Kdo je Lado iz Rusije, ki je v Sloveniji sprožil alarm

Slovenska agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je izdala opozorilo pred vlaganjem na več spletnih platformah, ki imajo eno skupno točko – v ozadju vseh niti vleče Rus Vladimir Ohotnikov, znan tudi kot Lado. Gre za človeka, ki je od začetka desetletja zgradil pravi imperij takšnih in drugačnih Ponzijevih oziroma piramidnih shem, Združene države Amerike pa so proti njemu vložile tudi obtožnico, v kateri mu očitajo, da je svoje žrtve samo z eno piramidno shemo oškodoval za skoraj 300 milijonov evrov.

Na katere sanjske ponudbe za zaslužek opozarja ATVP

"Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju ATVP) je v zadnjem času prejela več prijav v zvezi s platformami oz. subjekti 'Forsage/Metaforce/Holiverse/Metawhale, Ava Investing/Ava Investments in Di-Fi Global/Connect Global', ki ponujajo storitve in posle v zvezi s finančnimi instrumenti, kriptosredstvi in forexom," so pri agenciji zapisali na uradni spletni strani.

Opozorili so, da omenjene naložbene platforme nimajo dovoljenja niti za opravljanje storitev v zvezi s kriptosredstvi niti za opravljanje investicijskih storitev in poslov. Agenti teh platform stike s potencialnimi slovenskimi strankami oz. potencialnimi žrtvami najverjetnejše investicijske prevare navežejo prek plačanih objav na spletu oz. družbenih omrežij, ki obljubljajo zagotovljene dobičke. Objave vodijo do kontaktnih obrazcev, ki zahtevajo vnos podatkov za stik, vključno s telefonsko številko in e-poštnim naslovom.

Skupni imenovalec: Lado iz Rusije, kjer pa zagotovo ni dobrodošel

Skupina naložbenih platform, ki jo ATVP izpostavlja najprej, torej Forsage/Metaforce/Holiverse/Metawhale, ima skupni imenovalec.

To je Vladimir Ohotnikov iz Rusije, znan tudi zgolj kot Lado, ki od leta 2020 gradi imperij Ponzijevih oz. piramidnih shem.

Vladimirju Ohotniku oz. Ladu v ZDA grozi do 20 let zapora. Foto: Facebook / Holiverse.ai

Začel je s Forsage, piramidno shemo, ki je vlagateljem obljubljala, da bodo lahko ogromno denarja zaslužili z vlaganjem v kriptovalute tako, da jih bodo na platformi Forsage darovali drugim članom, v zameno pa bodo tudi sami prejeli darila v obliki kriptovalute in še dodatno provizijo.

V resnici so se, kot se to brez izjeme zgodi v vsaki piramidni shemi, okoristili zgolj tisti na vrhu piramide, in sicer Lado Ohotnikov, njegova partnerka Olena Oblamska, znana tudi kot Lola Ferrari, Mihail Sergejev, znan kot Mike Mooney, Gleb in Gleb Million ter Sergej Maslakov. Vsi štirje so državljani Rusije.

Analiza ameriškega tožilstva je pokazala, da je v piramidni shemi Forsage ves svoj denar izgubilo kar 88 odstotkov vseh vlagateljev. Foto: Shutterstock

Forsage je po navedbah zveznega sodišča v Oregonu v ZDA, kjer je bila zoper četverico februarja 2023 vložena obtožnica, žrtve po vsem svetu oškodoval za 340 milijonov dolarjev, kar je okrog 294 milijonov evrov. Ohotniku, Oblamski, Sergejevu in Maslakovu v primeru obsodbe grozijo 20-letne zaporne kazni.

Ameriško pravosodje, ki Ohotniku in drugim očita, da so v primeru Forsage vodili Ponzijevo in piramidno shemo, jih mora najprej seveda privesti pred sodnika, kar pa bo težko, saj se glede na najnovejše razpoložljive informacije nahajajo v "varnih zatočiščih" za piramidaše, kot je Dubaj, oz. v drugih državah, ki z ZDA nimajo sklenjenega sporazuma o izročanju osumljencev za kazniva dejanja.

Lado Ohotnikov glede na podatke na njegovi uradni strani na družbenem omrežju Facebook trenutno živi v Dubaju, pred leti pa naj bi se nahajal tudi v Gruziji. V domači Rusiji medtem najverjetneje ni najbolj dobrodošel, saj je 24. februarja 2022 javno podprl Ukrajino, ki jo je na ta dan napadla Rusija:

Osem zelo podobnih "projektov" v petih letih

Metaforce, na katerega prav tako opozarja ATVP, je bila medtem v resnici že Ohotnikova šesta naložbena priložnost v manj kot dveh letih. Zagnal jo je poleti leta 2022, temeljila pa je na vlaganju kriptovalute BUSD v "matrico", ki naj bi članom nato izplačevala visoke provizije.

Ko se je piramidna shema Meta Force zrušila, jo je Ohotnikov oktobra 2024 ponovno zagnal kot Holiverse. Ohotnikov je kot glavni razlog za prestrukturiranje navedel domnevne interne sabotaže in neimenovane zavistne zunanje sovražnike, ki so bili domnevno krivi za propad Meta Force.

Holiverse je ponujal podobne naložbene "priložnosti" kot Meta Force, a ni preživel niti leto dni. Letos spomladi se je znova preimenoval, in sicer v Meta Whale, kar je zadnja naložbena platforma v skupini štirih, na katero opozarja agencija za trg vrednostnih papirjev.

Lado Ohotnikov naj bi bil v zadnjih letih razpet med Dubajem, znanim pribežališčem (kripto)piramidašev, in Gruzijo. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Meta Whale podobno kot prejšnje različice Ohotnikovih projektov ponuja vlaganje v kriptovalute, a tudi ta platforma, kot opozarja ATVP, ni vpisana v noben veljaven register entitet, ki imajo dovoljenje za opravljanje storitev v zvezi s kriptosredstvi ali za opravljanje investicijskih storitev in poslov. Dodali so še, da nobena od naštetih platform, na katere so opozorili, niti ni vložila zahteve za pridobitev takšnega dovoljenja.

Od piramid do Hollywooda

Vladimir Ohotnikov se je sicer podal tudi v svet filma.

Za 20. december je namreč napovedan izid znanstvenofantastičnega filma Holiguards Saga – The Portal of Force, za katerega je scenarij napisal Ohotnikov, režiral pa ga je Kevin Spacey, legendarni igralec, ki se je po hudih obtožbah, da je spolno napadel in nadlegoval več oseb, leta 2017 v veliki meri umaknil iz sveta šovbiznisa.

Spacey bo imel v filmu tudi eno od glavnih vlog, nastopili pa bodo tudi Dolph Lundgren, Tyrese Gibson in Eric Roberts, sicer stari znanci žanra akcijskih filmov.