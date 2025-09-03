V Avstriji čez noč ugasnila multinacionalka, velike skrbi tudi v Sloveniji

Brez pojasnila, kaj točno se dogaja, so dobesedno čez noč ugasnile spletne strani, povezane z avstrijskim podjetjem MyWorld International, nekoč bolj znanim po imenu Lyoness. Podjetje s podružnicami v več državah, tudi v Sloveniji, ki ga mnogi poznajo po omogočanju vračila dela kupnine (cashback) v določenih trgovinah, ki so sodelovala z njim, se je sicer več kot dve desetletji borilo proti obtožbam, da je njihov poslovni model zgolj kulisa za piramidno shemo. V mariborskem podjetju myWorld d. o. o. so za Siol.net pojasnili, da jih je popoln mrk s strani matičnega podjetja ujel povsem nepripravljene.

Uradna spletna stran podjetja MyWorld International in njene regionalne izpostave, tudi slovenska, od 28. avgusta niso več dostopne. Obiskovalce pričaka sporočilo: "Z obžalovanjem vam sporočamo, da ta storitev ni več na voljo. Hvala, ker ste bili del naše nakupovalne skupnosti. Če imate vprašanja ali skrbi, jih posredujte vaši skupini za pomoč (skupini članov myWorld, op. p.)."

Sporočilo na spletnih straneh myWorld International. Foto: Posnetek zaslona

Enako sporočilo se pojavi ob obisku spletne strani Lyoness.com, spletna stran Lyconet pa prikazuje zgolj logotip podjetja.

Kaj so Lyoness, MyWorld, Lyconet?

Podjetje Lyoness – od leta 2023 naprej se imenuje myWorld International – ponuja tako imenovano storitev cashback, ki kupcem omogoča, da s posebno kartico zvestobe po nakupu pri določenih trgovcih na tekoči račun dobijo povrnjen nekajodstotni delež nakupa, trgovcem pa zagotavlja, da se bodo kupci s to kartico k njim vračali.

Prepoznavni logotip podjetja Lyoness smo lahko tudi v Sloveniji videli pri vhodnih vratih različnih trgovcev, ki so sodelovali v programu cashback za vračilo dela kupnine. Foto: Lyoness.com

V Sloveniji Lyoness oziroma myWorld sodeluje s kar nekaj partnerskimi podjetji. Zadnje, s katerim so sklenili sodelovanje, je bil proizvajalec spodnjega perila Lisca.

Pomemben vidik delovanja Lyoness oziroma myWorld je mrežni marketing oziroma gradnja skupnosti uporabnikov kartice zvestobe. Ti lahko v sistem povabijo nove člane in si tako zagotovijo dodaten prihodek – provizijo – od vseh nakupov, ki jih s kartico opravijo tisti, ki so jih pripeljali. Podobno lahko storijo novi člani in tako naprej.

Lyoness oziroma myWorld je vse dejavnosti organizacije, ki vključujejo mrežni marketing, novembra 2014 združil pod znamko Lyconet.

V sklopu Lyoness je v preteklosti delovalo več različnih podjetij, zato je bilo laiku morda težko ugotoviti, kaj je kaj. Takšna je v grobem povezava med imeni, ki se pojavljajo najpogosteje. Foto: Chat GPT AI

V več državah razglašeni za piramidno shemo, v domači Avstriji ne

Lyoness je bil zaradi sumov in obtožb, da mrežno-marketinška komponenta delovanja organizacije kaže znake piramidne sheme, tako rekoč od ustanovitve leta 2003 tarča preiskav v številnih državah, tudi v domači Avstriji, kjer so Lyoness za piramidno shemo razglasila štiri civilna sodišča, a je višje deželno sodišče leta 2016 nato razsodilo, da Lyoness ni piramidna shema.

Drugačnega mnenja so pristojni organi v več drugih evropskih državah, denimo v Italiji, na Norveškem in na Poljskem, kjer so Lyoness oziroma myWorld uradno razglasili za piramidno shemo in prepovedali nadaljnje rekrutiranje novih članov. Preiskave delovanja avstrijskega podjetja so bile sprožene tudi v več drugih državah, kot so Francija, Švedska, Madžarska, Rusija, Litva, Lihtenštajn in Grčija.

Lyoness je bil v preteklosti tudi sponzor nekaterih športnih dogodkov, denimo turnirjev v golfu v Avstriji. Foto: Profimedia

Udarec za udarcem

Podjetje Lyoness – natančneje krovni podjetji Lyoness Europe, ki je bdelo nad aktivnostmi v državah Evrope, in mednarodna veja Lyoness International, obe sta imeli sedeža v Švici – je oktobra 2023 razglasilo bankrot. Uradno ga je, a le z imenom, nasledilo podjetje myWorld International s sedežem v Gradcu v Avstriji. Manj kot mesec dni pozneje so švicarski mediji razkrili, da naj bi se Lyoness v času razglasitve bankrota utapljal v več dolgovih za več kot sedem milijonov.

Vodstvo podjetja je obljubilo spremembe, a se to ni zgodilo. 4. avgusta letos je podjetje razglasilo insolventnost. Po poročanju avstrijske televizije Orf je imelo podjetje uradno 22 milijonov evrov dolgov in še za več kot 50 milijonov evrov davčnih obveznosti.

MyWorld International AG ima sedež v Gradcu v Avstriji. Foto: Shutterstock

Dva dni pozneje je insolventnost razglasilo še podjetje Lyconet, veja Lyonessa oziroma myWorld International, ki se ukvarja z rekrutiranjem članov za mrežni marketing.

Da bi bila mera polna, so konec julija letos v Španiji organi pregona aretirali Joaquina Garcio, prvega moža podružnice myWorld Španija. Tožilstvo v Madridu mu očita, da je 803 oseb, ki jih je posredno ali pa neposredno rekrutiral v mrežni marketing podjetja, z lažnimi obljubami o visokih zaslužkih oškodoval za več kot pet milijonov evrov.

"Kje je naš denar?"

Zakaj so spletne strani, povezane s podjetjem myWorld, nenadoma prenehale delovati, ni jasno. Profili podjetja na družbenih omrežjih, ki so še vedno dostopni, pojasnil ne dajejo. myWorld je zadnjo objavo na Facebooku delil 5. avgusta.

Pod njo je 235 komentarjev zvečine nezadovoljnih uporabnikov oziroma članov mrežnega marketinga podjetja myWorld, ki se pritožujejo zaradi izgubljenega denarja. Lastnik podjetja Hubert Friedl se na družbenem omrežju Instagram ni oglasil že od septembra lani.

Lyconet je 25. julija letos obljubljal veliko novost. Nekaj dni kasneje je podjetje myWorld International razglasilo insolventnost. Na fotografiji lastnik podjetja Hubert Freidl. Foto: Posnetek zaslona

So se vmešale avstrijske oblasti?

Nekateri avstrijski mediji špekulirajo, da bi lahko bila v ozadju ukinitve storitev podjetja myWorld International na spletnih straneh morebitna preiskava avstrijskih oblasti, ki bi jih lahko zanimalo, zakaj podjetje kljub razglašeni insolventnosti domnevno še vedno aktivno rekrutira nove člane. To sicer ni potrjeno.

Slovenska podružnica myWorld: Ne vemo, kaj se dogaja

V mariborskem podjetju myWorld d. o. o., ki je uradna slovenska podružnica avstrijske družbe myWorld International, so za Siol.net medtem pojasnili, da jih je popoln mrk spletnih strani oziroma ukinitev storitev ujel povsem nepripravljene.

Poudarili so, da so povsem odvisni od odločitev, ki jih sprejemajo v Gradcu, torej v matični družbi, in da tudi sami "tavajo v popolni temi". Slovenskim članom mreže myWorld, ki jih skrbi, kaj se bo zgodilo z njihovimi sredstvi, naj bi še v torek prek internih kanalov poslali dopis glede trenutnega stanja. Obljubili so, da ga pošljejo tudi nam, a ga do objave članka nismo prejeli.

Podjetje myWorld d. o. o. je imelo glede na podatke na spletnem portalu Bizi.si leta 2024 kar šest milijonov evrov prihodkov in več kot milijon evrov dobička.