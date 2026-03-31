V Bukarešti, Marakešu in Houstonu že zanimivo

V romunski prestolnici je blestel drugi nosilec Daniel Merida Aguilar, ki je tekmecu prepustil le štiri igre. Dino Prizmić je suvereno pod hladno prho poslal izkušenega Nikoloza Basilašvilija. Napet obračun je dobil tudi bosanski predstavnik Damir Džumhur. V Marakešu so gledalci spremljali več izenačenih dvobojev, v Houstonu pa je Agustin Tirante Thiagogladko napredoval. Na ženskem turnirju v Charlestonu je Alycia Parks po slabem začetku obrnila dvoboj v svojo korist, Julija Starodubceva pa je tekmico odpravila brez večjih težav.

ATP 250, Bukarešta (612.620 evrov):

- 1. krog:

Elmer Moller (Dan) - Gabi Adrian Boitan (Rom) 6:3, 7:5;

Mariano Navone (Arg/7) - Christopher O'Connell (Avs) 6:4, 7:6 (8);

Aleksander Ševčenko (Kaz) - Radu David Turcanu (Rom) 6:2, 6:4;

Titouan Droguet (Fra) - Roberto Bautista-Agut (Špa) 6:1, 1:6, 6:1;

Botic van de Zandschulp (Niz) - Federico Maestrelli (Ita) 6:3, 6:2;

Damir Džumhur (BiH) - Cristian Jianu Filip (Rom) 6:3, 4:6, 7:6 (4);

Stefanos Sakelaridis (Grč) - Jan Choinski (VBr) 6:3, 6:4;

Dino Prizmić (Hrv) - Nikoloz Basilašvili (Gru) 6:4, 6:2;

Daniel Merida Aguilar (Špa/2) - Josef Schwarzler Joel (Avt/6) 6:2, 6:2;

Alex Molčan (Svk) - Jay Clarke (VBr/8) 6:3, 5:7, 7:6 (4);

Stefanos Sakellaridis (Grč) - Dimitar Kuzmanov (Bol) 6:3, 7:6 (6);

Sebastian Baez (Arg/5) - Vilius Gaubas (Lit) 6:3, 6:1;

Daniel Altmaier (Nem/6) - Pedro Martinez (Špa) 6:1, 6:4;

ATP 250, Marakeš (612.620 evrov):

- 1. krog:

Alexandre Müller (Fra) - Federico Cina (Ita) 6:2, 6:3;

Kamil Majchrzak (Pol) - Juan Manuel Cerundolo (Arg) 7:6 (3), 3:6, 6:3;

Mattia Bellucci (Ita) - Reda Bennani (Mar) 6:3, 3:6, 6:4;

Marco Trungelliti (Arg) - Henrique Rocha (Por) 7:6 (5), 6:2;

Ignacio Buse (Per/7) - Matteo Berrettini (Ita) 7:6 (5), 6:7 (2), 6:4;

Camilo Ugo Carabelli (Arg) - Timofej Skatov (Kaz) 6:7 (2), 6:3, 6:4;

Luca Van Assche (Fra) - Hugo Gaston (Fra) 6:4, 7:6 (5);

Rafael Jodar (Špa) - Dušan Lajović (Srb) 6:3, 6:4;

ATP 250, Houston (610.908 evrov):

- 1. krog:

Agustin Tirante Thiago (Arg) - Colton Smith (ZDA) 6:0, 6:3;

WTA 500, Charleston (2,08 milijona evrov):

- 1. krog:

Alycia Parks (ZDA) - Mary Stoiana (ZDA) 2:6, 6:4, 6:1;

Julija Starodubceva (Ukr) - Shuai Zhang (Kit) 6:3, 6:0;

Bianca Andreescu (Kan) - Dalma Galfi (Hun) 1:6, 6:4, 6:1;

Yue Yuan (Kit) - Mayar Sherif (Egi) 2:6, 7:6 (4), 7:6 (5);

Ashlyn Krueger (ZDA) - Catherine Mcnally (ZDA) 6:4, 1:6, 6:3;

Paula Badosa (Špa) - Kayla Day (ZDA) 6:4, 6:3;

WTA 250, Bogota (247.418 evrov):

- 1. krog:

Darja Semenistaja (Lat) - Ella Seidel (Nem/5) 6:2, 6:2;

Varvara Lepchenko (ZDA) - Lia Karatančeva (Bol) 3:6, 6:3, 6:2;

Maria Camila Osorio (Kol/3) - Caroline Dolehide (ZDA) 6:7 (5), 6:2, 6:1;

Guiomar Maristany (Špa) - Francesca Jones (VBr/7) 6:1, 6:1;

Ana Blinkova (Rus/6) - Robin Montgomery (ZDA) 6:2, 6:3;

Jessica Bouzas Maneiro (Špa/2) - Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (Fra) 6:2, 6:2.