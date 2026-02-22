Alcaraz v manj kot uri do 26. lovorike, Pegula se veseli jubileja

Španec Carlos Alcaraz je zmagovalec turnirja serije ATP 500 v katarski Dohi. V finalu je s 6:2, 6:1 po vsega 50 minutah premagal Francoza Arthurja Filsa in osvojil 26. turnir v karieri. Turnir WTA 1000 v Dubaju je osvojila Američanka Jessica Pegula. V nedeljskem finalu na turnirju ATP 250 v Delray Beachu pa bomo videli ameriški obračun.

V zelo neenakovrednem finalu je bil 22-letni Carlos Alcaraz razred zase. Prevladoval je tako z osnovne črte kot tudi na mreži, dvoboj pa končal po vsega 50 minutah. Za prvega igralca lestvice ATP je bila to 26. turnirska zmaga v karieri, igral je v 34. finalu. To sezono je Španec na obeh turnirjih, na katerih je nastopil, slavil. Najboljši je bil tudi na odprtem prvenstvu Avstralije, kjer je dopolnil zbirko zmag na vseh štirih grand slamih.

Za 21-letnega Arthurja Filsa je bil to peti finale v karieri, drugič je igrišče zapuščal s sklonjeno glavo. Vseeno pa je bil teden za Francoza lepa spodbuda, potem ko je bil zaradi poškodbe odsoten med avgustom lani in začetkom tega meseca, ko se je na igrišča vrnil v Montpellieru s porazom v četrtfinalu.

Jessica Pegula se v Dubaju veseli jubileja

Američanka Jessica Pegula je zmagovalka teniškega turnirja serije WTA 1000 v Dubaju. V finalu je ugnala Ukrajinko Elino Svitolino s 6:2, 6:4. Dvoboj je trajal uro in 13 minut, Pegula pa je prišla do jubilejne desete lovorike. Američanka je odločno odprla dvoboj in takoj prišla do prednosti dvojnega odvzema servisa. Čeprav je za kratko Ukrajinka zapretila, je nov brejk Pegulo usmeril proti zanesljivemu slavju v prvem nizu. Drugi je bil malce tesnejši, do odločilne prednosti pa je Pegula prišla v peti igri, ko je izkoristila četrto od skupno 11 priložnosti za odvzem servisa. Po 73 minutah je dvignila roke v zrak in v 21. finalu slavila deseto lovoriko.

Jessica Pegula se veseli desete turnirske zmage. Foto: Reuters

Enaintridesetletnica iz Buffala je nazadnje slavila v nemškem Bad Homburgu junija lani, kljub zmagi, četrti na turnirjih serije WTA 1000, pa na lestvici ne bo napredovala in bo ostala na petem mestu. Svitolina bo še naprej deveta igralka sveta. Prav tako 31-letna Ukrajinka je v svojem 24. finalu šele petič ostala praznih rok. Prvič je izgubila tudi na turnirjih serije WTA 1000, pred tem je bila štirikrat uspešna, nazadnje v Rimu pred slabimi osmimi leti. Letos je že dobila en turnir serije WTA 250, in sicer v Aucklandu na začetku sezone.

Organizatorji teniškega turnirja ATP 500 v Riu de Janeiru so bili zaradi močnega deževja prisiljeni za en dan prestaviti polfinalna dvoboja. Obračuna med Argentincem Tomasom Etcheverryjem in Čehom Vitom Koprivo ter med Čilencem Alejandrom Tabilom in Perujcem Ignaciom Busejem bodo skušali izpeljati v nedeljo.

Vseameriški finale na turnirju ATP v Delray Beachu

Znana sta finalista teniškega turnirja ATP 250 v Delray Beachu v ZDA. Za naslov na turnirju na Floridi se bosta pomerila Američana Sebastian Korda in Tommy Paul. Korda, njegov oče je nekdanji sloviti češki igralec Petr Korda, se je prvič po več kot letu dni uvrstil v finale na turnirju ATP. V polfinalu je premagal nosilca, tretjepostavljenega Italijana Flavia Cobollija s 7:6 (1), 6:1 in si zagotovil obračun za naslov. Tokrat se bo pomeril s petim nosilcem, rojakom Paulom, ki se je pobral po izgubljenem prvem nizu in v polfinalu premagal četrtega nosilca, prav tako Američna, Learnerja Tiena, s 4:6, 6:4, 6:3.

ATP 500, Doha (2,39 milijona evrov):



Finale:

Carlos Alcaraz (Špa/1) - Arthur Fils (Fra) 6:2, 6:1.

WTA 1000, Dubaj (3,44 milijone evrov):



Finale:

Jessica Pegula (ZDA/4) - Elina Svitolina (Ukr/7) 6:2, 6:4.

ATP 250, Delray Beach (590.697 evrov):



Polfinale:

Tommy Paul (ZDA/5) - Learner Tien (ZDA/4) 4:6, 6:4, 6:3;

Sebastian Korda (ZDA) - Flavio Cobolli (Ita/3) 7:6 (1), 6:1.