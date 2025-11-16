Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Nedelja,
16. 11. 2025,
12.39

Osveženo pred

39 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
energetska infrastruktura Volodimir Zelenski Vojna v Ukrajini

Nedelja, 16. 11. 2025, 12.39

39 minut

Zelenski pred turnejo po Evropi napoveduje pomembne dogovore

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski | Uvoz zemeljskega plina, o katerem se bo Volodimir Zelenski danes dogovarjal v Grčiji, je za Ukrajino pred prihajajočo zimo pomemben za nadomestitev primanjkljaja v proizvodnji energentov. | Foto Reuters

Uvoz zemeljskega plina, o katerem se bo Volodimir Zelenski danes dogovarjal v Grčiji, je za Ukrajino pred prihajajočo zimo pomemben za nadomestitev primanjkljaja v proizvodnji energentov.

Foto: Reuters

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napovedal, da bo danes ob obisku v Grčiji podpisal pomemben dogovor o uvozu zemeljskega plina, ki bo Ukrajini pomagal preživeti zimo ob ruskih napadih na energetsko infrastrukturo. Nato se bo odpravil še v Francijo in Španijo, kjer pričakuje dogovore o krepitvi ukrajinske zračne obrambe.

"Pred nami je plodna diplomacija. Nedelja – obisk v Grčiji in pomemben sporazum o uvozu zemeljskega plina. Ponedeljek –zgodovinski sporazum s Francijo v Parizu za krepitev našega letalstva in zračne obrambe. Torek – pogovori v Španiji o krepitvi naše zračne obrambe in skupnih pobudah s partnerji," je v objavi na omrežju X danes napovedal Zelenski.

Uvoz zemeljskega plina, o katerem se bo danes dogovarjal v Grčiji, je za Ukrajino pred prihajajočo zimo pomemben za nadomestitev primanjkljaja v proizvodnji energentov, ki je posledica nenehnih ruskih zračnih napadov na energetsko infrastrukturo, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Zelenski naj bi v Grčiji podpisal dogovor v vrednosti dveh milijard evrov. V sporočilu na Telegramu je zapisal še, da bodo sredstva za to zagotovili tudi s pomočjo EU in ZDA, k okrepitvi ukrajinskih zalog pred zimo pa naj bi dodatno prispevali posli s partnerji na Poljskem in v Azerbajdžanu.

Ukrajinski vojaki
Novice Je Ukrajina na točki preloma?

Pogovori o krepitvi ukrajinske zračne obrambe

Od obiskov v Španiji in Franciji, kjer ga bo sprejel francoski predsednik Emmanuel Macron, pa Zelenski pričakuje dogovore in pogovore glede krepitve ukrajinske zračne obrambe – zlasti v primeru Francije, ki je Kijevu doslej že zagotovila sisteme zračne obrambe in bojna letala mirage.

Volodimir Zelenski
Novice EU Ukrajini namenila zajeten znesek denarne pomoči
Posledice ruskega napada na regijo Dnipropetrovsk
Novice V ruskem obstreljevanju Ukrajine smrtna žrtev
Volodimir Zelenski
Novice Je to konec za Zelenskega?
energetska infrastruktura Volodimir Zelenski Vojna v Ukrajini
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.