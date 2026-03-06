Petek, 6. 3. 2026, 9.21
Teniški globus, 6. marec
Venus Williams drago prodala kožo dvakrat mlajši Francozinji
V Indian Wellsu se najboljši teniški igralci in igralke potegujejo za lovoriko na bogatem turnirju. S posebnim vabilom je nastopila tudi 45-letna Američanka Venus Williams in namučila 22 let mlajšo Francozinjo Diane Parry, ki se je napredovanja razveselila šele po treh nizih.
ATP masters, Indian Wells (8,09 milijona evrov):
- 1. krog:
Grigor Dimitrov (Bol) - Terence Atmane (Fra) 6:4, 5:7, 6:4;
Juan Manuel Cerundolo (Arg) - Botic van de Zandschulp (Niz) 7:6 (3), 6:7 (5), 6:3;
Nuno Borges (Por) - Emilio Nava (ZDA) 7:6 (19), 7:5;
Aleksander Ševčenko (Kaz) - Sho Shimabukuro (Jap) 6:4, 3:6, 6:2;
Vít Kopriva (Češ) - Michael Zheng (ZDA) 7:6 (1), 7:5;
Rinky Hijikata (Avs) - Francesco Maestrelli (Ita) 7:6 (5), 6:4;
Mackenzie McDonald (ZDA) - Matteo Arnaldi (ITA) 6:0, 6:1;
Sebastian Korda (ZDA) - Francisco Comesana (Arg) 7:5, 6:0;
Kamil Majchrzak (Pol) - Giovanni Mpetshi Perricard (Fra) 6:3, 1:6, 7:5;
Aleksandar Kovacevic (ZDA) - Hubert Hurkacz (Pol) 7:6 (6), 7:6 (4);
Benjamin Bonzi (Fra) - Valentin Royer (Fra) 6:4, 6:3;
Roberto Bautista (Špa) - Fabian Marozsan (Mad) 6:4, 6:7 (2), 6:4;
Alejandro Tabilo (Čil) - Rafael Jodar (Špa) 6:1, 6:2;
Sebastian Baez (Arg) - Tseng Chun Hsin (Taj) 6:3, 6:2;
Alex Michelsen (ZDA) - Daniel Merida (Špa) 6:3, 6:4;
Jacob Fearnley (VBr) - Damir Đumhur (BIH) 6:3, 6:3;
WTA 1000, Indian Wells (8,09 milijona evrov):
- 1. krog:
Donna Vekić (Hrv) - Tereza Valentova (Češ) 7:6 (4), 7:6 (4);
Katie Volynets (ZDA) - Rebecca Sramkova (Slk) 6:1, 0:0, predaja;
Cristina Bucsa (Špa) - Darja Vidmanova (Češ) 6:4, 6:0;
Storm Hunter (Avs) - Magdalena Frech (Pol) 3:6, 7:5, 6:3;
Diane Parry (Fra) - Venus Williams (ZDA) 6:3, 6:7 (4), 6:1;
Sonay Kartal (VBr) - Lanlana Tararudee (Taj) 6:4, 6:4;
Taylor Townsend (ZDA) - Marie Boužkova (Češ) 6:2, 6:1;
Hailey Baptiste (ZDA) - Emiliana Arango (Kol) 2:6, 6:2, 6:3;
Solana Sierra (Arg) - Peyton Stearns (ZDA) 7:5, 7:5;
Katerina Siniakova (Češ) - Sofia Kenin (ZDA) 1:6, 6:4, 6:1;
Ashlyn Krueger (ZDA) - Magda Linette (Pol) 6:1, 6:4;
Laura Siegemund (Nem) - Petra Marčinko (Hrv) 3:6, 6:3, 6:4;
Anna Bondar (Mad) - Elsa Jacquemot (Fra) 7:6 (5), 7:5;
Antonia Ruzić (Hrv) - Jennifer Brady (ZDA) 3:6, 6:4, 6:2;
Lilli Tagger (Avt) - Varvara Gracheva (Fra) 6:2, 6:4;
Kayla Day (ZDA) - Francesca Jones (VBr) 6:3, 6:1.