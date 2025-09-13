Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Matic Tomšič

Matic Tomšič

Thermometer Blue 0

dezinformacije lažne novice twitter Facebook umor Luka Dončić Charlie Kirk

Po grozljivem umoru: se je res oglasil Luka Dončić ali se nekdo laže?

Matic Tomšič

Thermometer Blue 0
Kdorkoli je v ozadju zapisa, da je Luka Dončić prosil za minuto molka v čast Charlieju Kirku (levo), je uporabil fotografijo Dončića, ki je nastala 10. aprila letos med prvo tekmo njegovih Lakersov proti nekdanjemu klubu slovenskega košarkarja Dallas Mavericks. Ta je Dončiću pripravil posebno posvetilo v obliki videoposnetka, Luko pa so ob ogledu premagala čustva.

Kdorkoli je v ozadju zapisa, da je Luka Dončić prosil za minuto molka v čast Charlieju Kirku (levo), je uporabil fotografijo Dončića, ki je nastala 10. aprila letos med prvo tekmo njegovih Lakersov proti nekdanjemu klubu slovenskega košarkarja Dallas Mavericks. Ta je Dončiću pripravil posebno posvetilo v obliki videoposnetka, Luko pa so ob ogledu premagala čustva.

Foto: Facebook

Po družbenih omrežjih X in Facebook se je razširila objava, da naj bi slovenski košarkarski superzvezdnik Luka Dončić svojo ekipo Los Angeles Lakers in vsa moštva v ameriški košarkarski ligi NBA pozval k minuti molka v spomin na umorjenega ameriškega političnega aktivista Charlieja Kirka. To informacijo je mogoče najti le na obskurni spletni strani gamenood.com, ki ima indonezijske korenine, sicer pa o tem ne poroča noben večji športni ali drug medij. Prav tako se v zvezi z umorom Kirka na svojih profilih na družbenih omrežjih ni oglašal Luka Dončić.

Tyler Robinson
"Izredna novica! Luka Dončić je Los Angeles Lakers in vsa moštva v ligi NBA pozval k minuti molka v čast ustanovitelju Turning Point USA Charlieju Kirku, ki je bil umorjen na univerzitetnem dogodku v Utahu. Njegova izjava je v ameriški skupnosti spočela trajno domoljubno gibanje!" je sporočilo objave, ki jo je 11. septembra na Facebooku objavila stran Los Angeles Lakers Fans.

Gre za profil na družbenem omrežju, ki nima nobene uradne povezave s košarkarskim klubom Los Angeles Lakers.

Luka Fake News | Foto: Posnetek zaslona Foto: Posnetek zaslona

Dončića naj bi slišalo več novinarjev. Težava je, da nihče ne ve, kdo so. 

Objavi je priložena povezava, ki vodi na spletno stran na naslovu gamenood.com, kjer je objavljen članek o isti tematiki. Dončić naj bi po navedbah spletne strani novinarjem povedal, da je "Amerika z umorom Kirka izgubila glas, ki je ogromno pomenil milijonom ljudi". 

Charlie Kirk, umor, žalovanje
Kdo so bili ti novinarji, ni znano, saj je ta citat mogoče najti zgolj na spletni strani gamenood.com. O tem namreč ni poročal noben svetovni športni ali drug medij. Tudi Luka Dončić se na družbenih omrežjih ni oglašal v povezavi s Charliejem Kirkom. 

V zapisu so med drugim tudi navedbe, da so po domnevni izjavi Luke Dončića na družbenih omrežjih viralni postali ključniki, kot je #StandWithLuka in drugi. Na družbenem omrežju X, denimo, je bil zadnji zapis s ključnikom #StandWithLuka objavljen aprila letos in ne v dneh po umoru Charlieja Kirka.

Indonezijski medij, ki ga je nekdo predelal za nabiranje klikov?

Pregled spletne strani na naslovu gamenood.com, ki se sodeč po pasici na vrhu portala imenuje kar Lokalne novice, sicer razkriva, da je v veliki meri nedokončana oziroma narejena zelo površno.

To se zgodi, ko na "mediju", ki ga nekateri navajajo kot legitimen vir za novice o Charlieju Kirku in Luki Dončiću, kliknemo na gumb "Domov". | Foto: Posnetek zaslona To se zgodi, ko na "mediju", ki ga nekateri navajajo kot legitimen vir za novice o Charlieju Kirku in Luki Dončiću, kliknemo na gumb "Domov". Foto: Posnetek zaslona

Na naslovni strani so novice, ki se dotikajo aktualnega političnega in športnega dogajanja, kliki na druge sekcije, kot so Politika, Posel, Kultura, Mnenja in Življenjski slog, pa razkrivajo, da gre v resnici za domnevno novičarsko spletno stran, ki je do konca leta 2024 zvečine poročala zgolj o dogajanju v Indoneziji. Od januarja letos je nato začela objavljati članke o dogajanju v ameriškem športu in politiki. Kdo je lastnik spletne strani, ni znano. Analiza WHOIS namreč pokaže, da je ta podatek prikrit. 

Spletna stran gamenood.com je do pred kratkim objavljala zgolj novice o dogajanju v Indoneziji. | Foto: Posnetek zaslona Spletna stran gamenood.com je do pred kratkim objavljala zgolj novice o dogajanju v Indoneziji. Foto: Posnetek zaslona

Trditev, da Dončić prosi za minuto molka za Charlieja Kirka, se širi tudi v Sloveniji

Na družbenem omrežju X je v petek skoraj dvesto profilov delilo objavo enega od slovenskih uporabnikov, ki je objavil enako trditev kot stran na Facebooku, najverjetneje je šlo za dobeseden prevod, saj je priložena tudi enaka fotografija. 

Nekateri skeptični uporabniki so za pojasnila zaprosili tudi umetnointeligenčnega pomočnika Grok, ki je potrdil, da noben zanesljiv vir ne omenja, da bi Dončić ligo NBA in moštvo Los Angeles Lakers res pozival k minuti molka v spomin na Kirka.

Erika Kirk
dezinformacije lažne novice twitter Facebook umor Luka Dončić Luka Dončić Charlie Kirk
