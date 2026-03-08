Iranski minister Trumpu: Če si želite eskalacije, jo boste dobili. Na to se že dolgo pripravljamo. #vŽivo

Iranski zunanji minister Abas Aragči je ameriškega predsednika Donalda Trumpa opozoril, da če si želi eskalacije, jo bo tudi dobil. Navedel je še, da je Trumpovo enotedensko ukrepanje ameriško vojsko že stalo 100 milijard dolarjev (94 milijard evrov).

Pregled pomembnejših novic dneva:



6.30 Iranski zunanji minister opozoril Trumpa

6.10 Trump kritiziral Starmerja

6.00 Trump: To so junaki naše države

Abas Aragči je dejal, da če si ameriški predsednik želi eskalacije, je to točno tisto, na kar se njihove močne oborožene sile že dolgo pripravljajo in kar bo tudi dobil. Stroške ameriške vojske v enem tednu vojskovanja je ocenil na 100 milijard dolarjev (94 milijard evrov).

"Ameriško ljudstvo je glasovalo za konec vpletanja v drage probleme na Bližnjem vzhodu. Namesto tega so dobili administracijo, ki jo je Netanjahu (Benjamin Netanjahu, izraelski premier, op.a.) po desetletjih neuspelih poskusov končno uspel pretentati, da se bori v izraelskih vojnah," je dejal po poročanju Sky News.

Donald Trump je na platformi Truth Social objavil sporočilo, v katerem je kriiziral predsednika vlade Združenega kraljestva, Keira Starmerja. "Združeno kraljestvo, nekoč naš veliki zaveznik, morda celo največji od vseh, končno resno razmišlja o pošiljanju dveh letalonosilk na Bližnji vzhod. To je v redu, predsednik vlade Starmer, ne potrebujemo jih več - ampak to si bomo zapomnili. Ne potrebujemo ljudi, ki se pridružujejo vojnam, potem ko smo jih že dobili!" je zapisal.

V Združene države Amerike so prepeljali trupla šestih ameriških vojakov, ubitih v vojni z Iranom, ameriški predsednik Donald Trump pa je opazoval, kako so jih prenašali iz vojaškega letala.

Na eni od fotografij ameriški predsednik salutira, ko mimo njega pelje ena od krst. "To so veliki junaki naše države in to bodo ostali," je dejal Trump.