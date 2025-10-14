Razkrita ena od največjih kriminalnih organizacij: je delovala tudi v Sloveniji?

Tožilstvo v New Yorku je vložilo obtožnico zoper 37-letnega kitajskega državljana Chena Zhija, znanega tudi po vzdevku Vincent, ki je osumljen, da je vlekel niti v ozadju ene od največjih in najbolj brutalnih operacij spletnega goljufanja v zgodovini. Ta bi lahko bila povezana tudi s Slovenijo, saj so pri nas v zadnjem obdobju delovale piramidne sheme s kitajskimi sledmi, ki do potankosti ustrezajo opisu ameriškega tožilstva. Pravosodno ministrstvo ZDA je v povezavi s preiskavo imperija goljufov, ki jo je izvajal preiskovalni urad FBI, zaseglo tudi 13 milijard evrov v kriptovaluti bitcoin.

Kriminalna multinacionalka

Kitajec Chen Zhi oziroma Vincent je ustanovitelj in izvršilni direktor družbe Prince Holding Group, ki ima sedež v Kambodži, domnevno pa se ukvarja z nepremičninami, financami in različnimi storitvenimi dejavnostmi. Toda v resnici gre za kriminalno multinacionalko, in sicer eno največjih v Aziji, so v sporočilu za javnost zapisali na pravosodnem ministrstvu ZDA.

Chen Zhi, po navedbah pravosodja ZDA vodja ene največjih naložbenih goljufij v zgodovini. Foto: Prince Holding Group

Pod okriljem Prince Holding Group so po ugotovitvah preiskovalcev v Kambodži delovali mnogi kompleksi, kjer je ogromno ljudi, ki so jih storilci tja zvabili z obljubami o dobrih zaslužkih, a so v resnici vstopili v tako rekoč sužnjelastniška razmerja, prisilno sodelovalo v organizaciji zapletenih in pogosto zelo dodelanih spletnih goljufij.

Klavnice prašičev. To vrsto prevare dobro poznamo tudi v Sloveniji.

Prednjačile so tako imenovane klavnice prašičev, prevare, pri katerih goljufi žrtve za nos vlečejo tako dolgo, da jim začne brezpogojno zaupati, in od nje poskusijo iztržiti vse več denarja, na koncu pa ji ga ukradejo in prekinejo vse stike.

Pogosto gre za piramidne sheme, ki se predstavljajo kot potencialno zelo donosne naložbe v kriptovalute, prevare s "klikanjem", kjer žrtve verjamejo, da s klikanjem na različne gumbe v aplikacijah ali na spletu opravljajo delo in so za to plačane v kriptovalutah, ki jih lahko seveda prejmejo več, če jih vložijo več, in ljubezenske prevare.

V Sloveniji in Evropi več prevar, ki so jih skoraj zagotovo upravljali storilci iz Azije



Conti je Slovenijo k naložbam v pakete, s katerimi bi lahko zaslužili večje količine kriptovalute USDT, poskusil prepričati celo z lažno tiskovno konferenco, za katero so goljufi najeli igralce, avtomobile in hotel. Foto: Matic Tomšič



V Sloveniji se je oktobra lani zrušila piramidna shema Conti, v kateri je sodelovalo več kot deset tisoč Slovenk in Slovencev, velika večina pa je izgubila svoj denar. Šlo je za klasično "klavnico prašičev", kot tovrstnim prevaram pravijo predvsem Kitajci sami. Še vedno je aktivna tudi piramidna shema Nuvonex, ki je sicer pritegnila manj ljudi, tako kot Conti pa obstajajo zelo močni indici, da je v ozadju nekdo iz jugovzhodne Azije ali Kitajske.



Poljsko je medtem pred kratkim pretresla piramidna shema Coinplex, ki je imela prav tako vse znake goljufij, kakršne so vodili v kompleksih v Kambodži.

Izživljanje, a "ne do smrti"

Delovna taborišča, kjer so žrtve trgovine z ljudmi prisilno upravljale goljufije in piramidne sheme, so bila zaščitena z visokimi zidovi, na katerih je bila bodeča žica, varovali so jih tudi oboroženi varnostniki. Prisilni delavci so bili večkrat tarče hudega nasilja, celo mučenja, in groženj s smrtjo, so zapisali na pravosodnem ministrstvu ZDA.

Fotografiji dveh prisilnih delavcev, ki sta bila žrtvi mučenja oziroma brutalnega izživljanja paznikov. Foto: Pravosodno ministrstvo ZDA

Chen Zhi je po navedbah Američanov bdel nad vsemi vidiki delovanja prevarantskega imperija. Sledil je dogajanju v kompleksih, kjer so se rojevale piramidne sheme, preverjal, kako delujejo, in vodil natančno evidenco prihodkov. Stražarjem v kompleksih naj bi sicer naročil, naj nobenega prisilnega delavca "ne pretepejo do smrti".

Za figure iz kitajskega kriminalnega podzemlja je Kambodža idealna lokacija za izvedbo spletnih prevar. Kitajci vizo za vstop v državo dobijo ob prečkanju meje, kar pomeni odsotnost dolgotrajnih postopkov, v praksi se v Kambodži, čeprav je uradna valuta kamboški riel, kot glavna valuta uporablja ameriški dolar, kar je idealno za pranje denarja, Kambodža pa tudi ni vključena v Enotni standard poročanja (CRS), ki ga je leta 2014 sprejel OECD. Gre za pomemben del zaznavanja davčnih utaj in posledično mednarodnega boja proti finančnim goljufijam, med katere spadajo tudi piramidne sheme.

Eno od letovišč v Kambodži, Koh Kong Resort, ki ga ameriško ministrstvo za finance povezuje z organizacijo spletnih prevar. Delavce in delavke, ki jih v teh objektih zadržujejo proti njihovi volji, v organizacijo spletnih prevar pogosto sprva prepričajo z obljubami o drugačni dobri zaposlitvi, ko pridejo na lokacijo, pa jim vzamejo osebne dokumente in mobilne telefone ter jih prisilijo v delo. Foto: Google maps

Na dan so služili 25 milijonov evrov

Kriminalna združba je na vrhuncu dejavnosti dnevno zaslužila tudi več kot 25 milijonov evrov v kriptovalutah. Z denarjem so financirali pregrešno drage nakupe, med drugim luksuzne ure in avtomobile, prestižne nepremičnine v Londonu ter celo Picassove umetnine.

Skupen dozdajšnji izkupiček Zhijeve organizacije je znašal najmanj 13 milijard evrov v kriptovaluti bitcoin. Ameriško pravosodje je digitalne denarnice, ki naj bi pripadale Kitajcu oziroma njegovi združbi, zaseglo, v njih pa je skupno več kot 127 tisoč bitcoinov.

Goljufi so imeli na razpolago prave telefonske farme, v katerih so rotirali več milijonov različnih telefonskih številk, prek njih pa so potencialne žrtve kriptopiramidnih shem in drugih prevar iskali v tako rekoč vseh državah sveta. Foto: Pravosodno ministrstvo ZDA

Newyorški tožilec Joseph Nocella je operacijo Chena Zhija danes označil za eno od največjih naložbenih prevar v zgodovini. ZDA so proti Zhiju in podjetju Prince Holding Group medtem uvedle sankcije, družbo so tudi razglasili za mednarodno kriminalno organizacijo.

Če ga aretirajo in izročijo ZDA, 37-letnemu Kitajcu grozi do 40-letna zaporna kazen.