Četrtek, 26. 2. 2026, 9.24
30 minut
Teniški globus, 26. februar
Hiter konec za Zvereva v Acapulcu
Na ATP turnirju v Acapulcu se je v drugem krogu poslovil prvi nosilec Alexander Zverev, ki ga je s 6:3, 6:7 (3) in 7:6 (4) izločil Srb Miomir Kecmanović.
ATP 500, Acapulco (2.092.000 evrov):
- 2. krog:
Miomir Kecmanović (Srb) - Alexander Zverev (Nem/1) 6:3, 6:7 (3), 7:6 (4);
Terence Atmane (Fra) - Rafael Jodar (Špa) 6:2, 4:6, 6:1;
Wu Yibing (Kit) - Sho Shimabukuro (Jap) 6:3, 7:6 (4);
Flavio Cobolli (Ita/5) - Dalibor Svrcina (Češ) 6:4, 6:4;
Frances Tiafoe (ZDA/8) - Aleksandar Kovacevic (ZDA) 6:4, 3:6, 7:6 (7);
Mattia Bellucci (Ita) - Alejandro Davidovich (Špa/4) 6:3, 6:3;
Valentin Vacherot (Mon/6) - Gael Monfils (Fra) 6:3, 6:3;
Brandon Nakashima (ZDA) - Patrick Kypson (ZDA) 6:4, 6:4;
ATP 250, Santiago de Chile (593.005 evrov):
- 2. krog:
Yannick Hanfmann (Nem) - Camilo Ugo (Arg/4) 6:4, 6:3;
Vilius Gaubas (Lit) - Dino Prižmić (Hrv) 5:7, 7:5, 6:3;
Andrea Pellegrino (Ita) - Francisco Comesana (Arg/7) 7:6 (3), 6:7 (2), 6:3;
Luciano Darderi (Ita/2) - Mariano Navone (Arg) 6:3, 3:6, 6:4;
WTA 500, Merida (1.022.040 evrov):
- 2. krog:
Katie Boulter (VBr) - María Camila Osorio (Kol) 6:3, 0:0 - predaja;
Cristina Bucsa (Špa) - Marina Stakusic (Kan) 7:6 (1), 6:3;
Marie Bouzková (Češ/4) - Emiliana Arango (Kol) 2:6, 6:1, 2:0 - predaja;
Victoria Jiménez (And) - Magda Linette (Pol/8) 5:7, 7:6 (5), 7:5;
WTA 250, Austin (240.357 evrov):
- 2. krog:
Yuan Yue (Kit) - Dalma Gálfi (Mad) 6:3, 6:2;
Rebeka Masarova (Švi) - Whitney Osuigwe (ZDA) 7:6 (2), 6:3;
Taylor Townsend (ZDA) - Nikola Bartunková (Češ) 6:1, 6:4;
Oksana Selehmeteva (Rus) - Kamilla Rahimova (Uzb) 6:2, 7:5.