Avtorji:
Sa. B., STA

Torek,
11. 11. 2025,
13.55

Vojna v Ukrajini

Ukrajinske oblasti v energetskem podjetju razkrile korupcijsko shemo podkupovanja

Sa. B., STA

Nabu je sporočil, da so v okviru preiskave odkrili visoko kriminalno združbo, ki je delovala na področju pridobivanja podkupnin od pogodb, ki jih je podeljeval Energoatom.

Nabu je sporočil, da so v okviru preiskave odkrili visoko kriminalno združbo, ki je delovala na področju pridobivanja podkupnin od pogodb, ki jih je podeljeval Energoatom.

Foto: Shutterstock

Ukrajinske oblasti za boj proti korupciji so v ponedeljek sporočile, da so izvedle obsežne racije v energetskem sektorju države in razkrile korupcijsko shemo podkupovanja v podjetju Energoatom, državnem upravljavcu jedrskih elektrarn, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ukrajinske oblasti za boj proti korupciji so v ponedeljek sporočile, da so izvedle obsežne racije v energetskem sektorju države in razkrile korupcijsko shemo podkupovanja v podjetju Energoatom, državnem upravljavcu jedrskih elektrarn, poročajo tuje tiskovne agencije. Po navedbah Nacionalnega protikorupcijskega urada (Nabu) je bilo v 15-mesečni preiskavi, ki so jo izvedli v sodelovanju s specializiranim protikorupcijskim tožilstvom (Sap), v ukrajinskem energetskem sektorju izvedenih 70 preiskav.

Nabu je sporočil, da so v okviru preiskave odkrili visoko kriminalno združbo, ki je delovala na področju pridobivanja podkupnin od pogodb, ki jih je podeljeval Energoatom, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kot sta na Telegramu zapisala organa, je bila primarna dejavnost kriminalne združbe sistematično prejemanje nezakonitih koristi od izvajalcev Energoatoma v višini od 10 do 15 odstotkov pogodbene vrednosti.

V objavi zvočnih posnetkov domnevnih storilcev, ki razpravljajo o shemi, je razvidno, da je bilo v operaciji pranja denarja, namenjeni preusmerjanju izkupička, odtujenih približno 85 milijonov evrov v sodelovanju s podjetji s sedežem v tujini. Energoatom je v izjavi potrdil, da potekajo hišne preiskave, in zagotovil, da sodeluje z oblastmi. Nadaljnjih podrobnosti o obsegu racij in morebitnih aretacijah pa podjetje za zdaj ni podalo, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Nabu in Sap za zdaj nista poimensko izpostavila nobenega vpletenega v preiskavo, so pa ukrajinski mediji poročali, da naj bi bil v shemo vpleten tudi Timur Mindič, tesen zaveznik ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega in solastnik produkcijskega studia Kvartal 95, ki ga je ustanovil Zelenski pred vstopom v politiko. Zelenski je v ponedeljek zvečer dejal, da so vsi ukrepi proti korupciji nujni. "Transparentnost v podjetju je prednostna naloga. Sodbe morajo biti izdane, vladni uradniki pa morajo po potrebi sodelovati z Nabujem in organi pregona," je pojasnil predsednik.

Julija je sicer parlament skušal prevzeti nadzor nad neodvisnimi protikorupcijskimi organi s hitrim sprejetjem zakona, kar pa pozneje po protestih in posredovanju EU ni uspelo, organa pa sta znova pridobila neodvisnost. V Ukrajini, ki od zahodnih držav zaradi ruskega napada za svojo obrambo prejema milijarde evrov, se sicer vseskozi ponavljajo finančni škandali. Kljub protikorupcijskim organom, ustanovljenim od prihoda prozahodnih političnih sil na oblast leta 2014, je po navedbah Transparency International Ukrajina država z eno najvišjih stopenj korupcije v Evropi.

