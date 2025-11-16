Rusija razvija poceni in uničujoče bombe z dosegom 400 kilometrov

Rusija intenzivno razvija nove tipe vodenih letalskih bomb, ki bodo imele doseg do 400 kilometrov, kar bi Moskvi omogočilo napade na ukrajinska mesta brez uporabe dragih raketnih sistemov. Po podatkih ukrajinske vojaške obveščevalne službe (HUR) je cilj Rusije izdelati poceni, a izjemno uničujoče orožje, ki bo povečalo pritisk na ukrajinsko infrastrukturo in civilno prebivalstvo.

Vadim Skibicki, namestnik vodje osrednje ukrajinske obveščevalne agencije (GUR), je v intervjuju za Reuters razkril, da se je množična proizvodnja novih bomb z dosegom do 200 kilometrov že začela. Do konca letošnjega leta naj bi Rusija proizvedla vsaj 500 kosov novega tipa z dosegom 200 kilometrov, medtem ko je različica z dosegom 400 kilometrov še v fazi testiranja. Po informacijah ukrajinskih obveščevalcev namerava Rusija letos izdelati do 120 tisoč vodenih bomb, vključno z moderniziranimi različicami standardnih sovjetskih bomb.

Skibicki je pojasnil, da ruske sile dnevno odvržejo med 200 in 250 takšnih bomb, kar je močno povečanje v primerjavi z lanskim letom, ko so jih v povprečju odvrgli 170, poroča spletni portal Ukrajinska pravda.

Medtem ko je bil njihov prejšnji doseg omejen na okoli 90 kilometrov, ga nove modifikacije bomb daleč presegajo. Nova generacija s 400 kilometrskim dosegom bo opremljena s krili, naprednimi navigacijskimi sistemi in celo reaktivnimi motorji, kar jim bo omogočilo doseg, primerljiv z raketami, a po bistveno nižji ceni. Nekateri modeli uporabljajo kitajske turbojet motorje SW800Pro-Y, ki so sicer namenjeni dronom, poroča Ukrajinska pravda.

Ena takšna bomba stane približno 20 tisoč ameriških dolarjev (okoli 17 tisoč evrov), medtem ko povprečna cena ruskih raket presega en milijon ameriških dolarjev (okoli 860 tisoč evrov). To pomeni, da lahko Rusija z nizkimi stroški izvaja napade na cilje globoko v ukrajinskem ozemlju.

Zakaj je to pomembno?

Povečanje dosega bomb pomeni, da ruska letala ne bodo več prisiljena približati se ukrajinski zračni obrambi. Napadi na mesta, kot so Harkov, Odesa in celo Kijev, bi tako lahko postali pogostejši. Analitiki opozarjajo, da gre za strategijo izčrpavanja Ukrajine, saj kombinacija dronov, raket in dolgometnih bomb močno obremenjuje ukrajinske zračne obrambne sisteme, še piše Ukrajinska pravda.