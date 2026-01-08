Na urgencah množična obravnava padlih na ledu: v Ljubljani 198, v Mariboru več kot sto

Zaradi zimskih razmer je v zadnjih dneh več poškodb, kar se pozna tudi na urgencah. Na ljubljanski so v prvih dneh leta oskrbeli 198 poškodb zaradi padca ali zdrsa na snegu in ledu, od tega 166 v preteklem tednu. V celotnem lanskem letu jih je bilo 414. V mariborskem urgentnem centru so v ponedeljek in torek obravnavali več kot sto poškodovancev.

Urgentni zdravnik v urgentnem kirurškem bloku Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Jernej Bernik je povedal, da pri njih prednjačijo poškodbe zapestja in rok. Letos so oskrbeli 47 zlomov zapestja in rok, 22 zlomov gležnja, 11 zlomov ram in 11 zlomov kolka. "Ob tem je veliko število poškodb, kot so udarnine prsnih košev, okončin, tudi glave, tako da imamo res kar veliko dela te dni na urgenci," je dejal v izjavi za medije.

Spomnil je, da so bile v preteklih letih kapacitete urgentnega kirurškega bloka nekajkrat presežene, čemur se želijo letos izogniti, zato vse pozivajo k previdnosti. V normalnih razmerah v urgentnem kirurškem bloku dnevno obravnavajo med 170 in 200 pacientov, v zadnjih dneh pa "to številko krepko presegamo, tja proti 250 pregledov dnevno", je dejal.

Obujte se primerno in bodite previdni

Prebivalce zato pozivajo, da se oblečejo in obujejo primerno razmeram ter da so previdni. "Predvsem pa starejšo populacijo pozivamo, naj ostaja doma. Svojce starejših prosimo, da jim pomagajo pri opravkih, pri nakupih in jim tako prihranijo pot po zaledenelih pločnikih, ki zanje trenutno predstavljajo precej veliko tveganje za resne poškodbe," je poudaril Bernik. Med poškodovanci trenutno prednjači delovna populacija, a so razmere zelo ogrožajoče za starostnike.

Tudi predstojnik Urgentnega centra UKC Maribor Gregor Prosen ljudem svetuje, naj bodo pozorni pri hoji po zaledenelih površinah, tudi na primer na terasah ali stopniščih doma. To še posebej velja za starejše ljudi. "Ko starejši padejo, so zaradi svojih bolezni in osteoporoze veliko bolj rizični, da si ob tem kaj zlomijo. Zlom sam po sebi mnogokrat ni takšen problem kot zapleti, ki pri tem nastanejo. Ko pacient enkrat postane nemobilen ali težje pokreten, ga je zelo težko spet aktivirati. In to ima lahko veliko bolj daljnosežne posledice kot zlomljena kost," je v današnji izjavi za medije povedal Prosen.

Ne vozite se s skiroji

Poudarja, naj se ljudje v takšnih razmerah ne vozijo s skiroji, če že, pa naj obvezno uporabljajo čelade.

V mariborskem urgentnem centru so v prvih dveh dneh tega tedna obravnavali skupno več kot sto oseb zaradi poškodb, povezanih z vremenskimi razmerami. "Imeli smo osem poškodb zaradi padcev pri smučanju, preostalo pa so večinoma padci na zaledenelih površinah in s tem povezani zlomi, predvsem rok in nog," je dejal Prosen.

Urgentni center še vedno obišče tudi veliko pacientov zaradi okužb z virusom gripe. Na današnji dan je v UKC Maribor hospitaliziranih 40 pacientov z gripo, so povedali za STA.