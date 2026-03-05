Že danes v ogenj tudi Teja Belak

Gimnastična smetana je zbrana v Azerbajdžanu na drugem svetovnem pokalu sezone. Že prvi dan kvalifikacij se bodo v boj za finale in kolajne podali Teja Belak, ki je na zmagovalnem odru stala že na uvodni tekmi v Cottbusu, in drugi slovenski telovadci. Drugi del kvalifikacij je na sporedu v petek, finalni nastopi pa sledijo v soboto in nedeljo.

Slovenska vrsta je v Nemčiji uspešno začela novo sezono na najvišji ravni. Poleg izjemne Teje Belak sta se s finaloma izkazala tudi Anže Hribar na parterju in Luka Bojanc na krogih.

Poleg omenjene trojice danes kvalifikacije čakajo tudi olimpijko Lucijo Hribar na dvovišinski bradlji ter Vito Prijanovič na preskoku ter Nikolaja Božiča na parterju in Gregorja Rakoviča na konju z ročaji.

Prav slovenska junaka minule sezone Lucija Hribar ter Rakovič si želita popraviti vtis z uvodne tekme sezone, ko sta ostala brez boja za odličja.

V petek kvalifikacije čakajo še Bena Kunsta in Anžeta Hribarja na preskoku, Zalo Trtnik na gredi ter Prijanovič na parterju.

Slovenska vrsta se bo po tekmi v Bakuju nato neposredno iz Azerbajdžana preselila na naslednjo postajo v turško Antalyo.