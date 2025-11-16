Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napovedal, da bo danes ob obisku v Grčiji podpisal pomemben dogovor o uvozu zemeljskega plina, ki bo Ukrajini pomagal preživeti zimo ob ruskih napadih na energetsko infrastrukturo. Nato se bo odpravil še v Francijo in Španijo, kjer pričakuje dogovore o krepitvi ukrajinske zračne obrambe.

"Pred nami je plodna diplomacija. Nedelja – obisk v Grčiji in pomemben sporazum o uvozu zemeljskega plina. Ponedeljek –zgodovinski sporazum s Francijo v Parizu za krepitev našega letalstva in zračne obrambe. Torek – pogovori v Španiji o krepitvi naše zračne obrambe in skupnih pobudah s partnerji," je v objavi na omrežju X danes napovedal Zelenski.

Uvoz zemeljskega plina, o katerem se bo danes dogovarjal v Grčiji, je za Ukrajino pred prihajajočo zimo pomemben za nadomestitev primanjkljaja v proizvodnji energentov, ki je posledica nenehnih ruskih zračnih napadov na energetsko infrastrukturo, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Zelenski naj bi v Grčiji podpisal dogovor v vrednosti dveh milijard evrov. V sporočilu na Telegramu je zapisal še, da bodo sredstva za to zagotovili tudi s pomočjo EU in ZDA, k okrepitvi ukrajinskih zalog pred zimo pa naj bi dodatno prispevali posli s partnerji na Poljskem in v Azerbajdžanu.

Pogovori o krepitvi ukrajinske zračne obrambe

Od obiskov v Španiji in Franciji, kjer ga bo sprejel francoski predsednik Emmanuel Macron, pa Zelenski pričakuje dogovore in pogovore glede krepitve ukrajinske zračne obrambe – zlasti v primeru Francije, ki je Kijevu doslej že zagotovila sisteme zračne obrambe in bojna letala mirage.