ZDA) 6:3, 6:7 (4), 6:1;

Sonay Kartal (VBr) - Lanlana Tararudee (Taj) 6:4, 6:4;

Taylor Townsend (ZDA) - Marie Boužkova (Češ) 6:2, 6:1;

Hailey Baptiste (ZDA) - Emiliana Arango (Kol) 2:6, 6:2, 6:3;

Solana Sierra (Arg) - Peyton Stearns (ZDA) 7:5, 7:5;

Katerina Siniakova (Češ) - Sofia Kenin (ZDA) 1:6, 6:4, 6:1;

Ashlyn Krueger (ZDA) - Magda Linette (Pol) 6:1, 6:4;

Laura Siegemund (Nem) - Petra Marčinko (Hrv) 3:6, 6:3, 6:4;

Anna Bondar (Mad) - Elsa Jacquemot (Fra) 7:6 (5), 7:5;

Antonia Ruzić (Hrv) - Jennifer Brady (ZDA) 3:6, 6:4, 6:2;

Lilli Tagger (Avt) - Varvara Gracheva (Fra) 6:2, 6:4;

Kayla Day (ZDA) - Francesca Jones (VBr) 6:3, 6:1.

