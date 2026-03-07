Luka Dončić naj bi že imel novo simpatijo

Po spletu so se razširile nove govorice o zasebnem življenju slovenskega košarkarskega zvezdnika Luke Dončića. V zadnjih dneh so mediji in uporabniki družbenih omrežij veliko pozornosti namenili njegovemu odnosu z dolgoletno partnerico Anamario Goltes, ki je z Instagrama odstranila več skupnih fotografij, med njimi tudi tisto z njune zaroke, kar je sprožilo ugibanja o razhodu. Luka naj bi že imel novo simpatijo.

Po nekaterih namigovanjih naj bi zaroko z Anamario Goltes prekinil prav Luka Dončić, čeprav ima košarkar na svojem profilu še vedno objavljeno fotografijo zaročnega trenutka.

Pred tem so ga povezovali tudi s srbsko pevko Breskvica, potem ko je všečkal eno od njenih objav.

V zadnjih urah so se po nekaterih objavah na družbenem omrežju X pojavile govorice, da naj bi se Dončić videval z ameriško igralko Madelyn Cline.

Novico o domnevno novem paru je na Instagramu objavila tudi stran Durant, kjer so Luko in Madelyn združili s pomočjo umetne inteligence.

Madelyn Cline je 28-letna ameriška igralka in manekenka, najbolj znana po vlogah v Netflixovi najstniški dramski seriji Outer Banks in kriminalnem filmu Glass Onion: A Knives Out Mystery, igrala pa je tudi v grozljivki Vem, kaj ste zakrivili lansko poletje, je še poročal Žurnal.