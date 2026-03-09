Ponedeljek, 9. 3. 2026, 6.35
Teniški globus, 9. marec
Sabalenka brez težav do napredovanja
V tretjem krogu Indian Wellsa je prva teniška igralka sveta, Arina Sabalenka, s 6:4 in 6:1 izločila Romunko Jaqueline Cristian.
Izidi:
ATP masters, Indian Wells (8,09 milijona evrov):
- 3. krog:
Arthur Fils (Fra/30) - Marton Fucsovics (Mad) 6:3, 7:5;
Felix Auger-Aliassime (Kan/9) - Gabriel Diallo (Kan) 6:7 (5), 6:3, 6:3;
Frances Tiafoe (ZDA/21) - Flavio Cobolli (Ita/15) 6:1, 6:2;
Alexander Zverev (Nem/4) - Brandon Nakashima (ZDA/28) 7:6 (2), 5:7, 6:4;
Learner Tien (ZDA/25) - Ben Shelton (ZDA/8) 7:6 (3), 4:6, 6:3;
Alejandro Davidovich Fokina (Špa/18) - Jakub Menšik (Češ/12) 6:2, 4:6, 6:2;
Joao Fonseca (Bra) - Tommy Paul (ZDA/23) 6:2, 6:3;
Jannik Sinner (Ita/2) - Denis Shapovalov (Kan) 6:3, 6:2;
WTA 1000, Indian Wells (8,09 milijona evrov):
- 3. krog:
Arina Sabalenka (Blr/1) - Jaqueline Cristian (Rom) 6:4, 6:1;
Naomi Osaka (Jap/16) - Camila Osorio (Kol) 6:1, 3:6, 6:1;
Victoria Mboko (Kan/10) - Ana Kalinska (Rus/23) 6:4, 6:1
Amanda Anisimova (ZDA/6) - Emma Raducanu (VBr/25) 6:1, 6:1;
Alexandra Eala (Fil/31) - Coco Gauff (ZDA/4) 6:2, 2:0 - predaja
Linda Noskova (Češ/14) - Sorana Cirstea (Rom) 6:7 (5), 6:4, 6:4;
Talia Gibson (Avs) - Clara Tauson (Dan/17) 7:6 (2), 4:6, 6:4;
Jasmine Paolini (Ita/7) - Ajla Tomljanović (Avs) 7:5, 5:7, 6:1.