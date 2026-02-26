Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
26. 2. 2026,
9.24

Osveženo pred

30 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
teniški globus

Četrtek, 26. 2. 2026, 9.24

30 minut

Teniški globus, 26. februar

Hiter konec za Zvereva v Acapulcu

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Alexander Zverev | Alexander Zverev se je poslovil v drugem krogu. | Foto Reuters

Alexander Zverev se je poslovil v drugem krogu.

Foto: Reuters

Na ATP turnirju v Acapulcu se je v drugem krogu poslovil prvi nosilec Alexander Zverev, ki ga je s 6:3, 6:7 (3) in 7:6 (4) izločil Srb Miomir Kecmanović.

ATP 500, Acapulco (2.092.000 evrov):

- 2. krog:
Miomir Kecmanović (Srb) - Alexander Zverev (Nem/1) 6:3, 6:7 (3), 7:6 (4);
Terence Atmane (Fra) - Rafael Jodar (Špa) 6:2, 4:6, 6:1;
Wu Yibing (Kit) - Sho Shimabukuro (Jap) 6:3, 7:6 (4);
Flavio Cobolli (Ita/5) - Dalibor Svrcina (Češ) 6:4, 6:4;
Frances Tiafoe (ZDA/8) - Aleksandar Kovacevic (ZDA) 6:4, 3:6, 7:6 (7);
Mattia Bellucci (Ita) - Alejandro Davidovich (Špa/4) 6:3, 6:3;
Valentin Vacherot (Mon/6) - Gael Monfils (Fra) 6:3, 6:3;
Brandon Nakashima (ZDA) - Patrick Kypson (ZDA) 6:4, 6:4;

ATP 250, Santiago de Chile (593.005 evrov):

- 2. krog:
Yannick Hanfmann (Nem) - Camilo Ugo (Arg/4) 6:4, 6:3;
Vilius Gaubas (Lit) - Dino Prižmić (Hrv) 5:7, 7:5, 6:3;
Andrea Pellegrino (Ita) - Francisco Comesana (Arg/7) 7:6 (3), 6:7 (2), 6:3;
Luciano Darderi (Ita/2) - Mariano Navone (Arg) 6:3, 3:6, 6:4;

WTA 500, Merida (1.022.040 evrov):

- 2. krog:
Katie Boulter (VBr) - María Camila Osorio (Kol) 6:3, 0:0 - predaja;
Cristina Bucsa (Špa) - Marina Stakusic (Kan) 7:6 (1), 6:3;
Marie Bouzková (Češ/4) - Emiliana Arango (Kol) 2:6, 6:1, 2:0 - predaja;
Victoria Jiménez (And) - Magda Linette (Pol/8) 5:7, 7:6 (5), 7:5;

WTA 250, Austin (240.357 evrov):

- 2. krog:
Yuan Yue (Kit) - Dalma Gálfi (Mad) 6:3, 6:2;
Rebeka Masarova (Švi) - Whitney Osuigwe (ZDA) 7:6 (2), 6:3;
Taylor Townsend (ZDA) - Nikola Bartunková (Češ) 6:1, 6:4;
Oksana Selehmeteva (Rus) - Kamilla Rahimova (Uzb) 6:2, 7:5.

Kaja Juvan Elena Ribakina
Sportal Kaja Juvan uspešno začela turnir v Austinu
 
teniški globus
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.