Avtor:
STA

Nedelja,
1. 3. 2026,
22.06

teniški globus

Teniški globus, 1. marec

Peyton Stearns v Austinu do druge turnirske zmage

Peyton Stearns | Peyton Stearns je zmagovalka turnirja WTA 250 v Austinu. | Foto Guliverimage

Peyton Stearns je zmagovalka turnirja WTA 250 v Austinu.

Foto: Guliverimage

Ameriška teniška igralka Peyton Stearns je zmagovalka turnirja WTA 250 v Austinu z nagradnim skladom 240.357 evrov, potem ko je v velikem finalu po dveh urah in 25 minutah premagala rojakinjo Taylor Townsend s 7:6 (8) in 7:5. Za 24-letno Stearns je to druga turnirska zmaga, pred tem zmagala v maroškem Rabatu 2024.

Flavio Cobolli
Sportal Cobolli do tretjega naslova, Medvedjevu Dubaj brez boja

V prestolnici Teksasa je nastopila tudi Slovenka Kaja Juvan. Ljubljančanka je v uvodnem krogu premagala Američanko Claire Liu s 6:4 in 7:6 (1), v drugem pa izgubila proti četrtopostavljeni zmagovalki letošnjega turnirja z 0:6 in 2:6.

WTA 250, Austin (240.357 evrov):

- finale:

Peyton Stearns (ZDA/4) - Taylor Townsend (ZDA) 7:6 (8), 7:5. 

Preberite še:

Kaja Juvan
Sportal Američanka premočna za Kajo Juvan
teniški globus
