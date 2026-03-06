Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
STA

Petek,
6. 3. 2026,
23.01

Milano Cortina 2026 paralimpijske igre

Petek, 6. 3. 2026, 23.01

1 ura, 37 minut

Odprtje paralimpjskih iger, Verona

Paraolimpijske igre so odprte, nekatere reprezentance so odprtje bojkotirale

Verona, paralimpijske igre | Odprte so tudi XIV. zimske paraolimpijske igre. Igre je v rimskem koloseju v Veroni uradno odprl italijanski predsednik Sergio Mattarella. | Foto Reuters

Odprte so tudi XIV. zimske paraolimpijske igre. Igre je v rimskem koloseju v Veroni uradno odprl italijanski predsednik Sergio Mattarella.

Foto: Reuters

Odprte so tudi XIV. zimske paraolimpijske igre. Igre je v rimskem koloseju v Veroni uradno odprl italijanski predsednik Sergio Mattarella, zaradi dovoljenja Mednarodnega paraolimpijskega komiteja (IPC), da kljub ruski agresiji v Ukrajini na POI nastopajo ruski in beloruski športniki, pa so odprtje bojkotirale nekatere reprezentance.

Na odprtju je solidarnost z Ukrajino izrazilo več kot 20 reprezentanc, ki se potem, ko je IPC dovolil nastope športnikom in športnicam iz Rusije in Belorusije pod lastnimi državnimi simboli, niso udeležile odprtja.

Manjkal je tudi iranski paralimpijec Abulfazl Hatibi Mianai, ki ni prišel na prizorišče iger zaradi logističnih težav, potem ko so ZDA in Izrael napadle Iran. Ker ni končal postopka registracije, se je število registriranih držav zmanjšalo na 55, odprtja pa so se udeležili športniki iz 28 držav.

Verona, paralimpijske igre | Foto: Reuters Foto: Reuters

Posebnost odprtja je bilo, da kot nosilci zastav praktično niso sodelovali udeleženci iger, ampak prostovoljci, na ekranu pa so bili posnetki reprezentanc udeleženk.

Pri IPC so odsotnost polovice reprezentanc na odprtju opravičili z dolgimi potmi v regiji med Milanom, Cortino in Teserom, ki bi jih morali opraviti športniki na poti do Verone.

Da položaj v svetu trenutno ni enostaven, pa je v svojem govoru opozoril tudi predsednik IPC Andrew Parsons, ki je v svojem govoru dejal: "Pred štirimi leti sem dejal, da sem zgrožen nad stanjem v svetu. Na žalost se ni nič izboljšalo." Brazilec je dodal še: "V svetu, kjer so države najbolj znane po imenih svojih voditeljev, je zame prednostno, da jih poznam po imenih njihovih športnikov."

Verona, paralimpijske igre | Foto: Reuters Foto: Reuters

Ob 50. obletnici zimskih paraolimpijskih iger bo letos v Italiji tekmovalo 611 športnikov iz 55 držav. V alpskem smučanju, smučarskem teku, biatlonu, deskanju na snegu, hokeju na ledu in krlingu si bodo razdelili 79 kompletov kolajn.

Slovenijo bosta zastopala prva ženska na tovrstnem tekmovanju smučarska tekačica Tabea Dolžan in alpski smučar Jernej Slivnik. Doslej so slovenski športniki na paraolimpijskih igrah osvojili le eno odličje, za katerega je še v dresu nekdanje Jugoslavije na igrah 1984 poskrbel Franc Komar.

