Judoistom zlato in bron v Podgorici

Slovenski judoisti so dobro začeli nastope na evropskem pokalu v Podgorici. Nika Koren, ki se vrača po poškodbi, je v kategoriji do 70 kg osvojila zlato odličje, Tara Janjić pa je bila v odprti ženski kategoriji bronasta.

Dvaindvajsetletna Koren je uspešen dan začela v osmini finala, kjer je najprej z metom, nato pa še s končnim prijemom premagala mlado hrvaško predstavnico Marto Voraček. V četrtfinalu je bila prav tako s končnim prijemom boljša od Švedinje Maye Ribeiro Novais. Odlično borbo v parterju pa je potrdila še v polfinalu, ko je po končnem prijemu proti Slovenki klonila tudi Rusinja Ana Gadomskaja.

V finalu je bila Koren aktivnejša od Italijanke Matilde Tagliabue, a odločilni met za juko je dosegla šele minuto pred koncem dvoboja in za prvo zmago na tej ravni tekmovanja prednost obdržala do konca.

Njen uspeh je s tretjim mestom v kategoriji nad 78 kilogramov dopolnila Tara Janjić, ki je na poti do brona premagala izkušeno Hrvatico Ivano Maranić in Črnogorko Andreo Turcinović, le v polfinalu je morala priznati premoč Rusinji Kiri Safonovi.

Preberite še: