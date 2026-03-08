Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Nedelja,
8. 3. 2026,
7.35

Osveženo pred

11 ur, 16 minut

Alpsko smučanje, Val di Fassa, superveleslalom (ž)

Ilka Štuhec upa na dober dan, na štartu tudi Mikaela Shiffrin

Ilka Štuhec | Ilka Štuhec bo nastopila s številko štiri. | Foto Guliverimage

Ilka Štuhec bo nastopila s številko štiri.

Foto: Guliverimage

V Val di Fassi bo po dveh smukih za svetovni pokal danes na sporedu še superveleslalom. Slovenske barve bo branila Ilka Štuhec, ki se bo s starta pognala s številko štiri. Preizkušnja se bo začela ob 10.45.

Laura Pirovano
Sportal Sanjski konec tedna za Italijanko, ki je po dvojčku zmag vodilna smukačica

Ilka Štuhec je v petek na smuku zasedla sedmo mesto, v soboto pa je bila 14. Zdaj jo čaka še preizkušnja v superveleslalomu, kjer je bila letos najboljša, sedma, v Val d'Iseru, nazadnje pa je bila v Soldeu 15. in 35. "Čaka nas še superveleslalom, kjer se nadejam še enega zelo dobrega dne," je pred tekmo dejala Štajerka.

Sedmi od skupno osmih superveleslalomov v tej sezoni bo ob 10.45 odprla Avstrijka Nina Ortlieb. Vodilna v seštevku discipline, Italijanka Sofia Goggia, bo štartala kot 14. Italijanka ima v superveleslalomskem seštevku 420 točk, druga je Novozelandka Alice Robinson.

Zaradi skupnega seštevka svetovnega pokala bo na štartu tudi Mikaela Shiffrin, ki bo nastopila kot 31. Američanka ima namreč v skupnem seštevku 1.133 točk, druga je Nemka Emma Aicher, ki jih ima 1.016. Aicher je bila v soboto 12., v petek pa druga.

Val di Fassa, superveleslalom (ž), štartna lista:

1. Nina Ortlieb (Avt)
2. Mirjam Puchner (Avt)
3. Corinne Suter (Švi)
4. Ilka Štuhec (Slo)
5. Camille Cerutti (Fra)
6. Alice Robinson (NZl)
7. Romane Miradoli (Fra)
8. Elena Curtoni (Ita)
9. Cornelia Hütter (Avt)
10. Ester Ledecka (Češ)
11. Malorie Blanc (Švi)
12. Kajsa Vickhoff Lie (Nor)
13. Laura Pirovano (Ita)
14. Sofia Goggia (Ita)
15. Emma Aicher (Nem)
...

