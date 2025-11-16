Ukrajinci razstrelili ključno cesto blizu Pokrovska #video

Ukrajinske sile so razstrelile cesto, ki povezuje okupirano Selidovo in mesto Pokrovsk, prizorišče nekaterih najhujših bojev v Doneški regiji. S tem so prekinile pomembno pot, ki jo ruske sile uporabljajo za vdore s severozahoda, je sporočila ukrajinska vojska. Medtem Rusi nadaljujejo z nočnimi napadi, ki so bili usodni za najmanj štiri civiliste, poškodovanih pa je bilo najmanj 17 oseb.

"Zaradi zračnega napada je bila uničena cesta, ki povezuje Selidovo in Pokrovsk. Rusi so na ta način izgubili možnost, da bi to pot uporabili za vdor v mesto z lahko opremo," je sporočila ukrajinska vojska.

Rusi so cesto že prej uporabljali za napade z lahkimi vozili. Samo 11. novembra so ukrajinske obrambne sile na območju, ki vodi proti mestu, uničile pet motornih koles in pet avtomobilov.

This isn’t a scene from Mad Max: Furiosa - it’s more like Mad Maxim: Alcohosa, featuring Russian assault troops in Pokrovsk rolling in on hacked-up motorcycles and jery-rigged civilian trucks pic.twitter.com/vjeJfVW5Bz — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) November 11, 2025

Boji za Pokrovsk so že več kot leto dni ena od osrednjih točk vzhodnega bojišča. Mesto je ključno železniško in cestno križišče ter "vrata v Doneck", zato se ruska vojska od poletja 2024 poskuša prebiti v mesto s kombinacijo počasnega in izčrpavajočega napredovanja.

V zadnjih tednih so ruske sile vstopile v južni in osrednji del Pokrovska in se bojujejo od hiše do hiše, Moskva pa trdi, da so zavzeli na desetine stavb in skoraj obkolili mesto.

Ukrajina priznava, da so razmere "težavne" in poudarja, da ima sovražnik na bojišču precej več vojakov. Ob tem zavrača trditve Rusije, da so obkolili mesto. Ukrajinski vojaki skušajo ohraniti obrambno črto, da bi preprečil nadaljnje rusko napredovanje.

V ruskih nočnih napadih z droni štiri smrtne žrtve

Rusija je ponoči z brezpilotnimi letalniki napadla cilje v Ukrajini ter poškodovala stanovanjske stavbe in civilno infrastrukturo. V napadih so bili skupno ubiti najmanj štirje civilisti, poškodovanih pa je bilo najmanj 17 oseb.

Spletni portal Kyiv Independent navaja, da v regiji Herson poročajo o dveh smrtnih žrtvah in osmih ranjenih. V regiji Doneck poročajo o eni smrtni žrtvi in petih ranjenih, v regiji Zaporožje pa o eni mrtvi in eni ranjeni osebi. Še tri osebe so bile ranjene v regijah Sumi, Harkov in Dnipropetrovsk.

Po podatkih ukrajinskih zračnih sil je Rusija nad Ukrajino poslala balistično raketo iskander in 176 dronov, od katerih so jih ukrajinske sile 139 sestrelile oziroma onesposobile. Preostalih 37 dronov pa je zadelo 13 različnih lokacij, so še sporočili.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v objavi na omrežju X zapisal, da je Rusija v zadnjem tednu nad Ukrajino izstrelila skoraj tisoč dronov, 980 vodenih bomb in 36 raket različnih tipov. Dodal je, da vsaka noč od ukrajinskih sil terja kompleksno zračno obrambo, sestavljeno iz različnih sistemov.

Ciljajo energetsko infrastrukturo

Guverner južne ukrajinske regije Odesa Oleg Kiper je po navedbah DPA sporočil, da so ruske sile ponovno ciljale energetsko infrastrukturo. Kiper je na Telegramu zapisal, da je bila v napadih poškodovana sončna elektrarna.

Z ukrajinskega ministrstva za energijo so sporočili, da so že začeli z sanacijo in da so kritično infrastrukturo preklopili na rezervno električno napajanje.