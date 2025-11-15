V ruskem obstreljevanju Ukrajine smrtna žrtev

V novih ruskih napadih na Ukrajino je bil na območju Dnipra na vzhodu Ukrajine ubit najmanj en človek, poškodovanih je več stavb, so sporočile lokalne oblasti. O škodi zaradi ukrajinskih dronov poroča tudi Rusija.

V napadih z droni je med drugim zagorelo na več lokacijah v mestu Dnipro, škodo so utrpela tudi poslopja v več drugih manjših mestih v regiji, je sporočil guverner Vladislav Hajvanenko. V obstreljevanju naj bi bile najpogosteje zadete družinske hiše in avtomobili.

En človek je bil ubit, še vsaj eden pa v napadih ranjen, je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA dodal Hajvanenko.

Rusi sestrelili 64 ukrajinskih brezpilotnikov

O škodi zaradi napadov ukrajinskih dronov poroča tudi Rusija, ki navaja, da je njena vojska nad ruskim ozemljem sestrelila 64 brezpilotnikov.

Guverner regije Rjazan Pavel Malkov je sporočil, da je na območju enega od podjetij izbruhnil požar po padcu ostankov drona. Glede na nekatera medijska poročila naj bi pri tem šlo za rafinerijo. Žrtev naj ne bi bilo.

Ukrajina izvaja napade na naftne in plinske obrate v Rusiji, da bi po eni strani ovirala oskrbo ruske vojske z gorivom, po drugi pa otežila financiranje vojne z izvozom energentov.