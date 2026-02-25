Sreda, 25. 2. 2026, 17.50
35 minut
Teniški globus, 25. februar
V Acapulcu šok za Norvežana, Kaja Juvan dobila tekmico
Na teniškem turnirju ATP 500 v Acapulcu v Mehiki se je presenetljivo že v prvem krogu poslovil tretji nosilec Casper Ruud. Norvežana je v dveh nizih s 7:6 in 7:6 izločil 142. igralec sveta, Kitajec Wu Yibing. V tretjem krogu Dubaja sta izpadla drugo- in sedmo postavljena igralca, Kazahstanec Aleksander Bublik in Rus Karen Hačanov, pestro pa je tudi na igriščih v Santiagu, Meridi in Austinu. Na turnirju v tem teksaškem mestu si je včeraj drugi krog priigrala tudi Kaja Juvan, ki jo zdaj čaka spopad s četrto nosilko.
Kaja Juvan je včeraj v prvem krogu turnirja WTA 250 v Austinu premagala Američanko Claire Liu s 6:4 in 7:6 (1), zdaj pa jo čaka spopad še z eno domačinko Peyton Stearns. Ta je četrta nosilka teksaškega turnirja, danes pa je bila v prvem krogu s 3:6, 6:3 in 6:2 boljša od Britanke Francesce Jones.
ATP 500, Dubaj (2.807.301 evrov):
3. krog:
Danil Medvedjev (Rus/3) - Stan Wawrinka (Švi) 6:2, 6:3;
Jenson Brooksby (ZDA) - Karen Hačanov (Rus/7) 7:6 (6), 6:4;
Felix Auger Aliassime (Kan/1) - Giovanni Mpetshi Perricard (Fra) 6:4, 6:4;
Jiri Lehečka (Češ/8) - Pablo Carreno Busta (Špa) 7:6 (6), 6:4;
Tallon Griekspoor (Niz) - Aleksander Bublik (Kaz/2) 6:3, 7:6 (4).
ATP 500, Acapulco (2.092.000 evrov):
1. krog:
Alexander Zverev (Nem/1) - Corentin Moutet (Fra) 6:2, 6:4;
Terence Atmane (Fra) - Grigor Dimitrov (Bol) 6:3, 6:3;
Wu Yibing (Kit) - Casper Ruud (Nor/3) 7:6 (2), 7:6 (1);
Sho Shimabukuro (Jap) - Adrian Mannarino (Fra) 6:3, 6:4;
Dalibor Svrčina (Češ) - James Duckworth (Avs) 6:4, 6:1;
Flavio Cobolli (Ita/5) - Rodrigo Pacheco (Meh) 7:6 (3), 7:6 (3);
Frances Tiafoe (ZDA/8) - Nuno Borges (Por) 6:4, 6:4;
Mattia Bellucci (Ita) - Rinky Hijikata (Avs) 7:6 (5), 6:3;
Gael Monfils (Fra) - Damir Džumhur (BiH) 6:4, 7:6 (5);
ATP 250, Santiago de Chile (593.005 evrov):
1. krog:
Elmer Moller (Dan) - Roman Andre Burruchaga (Arg) 7:6 (4), 0:6, 6:4;
Daniel Vallejo (Par) - Francesco Passaro (Ita) 6:3, 3:3 - predaja;
Emilio Nava (ZDA) - Matteo Berrettini (Ita/6) 6:3, 6:4;
Vilius Gaubas (Lit) - Matias Soto (Čil) 6:2, 6:3;
Alejandro Tabilo (Čil/8) - Tomas Barrios Vera (Čil) 7:5, 6:3;
Thiago Tirante (Arg) - Ignacio Buse (Per) 2:6, 7:6 (0), 7:6 (2);
Cristian Garin (Čil) - Juan Manuel Cerundolo (Arg) 3:6, 6:3, 6:3;
Mariano Navone (Arg) - Vit Kopriva (Češ) 3:6, 6:0, 3:1 - predaja;
WTA 500, Merida (1.022.040 evrov):
1. krog:
Priscilla Hon (Avs) - Renata Zarazua (Meh) 6:2, 2:6, 6:4;
Camila Osorio (Kol) - Janice Tjen (Ino/6) 6:4, 6:3;
Zeynep Sönmez (Tur) - Cadence Brace (Kan) 6:2, 6:0;
Cristina Bucsa (Špa) - Donna Vekić (Hrv) 6:3, 6:2;
Jessica Bouzas Maneiro (Špa/7) - Heather Watson (VBr) 6:3, 6:1;
Magdalena Frech (Pol) - Maria Timofejeva (Uzb) 6:4, 7:6 (6);
Magda Linette (Pol/8) - Tatjana Maria (Nem) 7:6 (3), 6:3;
Zhang Shuai (Kit) - Varvara Lepchenko (ZDA) 6:2, 6:1;
WTA 250, Austin (240.357 evrov):
1. krog:
Yue Yuan (Kit) - Rebecca Šramkova (Slk) 4:6, 7:5, 6:1;
Anastasija Zaharova (Rus) - Mary Stoiana (ZDA) 3:6, 6:2, 6:4;
Ashlyn Krueger (ZDA) - Caty McNally (ZDA) 6:1, 7:6 (5);
Peyton Stearns (ZDA/4) - Francesca Jones (VBr) 3:6, 6:3, 6:2;
Kimberly Birrell (Avs) - Petra Marčinko (Hrv) 0:6, 6:3, 6:4;
Caroline Dolehide (ZDA) - Lulu Sun (NZl) 6:2, 6:3.