Hiter konec za Zvereva v Acapulcu

ATP 500, Acapulco (2.092.000 evrov):

- 2. krog:

Miomir Kecmanović (Srb) - Alexander Zverev (Nem/1) 6:3, 6:7 (3), 7:6 (4);

Terence Atmane (Fra) - Rafael Jodar (Špa) 6:2, 4:6, 6:1;

Wu Yibing (Kit) - Sho Shimabukuro (Jap) 6:3, 7:6 (4);

Flavio Cobolli (Ita/5) - Dalibor Svrcina (Češ) 6:4, 6:4;

Frances Tiafoe (ZDA/8) - Aleksandar Kovacevic (ZDA) 6:4, 3:6, 7:6 (7);

Mattia Bellucci (Ita) - Alejandro Davidovich (Špa/4) 6:3, 6:3;

Valentin Vacherot (Mon/6) - Gael Monfils (Fra) 6:3, 6:3;

Brandon Nakashima (ZDA) - Patrick Kypson (ZDA) 6:4, 6:4;

ATP 250, Santiago de Chile (593.005 evrov):

- 2. krog:

Yannick Hanfmann (Nem) - Camilo Ugo (Arg/4) 6:4, 6:3;

Vilius Gaubas (Lit) - Dino Prižmić (Hrv) 5:7, 7:5, 6:3;

Andrea Pellegrino (Ita) - Francisco Comesana (Arg/7) 7:6 (3), 6:7 (2), 6:3;

Luciano Darderi (Ita/2) - Mariano Navone (Arg) 6:3, 3:6, 6:4;

WTA 500, Merida (1.022.040 evrov):

- 2. krog:

Katie Boulter (VBr) - María Camila Osorio (Kol) 6:3, 0:0 - predaja;

Cristina Bucsa (Špa) - Marina Stakusic (Kan) 7:6 (1), 6:3;

Marie Bouzková (Češ/4) - Emiliana Arango (Kol) 2:6, 6:1, 2:0 - predaja;

Victoria Jiménez (And) - Magda Linette (Pol/8) 5:7, 7:6 (5), 7:5;

WTA 250, Austin (240.357 evrov):

- 2. krog:

Yuan Yue (Kit) - Dalma Gálfi (Mad) 6:3, 6:2;

Rebeka Masarova (Švi) - Whitney Osuigwe (ZDA) 7:6 (2), 6:3;

Taylor Townsend (ZDA) - Nikola Bartunková (Češ) 6:1, 6:4;

Oksana Selehmeteva (Rus) - Kamilla Rahimova (Uzb) 6:2, 7:5.