Danil Medvedjev je brez boja prišel do zmage na turnirju serije ATP 500 v Dubaju. Njegov tekmec v finalu Tallon Griekspoor, je dvoboj predal zaradi poškodbe leve stegenske mišice. Flavio Cobolli je v Acapulcu prišel do svojega tretjega naslova. V finalu turnirja serije ATP 500 je peti nosilec ugnal osmopostavljenega Francesa Tiafoeja s 7:6 in 6:4.

Danil Medvedjev Foto: Reuters Tallon Griekspoor se je poškodoval že ob koncu prvega niza ob petkovi polfinalni zmagi proti Rusu Andreju Rubljovu in je bil njegov v finalu pod velikim vprašajem, ko je odšepal na novinarsko konferenci po dvoboju. Organizatorji turnirja so v soboto le še potrdili, da Nizozemec po zdravniški oceni ni sposoben igrati finala.

Tako je Danil Medvedjev, ki je bil tretji nosilec, sploh prvič v karieri zmagal na istem prizorišču, v Dubaju je bil najboljši še leta 2023. Pred tem je 30-letnik 22 turnirskih zmag dosegel na 22 različnih prizoriščih. Doslej je igral v skupno 42 finalih. Za Griekspoorja je bil tokratni finale šesti v karieri, doslej pa je osvojil tri lovorike. Nazadnje je bil najboljši na lanskem travnatem turnirju na Majorki.

Flavio Cobolli, sicer 20. na svetovni lestvici, je čvrst odpor Francesa Tiafoeja strl po dobrih dveh urah. Prvi niz je dobil po podaljšani igri, potem ko je imel zaključno žogo že pri 5:4. V drugem je tekmecu odvzel servis v peti igri, Tiafoe je še vrnil udarec in izenačil na 4:4, takoj zatem pa je Italijan spet prišel do igre na tekmečev servis za 5:4 in nato le še potrdil zmago.

Za Cobollija je to tretja karierna turnirska zmaga, toliko jih ima tudi Tiafoe.

ATP 500, Dubaj (2.807.301 evrov):



Finale:

Danil Medvedjev (Rus/3) - Tallon Griekspoor (Niz) brez boja



ATP 500, Acapulco (2.092.000 evrov):



Finale:

Flavio Cobolli (Ita/5) - Frances Tiafoe (ZDA/8) 7:6 (4), 6:4.

Paolini izpadla v polfinalu Meride ...

Jasmine Paolini Foto: Reuters V finalu teniškega turnirja WTA 500 v mehiški Meridi bosta igrali Magdalena Frech in Cristina Bucsa. Poljakinja je v polfinalu ugnala kitajsko tekmico Shuai Zhang s 6:2, 6:7 (8) in 6:3, Španka pa je izločila prvopostavljeno Italijanko Jasmine Paolini s 7:5, 6:4.

Za Frech, 57. igralko sveta, bo to tretji finale WTA, oba prejšnja je igrala leta 2024. Najprej je v Pragi izgubila finale turnirja ravni 250, septembra pa je zmagala v Guadalajari v Mehiki na WTA 500. Bucsa pa je prvič v karieri ugnala tekmico iz prve deseterice. Igralka moldavskega porekla je sicer 63. na lestvici WTA, igrala pa bo v svojem drugem finalu.

... Cerundolo pa v polfinalu v Čilu

Nemec Yannick Hanfmann in Italijan Luciano Darderi sta finalista teniškega turnirja ATP 250 v Santiagu de Chile. Hanfmann je v polfinalu s 6:3 in 6:4 odpravil prvega nosilca, Argentinca Francisca Cerundola, drugopostavljeni Darderi pa je s 6:4 in 6:3 izločil tretjepostavljenega Argentinca Sebastiana Baeza. Štiriintridesetletni Hanfmann, 81. na svetovni lestvici, bo lovil svojo prvo turnirsko zmago, deset let mlajši Darderi, 21. na lestvici ATP, pa svojo peto.

Ameriški finale v Austinu

Američanki Peyton Stearns in Taylor Townsend sta finalistki teniškega turnirja WTA 250 v Austinu. Štiriindvajsetletna Stearns, 62. na svetovni lestvici, je v polfinalu ugnala Avstralko Kimberly Birrell s 6:3, 3:6, 6:2 in tako ostaja v igri za svoj drugi turnirski naslov. Pet let starejša Townsend, ki je 119. na lestvici WTA, pa lovi svojo prvo turnirsko zmago, v polfinalu je izločila rojakinjo Ashlyn Krueger s 7:6 (6), 6:3.

WTA 500, Merida (1.022.040 evrov):



Polfinale:

Magdalena Frech (Pol) - Shuai Zhang (Kit) 6:2, 6:7 (6), 6:3;

Cristina Bucsa (Špa) - Jasmine Paolini (Ita/1) 7:5, 6:4.



Santiago de Chile, ATP 250 (593.005 evrov):



Polfinale:

Yannick Hanfmann (Nem) - Francisco Cerundolo (Arg/1) 6:3, 6:4;

Luciano Darderi (Ita/2) - Sebastian Baez (Arg/3) 6:4, 6:3.



WTA 250, Austin (240.357 evrov):



Polfinale:

Taylor Townsend (ZDA) - Ashlyn Krueger (ZDA) 7:6 (6), 6:3;

Peyton Stearns (ZDA/4) - Kimberly Birrell (Avs) 6:3, 3:6, 6:2.