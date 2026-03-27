Andrej Razdrh slovenska nogometna reprezentanca do 21 let

Kvalifikacije za evropsko prvenstvo do 21 let

Mlada reprezentanca Slovenije v Sarajevu po prvo zmago

Andrej Razdrh | Slovenski nogometni podmladek lovi prvo zmago v kvalifikacijah. | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

Mlada slovenska reprezentanca bo danes odigrala peto tekmo v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo do 21 let. Čaka jo gostovanje v Sarajevu, na kultni Grbavici bodo varovanci Andreja Razdrha lovili prvo zmago.

Andrej Razdrh
Sportal Selektor mlade reprezentance Razdrh objavil seznam za nadaljevanje kvalifikacij

V prvi polovici kvalifikacij je slovenski nogometni podmladek osvojil zgolj točko. Zamenjava generacij po nastopu na evropskem prvenstvu je selektorja Andreja Razdrha soočila s precej izzivi in reprezentanca do 21 za zdaj let še ni ujela prave forme.

V slovenskem taboru verjamejo, da je lahko druga polovica kvalifikacij rezultatsko povsem drugačna. Prvi preizkus bo današnje gostovanje na Grbavici. Vrstniki iz Bosne in Hercegovine so oktobra na koprski Bonifiki dobili prvi dvoboj s Slovenci, zadela sta Emin Kujović in Nedim Keranović.

"Pričakujemo zelo težko, intenzivno srečanje, ki bo verjetno pogojevano tudi z vremenskimi razmerami. Čaka nas domačin, ki je doslej v kvalifikacijah prejel samo en zadetek. Z Bosno in Hercegovino smo se jeseni pomerili že v Kopru in bili na večini tekme boljši nasprotnik. Pričakujemo dobro tekmo. Vemo, v kakšnem stanju smo, odločno bomo krenili po dober rezultat, kar je za nas zmaga," je pred potjo v Sarajevo povedal Razdrh.

"Vzdušje v ekipi je odlično. Imamo nekaj težav v osrednji obrambni vrsti, drugi pa so zdravi, treningi so videti dobro. To bo treba prenesti na tekmo. Kot sem že povedal, pričakujemo zelo intenzivno tekmo, na kateri moramo v rezultatskem smislu pokazati nekaj več, kot smo pokazali do zdaj," dodaja selektor.

V mladi reprezentanci BiH bo tokrat presenetljivo zaigral tudi nesojeni slovenski reprezentant Arjan Malić, ki je bil lani standardni nogometaš članske izbrane vrste BiH. Prav tako bo Slovence na Grbavici pozdravil napadalec Brava (posojeni nogometaš Olimpije) Admir Bristrić.

Sportal Cesar v igro že vpeljal prve spremembe
