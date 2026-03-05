Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Četrtek,
5. 3. 2026,
7.28

Osveženo pred

45 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
teniški globus WTA ATP Indian Wells

Četrtek, 5. 3. 2026, 7.28

45 minut

Teniški globus, 5. marec

V Indian Wellsu gre že zares

Avtor:
R. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Indian Wells | Foto Reuters

Foto: Reuters

V Kaliforniji poteka eden izmed spomladanskih vrhuncev teniške sezone. V Indian Wellsu so zbrani najboljši teniški igralci in igralke.

Jack Draper
Sportal Vojna na Bližnjem vzhodu zamajala tudi teniški svet

ATP masters, Indian Wells (8,09 milijona evrov):

- 1. krog:
Adam Walton (Avs) - Quentin Halys (Fra) 6:3, 6:3;
Camilo Ugo Carabelli (Arg) - Martin Damm (ZDA) 7:6 (5), 6:3;
Miomir Kecmanović (Srb) - Daniel Altmaier (Nem) 6:3, 1:0 - predaja;
Zizou Bergs (Bel) - Jan-Lennard Struff (Nem) 6:3, 6:4;
Marcos Giron (SAD) - Mariano Navone (Arg) 4:6, 7:5, 6:3;
Gabriel Diallo (Kan) - Mattia Bellucci (Ita) 7:6 (5), 6:4;


WTA 1000, Indian Wells (8,09 milijona evrov):

- 1. krog:
Kimberly Birrell (Avs) - Oksana Selehmetova (Rus) 6:1, 6:4;
Sorana Cirstea (Rom) - Tatjana Maria (Nem) 6:4, 4:6, 6:3;
Julija Putinceva (Kaz) - Paula Badosa (Špa) 6:4, 6:2;
Ajla Tomljanović (Avs) - Gabriela Ruse (Rom) 7:5, 6:2;
Anastasia Potapova (Aut) - Marina Stakušić (Kan) 4:6, 6:1, 7:5;
Talia Gibson (Avs) - Ann Li (ZDA) 6:3, 7:5;
Zeynep Sönmez (Tur) - McCartney Kessler (ZDA) 7:6 (7), 6:0.

Arina Sabalenka thumb
Trendi Zaročila se je prva tenisačica sveta
Kaja Juvan Elena Ribakina
Sportal Kaja Juvan ne bo nastopila v kvalifikacijah Indian Wellsa
 
teniški globus WTA ATP Indian Wells
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.