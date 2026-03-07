Kaj je v ozadju trditev, da Anamaria Goltes molči o skrivnosti Luke Dončića

Po tem ko je odjeknila novica, da naj bi se Luka Dončić in njegova zaročenka Anamaria Goltes razšla , so se na družbenem omrežju Facebook začele pojavljati objave, ki namigujejo, da bo Goltes razkrila Dončićeve dolgoletne skrivnosti, o katerih naj bi molčala več kot deset let. Kaj je v ozadju?

Ne bom več tiho, "pravi" Anamaria Goltes

Petkova objava v angleškem jeziku, ki jo všečkajo, delijo in komentirajo skoraj izključno Slovenci, citira zdaj že domnevno nekdanjo zaročenko Luke Dončića, Anamario Goltes, ki pravi, da ne bo več tiho in da bo razkrila skrivnost o slovenskem košarkarju, o kateri naj bi molčala skoraj deset let. Priložene so fotografije na videz objokane Anamarie, dobro razpoložene Anamarie in mrkega Dončića ter zvezdnika NBA v družbi njegove hčerke.

Le redki slovenski uporabniki, ki komentirajo objave profila Fast Break Legends, so prepoznali, da so "zgodbe" o Anamarii Goltes in Luki Dončiću napisane s pomočjo umetne inteligence. Foto: Posnetek zaslona

Ista stran na Facebooku, in sicer Fast Break Legends, je objavo z zelo podobnim sporočilom delila tudi danes, v preteklih dneh pa je delila še več objav, povezanih z domnevnim razhodom Dončića in Goltes, ki so med drugim vsebovale še nikoli slišane izjave in podatke, o katerih ni poročal noben večji (športni) medij. To je že velik opozorilni znak.

Kaj se torej dogaja?

Tovarne izmišljenih viralnih vsebin, sledi vodijo v Vietnam

Gre za objave in besedila tako imenovanih tovarn viralnih vsebin, ki za čim večji doseg objavljajo izmišljotine, ustvarjene z umetno inteligenco, v ozadju pa so akterji iz jugovzhodne Azije.

O njih smo v preteklosti že poročali – med drugim so besede polagali v usta Tadeju Pogačarju, najboljšemu kolesarju na svetu, in tudi prav Luki Dončiću.

Kot je mogoče videti z orodjem za preglednost na Facebooku, stran z imenom Fast Break Legends upravljajo osebe iz Vietnama, ene od globalnih central spletnih prevar in razpečevanja dezinformacij z namenom zagotavljanja čim večjega dosega vsebin:

Foto: Posnetek zaslona

Povezave, ki so priložene objavam, vodijo do spletne strani, kjer je objavljena daljša zgodba o domnevnem dogajanju, povezanem z Anamario Goltes in Luko Dončićem, a bralec tako rekoč nikjer ne izve, kaj naj bi bila Lukova skrivnost, ki jo je njegova (nekdanja) zaročenka zdaj domnevno razkrila.

Spletna stran domuje na naslovu dichvutrangtrinoel.com, vietnamski spletni strani, ki je bila še pred nekaj leti spletni dnevnik o božičnih dekoracijah (vir).

Kot smo že izpostavili, navedb v zapisu o Dončiću in Goltesovi na tej spletni strani ni mogoče najti pri nobenem drugem svetovnem mediju ali na njunih profilih na družbenih omrežjih.

Stran Fast Break Legends na Facebooku objavlja tudi predelane posnetke objokanega Luke Dončića in mu v usta polaga besede, ki jih javno ni izrekel nikoli. Foto: Posnetek zaslona

Umetna inteligenca pravi, da takšne članke piše umetna inteligenca

Umetnointeligenčni pomočniki ChatGPT, Copilot, Google Gemini in Grok, ki smo jim v analizo predložili besedilo o Anamarii Goltes in Luki Dončiću, so medtem soglasno ocenili, da skoraj ni dvoma, da je bil članek napisan z umetnointeligenčnim orodjem.

Med drugim so opozorili, da se v članku pojavljajo in predvsem ponavljajo besede, predvsem pridevniki, ki so zelo značilni za tovrstna dramatična umetnointeligenčna besedila, in izpostavili, da o citatih, ki jih pripisujejo Anamarii Goltes, ni poročal noben drug zaupanja vreden vir.

Odgovori ChatGPT, Google Gemini, Groka in Copilota. Foto: Posnetek zaslona

Ime Luke Dončića so za privabljanje občinstva zlorabili tudi v povezavi z umorom ameriškega političnega aktivista

Po družbenih omrežjih X in Facebook se je septembra lani razširila tudi objava, da naj bi slovenski košarkarski superzvezdnik Luka Dončić svojo ekipo Los Angeles Lakers in vsa moštva v ameriški košarkarski ligi NBA pozval k minuti molka v spomin na umorjenega ameriškega političnega aktivista Charlieja Kirka.

Objavi je bila priložena povezava, ki je vodila na spletno stran na naslovu gamenood.com, kjer je bil objavljen članek o isti tematiki. Dončić naj bi po navedbah spletne strani novinarjem povedal, da je "Amerika z umorom Kirka izgubila glas, ki je ogromno pomenil milijonom ljudi". Kdo so bili ti novinarji, ni znano, saj je bilo ta citat mogoče najti zgolj na spletni strani gamenood.com. O tem namreč ni poročal noben svetovni športni ali drug medij. Tudi Luka Dončić se na družbenih omrežjih ni oglašal v povezavi s Charliejem Kirkom. Foto: Posnetek zaslona

To informacijo je bilo mogoče najti le na obskurni spletni strani gamenood.com, ki ima indonezijske korenine, sicer pa o tem ne poroča noben večji športni ali drug medij. Prav tako se v zvezi z umorom Kirka na svojih profilih na družbenih omrežjih ni oglašal Luka Dončić.