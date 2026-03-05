Četrtek, 5. 3. 2026, 7.28
45 minut
Teniški globus, 5. marec
V Indian Wellsu gre že zares
V Kaliforniji poteka eden izmed spomladanskih vrhuncev teniške sezone. V Indian Wellsu so zbrani najboljši teniški igralci in igralke.
ATP masters, Indian Wells (8,09 milijona evrov):
- 1. krog:
Adam Walton (Avs) - Quentin Halys (Fra) 6:3, 6:3;
Camilo Ugo Carabelli (Arg) - Martin Damm (ZDA) 7:6 (5), 6:3;
Miomir Kecmanović (Srb) - Daniel Altmaier (Nem) 6:3, 1:0 - predaja;
Zizou Bergs (Bel) - Jan-Lennard Struff (Nem) 6:3, 6:4;
Marcos Giron (SAD) - Mariano Navone (Arg) 4:6, 7:5, 6:3;
Gabriel Diallo (Kan) - Mattia Bellucci (Ita) 7:6 (5), 6:4;
WTA 1000, Indian Wells (8,09 milijona evrov):
- 1. krog:
Kimberly Birrell (Avs) - Oksana Selehmetova (Rus) 6:1, 6:4;
Sorana Cirstea (Rom) - Tatjana Maria (Nem) 6:4, 4:6, 6:3;
Julija Putinceva (Kaz) - Paula Badosa (Špa) 6:4, 6:2;
Ajla Tomljanović (Avs) - Gabriela Ruse (Rom) 7:5, 6:2;
Anastasia Potapova (Aut) - Marina Stakušić (Kan) 4:6, 6:1, 7:5;
Talia Gibson (Avs) - Ann Li (ZDA) 6:3, 7:5;
Zeynep Sönmez (Tur) - McCartney Kessler (ZDA) 7:6 (7), 6:0.