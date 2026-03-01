Nedelja, 1. 3. 2026, 22.06
1 ura, 18 minut
Teniški globus, 1. marec
Peyton Stearns v Austinu do druge turnirske zmage
Ameriška teniška igralka Peyton Stearns je zmagovalka turnirja WTA 250 v Austinu z nagradnim skladom 240.357 evrov, potem ko je v velikem finalu po dveh urah in 25 minutah premagala rojakinjo Taylor Townsend s 7:6 (8) in 7:5. Za 24-letno Stearns je to druga turnirska zmaga, pred tem zmagala v maroškem Rabatu 2024.
V prestolnici Teksasa je nastopila tudi Slovenka Kaja Juvan. Ljubljančanka je v uvodnem krogu premagala Američanko Claire Liu s 6:4 in 7:6 (1), v drugem pa izgubila proti četrtopostavljeni zmagovalki letošnjega turnirja z 0:6 in 2:6.
WTA 250, Austin (240.357 evrov):
- finale:
Peyton Stearns (ZDA/4) - Taylor Townsend (ZDA) 7:6 (8), 7:5.