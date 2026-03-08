Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Mednarodni dan žensk za nujno zagotovitev enakih pravic žensk in moških

Poslovne ženske | Generalna skupščina ZN je leta 1977 z resolucijo določila 8. marec kot mednarodni dan žensk. Na ta dan leta 1857 so v New Yorku ženske, zaposlene v tekstilni industriji, protestirale proti nečloveškim delovnim razmeram in nizkim mezdam. | Foto Shutterstock

Generalna skupščina ZN je leta 1977 z resolucijo določila 8. marec kot mednarodni dan žensk. Na ta dan leta 1857 so v New Yorku ženske, zaposlene v tekstilni industriji, protestirale proti nečloveškim delovnim razmeram in nizkim mezdam.

Foto: Shutterstock

Današnji mednarodni dan žensk opozarja na nujno zagotovitev enakih pravic in možnosti žensk in moških. Po podatkih ZN zakonodaje držav ženskam zagotavljajo le 64 odstotkov pravic, ki jih imajo moški. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek pa opozarja, da v zadnjem desetletju v EU ni zaznati pomembnejšega zmanjšanja nasilja nad ženskami.

Drenik Bavdek navaja, da so takšni trendi zaznavni kljub prizadevanjem, kar pomeni, da kljub večji družbeni pozornosti in razvoju politik nasilje nad ženskami ostaja trajen družbeni problem, ki zahteva dolgoročne sistemske ukrepe.

Tudi Evropska komisija je v novi strategiji za enakost spolov za obdobje 2026-2030, ki jo je predstavila ob mednarodnem dnevu žensk, izpostavila nadaljevanje boja proti nasilju zaradi spola, zlasti spletnemu nasilju. Skoraj tretjina žensk v EU je doživela neko obliko nasilja, kaže poročilo o nasilju na podlagi spola v EU, objavljeno v torek. V Sloveniji jih je nasilje doživelo 22,5 odstotka.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je v poslanici 8. marec označil za dan, ko jasno povemo, da pravice žensk niso dokončno zagotovljene in da delo ne bo končano, dokler svet ne bo varen in pravičen za vsako žensko in deklico. "Varen svet pomeni svet brez nasilja doma, na ulici in na spletu. Pomeni dom, v katerem ženska ne živi v strahu. Pomeni delovno mesto, kjer njeno delo ni vredno manj zato, ker je ženska. Pomeni skupnost, ki ne gleda stran, ko se dogaja krivica ali nasilje," je zapisal.

Opolnomočenje žensk vodilo slovenske zunanje politike

"Opolnomočenje žensk in deklic ter spodbujanje enakih možnosti žensk in moških je med presečnimi prednostnimi nalogami zunanje politike Republike Slovenije in tudi med mojimi osebnimi cilji. Ponosna sem, da smo v zadnjem mandatu na tem področju naredili več konkretnih korakov naprej," je sporočila ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon.

Po njenih besedah je Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve okrepilo zastopanost žensk na vodstvenih položajih in se jasno zavezalo feministični zunanji politiki, ki sistematično vključuje enakost spolov v vsa diplomatska, varnostna in razvojna prizadevanja. Število žensk slovenskih veleposlanic po svetu se povečuje, tudi na položajih, ki so zaradi kulturnih ali varnostnih razlogov zahtevna, enako velja za ženske na vodstvenih položajih na našem ministrstvu v Ljubljani.

Vse številčnejše oborožene konflikte in krepitev avtoritarnih režimov po svetu spremlja tudi vse bolj odkrito odrivanje pravic žensk in deklic. Zato v tem kontekstu, kot je poudarila ministrica Fajon, Slovenija trdno stoji ob strani vsem, ki si prizadevajo za enake pravice in možnosti žensk in deklic. Zavezana je spodbujanju enakosti spolov kot temeljne človekove pravice in temelja miroljubnih, pravičnih in vključujočih družb, so sporočili z ministrstva.

Po državi bo potekalo več dogodkov, med drugim si bodo lahko obiskovalke ogledale delovne in protokolarne prostore predsedniške palače in se srečale s predsednico republike Natašo Pirc Musar. Študentsko društvo Iskra pa bo v Ljubljani organiziralo protest za socialne, ekonomske in politične pravice. V EPICentru v Novi Gorici bo voden ogled razstave Mesto na meji, in sicer skozi zgodbe pričevalk, pisateljic in osebnosti Goriške, zvečer pa prireditev z naslovom Močne ženske v kulturi: moč besede in performansa. Kolektiv Pozabljena polovica Novo mesto bo v Novem mestu pripravil voden ogled istoimenske pešpoti, v Kobilarni Lipica pa bo posebna predstava Lipiške jahalne šole, prvič izvedena izključno z jahačicami.
