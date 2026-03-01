Ameriška teniška igralka Peyton Stearns je zmagovalka turnirja WTA 250 v Austinu z nagradnim skladom 240.357 evrov, potem ko je v velikem finalu po dveh urah in 25 minutah premagala rojakinjo Taylor Townsend s 7:6 (8) in 7:5. Za 24-letno Stearns je to druga turnirska zmaga, pred tem zmagala v maroškem Rabatu 2024.