Sredi noči je madžarska teniška igralka Panna Udvardy dobila sporočilo, ki jo je zelo pretreslo. Neznanec ji je zagrozil, da mora naslednji dan namenoma izgubiti dvoboj, sicer jo bodo skupili člane njene družine. Grožnje so bile še bolj srhljive, ker so vsebovale fotografije njenih najbližjih in celo pištole. Teniška igralka je takoj obvestila WTA in policijo, na dvoboju pa so bili prisotni policisti.

Kot pravi Udvardy, je neznanec v sporočilu, poslanem na njen zasebni telefon, trdil, da ve, kje stanujejo člani njene družine, kakšne avtomobile vozijo, in da ima njihove telefonske številke. Temu je dodal fotografije njenih družinskih članov in pištole.

Madžarka je grožnje prejela pred četrtfinalom turnirja serije challenger v Antalyi, kjer je kasneje izgubila proti Ukrajinki Anhelini Kalinini s 6:7 in 5:7. "Res je bilo grozno," je povedala Udvardy, ki je v Turčiji dobila tudi posebno policijsko zaščito.

"Konzulat se je odzval zelo hitro in na moj dvoboj poslal tri policiste, za kar sem izjemno hvaležna. Policija je obiskala tudi dom mojih staršev in babice, po dvoboju pa sem v Turčiji vložila uradno policijsko prijavo."

Ne gre za osamljen primer

Očitno ne gre za osamljen primer. "Sporočili so mi, da so podobne grožnje v zadnjem obdobju prejele tudi druge igralke. Obstaja sum, da se zlorabljajo osebni podatki s strežnika WTA," je še povedala Madžarka, ki tudi od združenja igralk WTA zahteva temeljito preiskavo in zaščito športnic. "Tega ne bi smela doživeti nobena igralka. Nesprejemljivo je prejemati grožnje družinskim članom, in to na zasebni telefon."

Veronika Erjavec Foto: Guliverimage

Tudi Slovenka s podobnimi izkušnjami

Spomnimo, da je pred časom na to opozarjala slovenska teniška igralka Veronika Erjavec, ki je bila deležna tudi neprimernih komentarjev. "Ni preprosto. Zelo je odvisno od tega, kakšno je tvoje psihološko stanje po dvoboju, ko dobivaš te komentarje in sporočila. Vsak poraz ne boli enako, na to vpliva veliko dejavnikov. Včasih teh komentarjev sploh ne preberem, včasih pa nimaš izbire, ker se ti preprosto prikažejo. Včasih se mi zdi to smešno, včasih pa zaboli. Sploh ko imaš že sam dvome po porazih, potem pa prebereš še to. Sama si ne bi nikoli dovolila pisati česa takega, niti sovražniku, kaj šele nekomu, ki ga sploh ne poznam. To res ni v redu," nam je pred časom v intervjuju povedala Erjavec.

