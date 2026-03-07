Sinner brez milosti: oddal le dve igri

Jannik Sinner je na teniškem turnirju serije masters v Indian Wellsu začel na najboljši možen način. Italijanski teniški zvezdnik je v uvodnem nastopu povsem nadigral Čeha Daliborja Svrcino in ga odpihnil s 6:1, 6:1.

Drugi nosilec turnirja je za zmago potreboval le 64 minut. Za 24-letnega Sinnerja je bil to prvi nastop po porazu v Dohi proti Jakubu Menšiku. Po gladki zmagi je poudaril, da se trenutno počuti zelo dobro, predvsem psihološko.

"Mislim, da sem psihološko v redu. Miren sem in sproščen, hkrati pa zelo vesel, da lahko spet tekmujem. Veliko smo delali, ogromno ur smo bili na igrišču in v telovadnici. Poskušam biti še nekoliko fizično močnejši," je povedal Sinner, ki je priznal, da v pripravljalnem obdobju skoraj niso imeli prostih dni.

Sinner v Indian Wellsu še nikoli ni zmagal. Najdlje se je prebil do polfinala, kar mu je uspelo v letih 2023 in 2024.

* ATP masters, Indian Wells (8,09 milijona evrov):

- 2. krog:

Márton Fucsovics (Mad) - Lorenzo Musetti (Ita/5) 7:5, 6:1;

Arthur Fils (Fra/30) - Dino Prizmić (Hrv) 6:2, 3:2 predaja;

Felix Auger Aliassime (Kan/9) - Gael Monfils (Fra) 6:7 (5), 6:3, 6:4;

Flavio Cobolli (Ita/15) - Miomir Kecmanović (Srb) 3:6, 6:3, 6:4;

Frances Tiafoe (ZDA/21) - Jenson Brooksby (ZDA) 6:4, 6:2;

Brandon Nakashima (ZDA/28) - Camilo Ugo (Arg) 6:3, 6:4;

Alexander Zverev (Nem/4) - Matteo Berrettini (Ita) 6:3, 6:4;

Ben Shelton (ZDA/8) - Reilly Opelka (ZDA) 6:7 (3), 7:6 (4), 6:3;

Learner Tien (ZDA/25) - Adam Walton (Avs) 7:6 (3), 7:6 (8);

Alejandro Davidovich Fokina (Špa/18) - Zachary Svajda (ZDA) 7:6 (0), 6:2;

Denis Shapovalov (Kan) - Tomas Etcheverry (Arg/29) 6:3, 2:6, 7:6 (5);

Jannik Sinner (Ita/2) - Dalibor Svrcina (Češ) 6:1, 6:1; * WTA 1000, Indian Wells (8,09 milijona evrov):

- 2. krog:

Arina Sabalenka (Blr/1) - Himeno Sakatsume (Jap) 6:4, 6:2;

Jaqueline Cristian (Rom) - Maya Joint (Avs/29) 0:6, 6:2, 7:5;

Naomi Osaka (Jap/16) - Vikorija Jimenez Kasinceva (Rus) 7:5, 6:2;

Victoria Mboko (Kan/10) - Kimberly Birrell (Avs) 6:4, 7:6 (5);

Ana Kalinskaja (Rus/3) - Zeynep Sönmez (Tur) 6:4, 7:6 (4);

Emma Raducanu (VBr/25) - Anastasija Zaharova (Rus) 6:1, 6:3;

Coco Gauff (ZDA/4) - Kamila Rahimova (Uzb) 6:3, 7:6 (5);

Sorana Cirstea (Rom) - Dijana Šnajder (Rzs/21) 6:2, 7:6 (0);

Linda Noskova (Češ/14) - Jessica Bouzas (Špa) 6:3, 6:3;

Talia Gibson (Avs) - Jekaterina Aleksandrova (Rus/11) 6:3, 7:5;

Clara Tauson (Dan/7) - Julija Putinceva (KAZ) 7:6 (9), 6:2;

Ajla Tomljanović (Avs) - Wang Xinyu (Kit/30) 6:3, 6:1;

Jasmine Paolini (Ita/7) - Anastasia Potapova (Avt) 6:7 (5), 6:2, 6:3.

