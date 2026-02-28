Xiaomi Pad 8: Tablični računalniki, zasnovani za zmogljivo in brezhibno produktivnost

V najnovejši seriji z umetno inteligenco podprtih tabličnih računalnikov sta Xiaomi Pad 8 in Xiaomi Pad 8 Pro . Od 28. februarja do 31. marca boste ob nakupu Xiaomi Pad 8 Pro prejeli tipkovnico v vrednosti 129 evrov, ob nakupu Xiaomi Pad 8 pa elektronsko pisalo v vrednosti 99 evrov.

Foto: Xiaomi

Namenjena sta profesionalnim in vsakodnevnim uporabnikom ter združujeta vrhunsko zmogljivost in elegantno prenosljivost, zaradi česar sta popolna spremljevalca na poti. Kot del širšega ekosistema pametnih naprav sta podedovala napredne tehnologije, razvite za pametne telefone. Tablična računalnika imata impresiven 28,5-centimetrski (11,2-palčni) zaslon ločljivosti 3,2K, s svetilnostjo do 800 kandel in 144-herčnim osveževanjem.

Z ultra tankim profilom, debelim le 5,75 milimetrov, in težo 485 gramov sta zasnovana, da ju je preprosto prenašati, saj se prilagajata vsaki torbi, hkrati pa ponujata izjemno moč. Kljub tanjši in lažji zasnovi v primerjavi s prejšnjo generacijo sta opremljena z veliko baterijo kapacitete 9200 miliamperskih ur za brezskrbno uporabo.

Foto: Xiaomi

Nova tablična računalnika poganja sistem Xiaomi HyperOS 3, odlikuje pa ju elegantnejša oblika, produktivnost na ravni osebnega računalnika in napredna sistemska inteligenca Xiaomi HyperAI. Novi vmesnik vključuje osvežene zaklenjene zaslone, ozadja in elemente namizja, obogatene s subtilnimi animacijami in prilagodljivimi pripomočki.

Posodobljeni razdeljeni zaslon podpira navpični prikaz v razmerju 5 : 5 za kar najboljši izkoristek velikega zaslona, pa tudi novo vodoravno razmerje 1 : 9 za prilagodljivo upravljanje oken. Nadgrajeni način delovne postaje omogoča shranjevanje več aplikacij v meniju za hitrejši dostop, medtem ko brskalnik na ravni osebnega računalnika prinaša intuitivne predoglede z lebdenjem, funkcionalnost desne tipke miške in izboljšano orodno vrstico za lažje sodelovanje s spletnimi orodji in platformami.

Podpori profesionalnim delovnim procesom je namenjen pisarniški paket WPS Office z orodji WPS Docs, WPS Slides, WPS Sheets in WPS PDFs za neposredno ustvarjanje in urejanje dokumentov na napravi. Xiaomi HyperAI izboljšuje povezljivost naprav in omogoča gladke prehode med opravili, enostavno sodelovanje ter nemotene delovne procese.

Xiaomi je predstavil tudi elektronsko pisalo Xiaomi Focus Pen Pro. Tehta le 17,5 grama in z občutljivostjo na moč pritiska podpira kretnje, kot je na primer dvojni dotik, za preprostejšo interakcijo z dokumenti in ustvarjanje vsebin. Na voljo sta še odstranljivi tipkovnici in zaščitni ovitek, ki tablična računalnika serije Xiaomi Pad 8 spremenita v zmogljivo delovno orodje.

Foto: Xiaomi

Xiaomi Pad 8 Pro: Vrhunska zmogljivost brez kompromisov

Xiaomi Pad 8 Pro poganja procesor Snapdragon 8 Elite, ki jamči vrhunsko zmogljivost za opravljanje zahtevnih nalog. V primerjavi s prejšnjo generacijo so procesorske zmogljivosti višje za 81 odstotkov, grafične pa za 103 odstotke. Da boste ostali produktivni celo med napornimi dnevi, skrbi 67-vatno hitro polnjenje HyperCharge.

Zadnja 50-milijonska in 32-milijonska kamera zagotavljata podrobne fotografije in visokokakovostne video klice. Tablični računalnik je opremljen z do 512 gigabajti notranjega pomnilnika, kar je več kot dovolj za obsežne projekte, video vsebine in aplikacije.

Za še bolj izpopolnjeno izkušnjo je Xiaomi Pad 8 Pro na voljo tudi v različici z matiranim steklom, z nanoteksturiranim zaslonom nove generacije in antirefleksnim premazom, ki znatno zmanjša bleščanje ter zagotavlja boljši občutek na dotik, zlasti pri uporabi elektronskega pisala.

Xiaomi Pad 8: Ravnovesje moči in učinkovitosti

Za uporabnike, ki iščejo uravnoteženo, a še vedno izjemno zmogljivo napravo, je tu Xiaomi Pad 8. Poganja ga procesor Snapdragon 8s četrte generacije z 32-odstotkov višjimi procesorskimi in 67-odstotkov višjimi grafičnimi zmogljivostmi.

S 45-vatnim hitrim polnjenjem je tablični računalnik hitro pripravljen na nove naloge, celo v najbolj zahtevnih dneh. 13-milijonska zadnja in 8-milijonska sprednja kamera pa poskrbita za jasne in kakovostne posnetke. Z do 256 gigabajti pomnilnika Xiaomi Pad 8 ponuja dovolj prostora za aplikacije, fotografije in večpredstavnost.

Serija Xiaomi Pad 8 postavlja nove standarde v segmentu tabličnih računalnikov, saj združuje vrhunsko zmogljivost, napredno podporo za umetno inteligenco in elegantno obliko v napravah, ki so pripravljene slediti tempu sodobnega življenja in izboljšati produktivnost.

Cena in razpoložljivost

Xiaomi Pad 8 Pro je na voljo v različici z 8 + 256 gigabajti pomnilnika po priporočeni ceni 629 evrov, v zeleni in sivi barvi.

Xiaomi Pad 8 je prav tako na voljo v različici z 8 + 256 gigabajti pomnilnika, v zeleni in sivi barvi, po priporočeni ceni 499 evrov.

Tipkovnica za Xiaomi Pad 8 in Pad 8 Pro v sivi barvi je na voljo po priporočeni ceni 129 evrov, elektronsko pisalo Focus Pen Pro v beli barvi pa za 99 evrov.

Naročnik oglasnega sporočila je Xiaomi.