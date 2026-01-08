Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M., STA

V Ljubljani protest v podporo Venezueli

Shod v podporo Venezueli | Nosili so transparente z napisi, kot so "roke stran od Venezuele" in "socialno varstvo, ne orožarstvo". | Foto STA

Nosili so transparente z napisi, kot so "roke stran od Venezuele" in "socialno varstvo, ne orožarstvo".

Foto: STA

Udeleženci protestnega shoda, ki ga je danes pred Moderno galerijo v Ljubljani organiziralo študentsko društvo Iskra, so izrazili solidarnost z Venezuelo in venezuelskim ljudstvom. Obsodili so vojaško operacijo ZDA v tej južnoameriški državi, v okviru katere so ameriške sile minulo soboto zajele venezuelskega predsednika Nicolasa Madura.

Na protestnem shodu se je danes po oceni policije zbralo od sto do 150 ljudi, ki so v luči nedavne operacije ZDA v Venezueli in aretacije predsednika Madura izrazili solidarnost z napadeno južnoameriško državo ter nasprotovanje "imperialističnemu napadu ZDA".

"Roke stran od Venezuele"

Protestniki so se zbrali pred Moderno galerijo in se sprehodili po Prešernovi ulici do veleposlaništva ZDA. Nosili so transparente z napisi, kot so "roke stran od Venezuele" in "socialno varstvo, ne orožarstvo".

Govorniki iz študentskega društva Iskra, ki je organiziralo današnji shod, so operacijo ZDA v Venezueli označili za še en učbeniški primer ameriškega imperialističnega delovanja na globalnem jugu. Trdili so, da so ZDA Venezuelo ilegalno bombardirale in predsednika Madura ugrabile zaradi nafte in njegovega projekta izgradnje socializma.

Očitki tudi zoper slovensko vlado 

Bili so kritični tudi do evrobirokratov in evropskih voditeljev. Kot so poudarili, ti "govorijo o miru, hkrati pa brez sramu povečujejo vojaške proračune in polnijo žepe orožarski industriji". "Pod pretvezo varnosti potiskajo Evropo v oboroževanje, eskalacijo in normalizacijo konflikta kot stalnega stanja," so dodali. Slovenski vladi pa so očitali, da nas prepričuje, da je vlaganje v NATO in vojsko v našem interesu, dejansko pa vodi v vojne in "sodelovanje pri uničevanju drugih narodov".

Objavili so tudi seznam zahtev: "Takojšnje sankcije proti imperialistični tvorbi ZDA, izstop Slovenije iz morilske zveze Nato in izstop iz hlapčevske EU".

