To je podjetje, ki mu Slovenci pri oknih in vratih najbolj zaupajo

Ko potrošniki odločajo, zmagajo podjetja, ki znajo zaupanje ne le pridobiti, temveč ga tudi dolgoročno upravičiti. Prav zato imajo priznanja, ki temeljijo na mnenju uporabnikov, posebno vrednost. Na slavnostni podelitvi nagrad Izbran produkt leta 2026 , ki je ta teden potekala v Ljubljani, so bili razglašeni izdelki, blagovne znamke in trgovine, ki so v neodvisni, nacionalno reprezentativni raziskavi prejeli največ zaupanja slovenskih potrošnikov. V kategoriji stavbnega pohištva je prestižni naziv Izbrana znamka zaupanja leta 2026 osvojilo podjetje MIK Celje , kar potrjuje, da potrošniki prepoznavajo kakovost, zanesljivost ter dolgoročno predanost razvoju in zadovoljstvu kupcev. Prav zato Slovenci pri takšni odločitvi pogosto zaupajo podjetjem, ki so svojo kakovost dokazala tudi v praksi.

Ko okna in vrata postanejo dolgoročna investicija

V panogi stavbnega pohištva, kjer je konkurenca izjemno močna, ima zaupanje kupcev posebno težo. Okna in vrata niso le še en gradbeni element, temveč predstavljajo pomemben del doma ter dolgoročno naložbo v udobje, varnost in energetsko učinkovitost.

Ko priznanje temelji na dejanskih izkušnjah uporabnikov, postane jasen znak trgu, da podjetje svoje obljube tudi v praksi izpolnjuje. Prav zato ima priznanje Izbrana znamka zaupanja leta za podjetje MIK Celje poseben pomen. Prihaja neposredno od ljudi, ki njihove izdelke vsak dan uporabljajo v svojih domovih. Podjetje MIK Celje je sicer na slovenskem trgu prisotno že 35 let, v tem času pa je z lastnim razvojem, proizvodnjo in strokovnim svetovanjem postalo eden vodilnih ponudnikov stavbnega pohištva.

Zadovoljni kupci kot najboljše priporočilo

Med zadovoljnimi strankami je tudi Iza S., ki se je pri prenovi doma odločila za PVC-okna podjetja MIK Celje v aluminijasti barvi z akrilno izvedbo. "Zelo sva zadovoljna z izbiro oken pri podjetju MIK Celje. Od prvega stika naprej je bila komunikacija strokovna in prijazna. Svetovanje pri izbiri oken je bilo jasno in prilagojeno najinim željam, zato sva se lažje odločila med poplavo možnosti. Okna so kakovostna, estetsko dovršena in odlično tesnijo, kar se zelo pozna pri udobju v prostoru. Z veseljem priporočava MIK Celje vsem, ki iščejo zanesljivega in strokovnega ponudnika oken."

V zadnjih letih strokovnjaki opažajo tudi vse več zanimanja za aluminijasta okna. Sodobni arhitekturni trendi vključujejo večje steklene površine, pri katerih aluminij zagotavlja večjo stabilnost, trajnost in eleganten videz.

Takšno rešitev je za svojo novogradnjo izbral tudi Matjaž F., ki poudarja, da je bila odločitev za podjetje MIK Celje sprejeta že po prvem stiku. "Ko sem prvič stopil v stik s podjetjem MIK Celje, sem hitro dobil občutek, da imam opravka z ekipo, ki razume potrebe sodobne gradnje. Že od začetka sem vedel, da želim aluminijasta okna z večjimi steklenimi površinami, zato mi je bilo pomembno, da izberem ponudnika z lastno proizvodnjo, znanjem in izkušnjami. Pri MIK Celje sem dobil strokovno svetovanje, kakovostno izvedbo in zanesljivo podporo skozi celoten proces. Danes lahko z gotovostjo rečem, da je bila to prava odločitev, zato jih z veseljem priporočam tudi prijateljem in znancem, ki se odločajo za nova okna."

Priznanje kot potrditev in odgovornost

Ob prejemu nagrade so v vodstvu podjetja poudarili, da priznanje razumejo kot pomembno potrditev njihovega dosedanjega dela. "Za našo ekipo je to priznanje Izbrana znamka zaupanja 2026 hkrati potrditev dosedanjega dela in dodatna motivacija, da tudi v prihodnje razvijamo rešitve, ki združujejo kakovost, inovativnost in vrhunsko uporabniško izkušnjo v panogi stavbnega pohištva. Takšno priznanje razumemo kot močno potrditev, da kupci prepoznavajo kakovost našega dela, strokovno svetovanje in zanesljivo storitev. Hkrati pa je za nas tudi odgovornost, da zaupanje, ki so nam ga izkazali, z vsakim novim projektom znova upravičimo."

Če je sodobna gradnja vse bolj usmerjena v trajnost, energetsko učinkovitost in estetsko dovršenost, je jasno tudi nekaj drugega. Zaupanje kupcev ostaja najmočnejša valuta vsake blagovne znamke. Naziv Izbrana znamka zaupanja leta 2026 je zato za podjetje MIK Celje veliko več kot priznanje. Predstavlja potrditev, da njihovi izdelki in storitve dejansko izboljšujejo kakovost bivanja slovenskih domov.