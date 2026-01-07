Ko narava potrebuje pomoč, stopimo skupaj

Kraška pokrajina, ki jo je poleti 2022 prizadel največji gozdni požar v zgodovini Slovenije, se počasi, a vztrajno obnavlja. Pomemben del te zgodbe so tudi podjetja in posamezniki, ki s konkretnimi dejanji naravi pomagajo pri okrevanju. Med njimi je že drugo leto zapored tudi McDonald’s Slovenija , ki je z donacijo in prostovoljnim delom zaposlenih prispeval k zasaditvi tri tisoč novih dreves.

Foto: McDonald's Z donacijo v višini deset tisoč evrov je McDonald’s omogočil nakup drevesnih mladik, več kot 40 zaposlenih z različnih koncev Slovenije pa je zavihalo rokave in se pridružilo jesenski sadilni akciji na Fajtjem hribu na Kremancah nad Renčami. Na zahtevnem, kamnitem terenu so skupaj s strokovnjaki Zavoda za gozdove Slovenije posadili mladice toploljubnih listavcev, značilnih za kraško okolje.

Obnova Krasa je dolgotrajen proces. Požar je uničil več kot 3.600 hektarov gozda, posledice pa so še danes jasno vidne. Narava bo za popolno okrevanje potrebovala desetletja, zato so tovrstne akcije ključne.

Foto: McDonald's "To je dolgotrajen proces, ki zahteva skupnostno sodelovanje in trajno podporo. Zato smo tukaj že drugič, pa tudi naslednje leto lahko računate na nas," je ob akciji povedal Denis Potočnik, vodja marketinga v podjetju Alpe-Panon, ki upravlja franšizo McDonald's v Sloveniji.

Posebnost letošnje akcije je bila tudi popolna transparentnost. Donacija je bila izvedena prek organizacije Truhoma, kjer je mogoče s pomočjo sledilnika donacij natančno spremljati, kako in za kaj so bila sredstva porabljena.

Foto: McDonald's "Veseli me, da vse več podjetij prepoznava pomen vračanja naravi in družbi ter da želijo to narediti na izjemno transparenten način. To ni zgolj poslovna odločitev, ampak dokaz, da so temeljne vrednote še vedno žive; da jih je treba skrbno negovati in aktivno spodbujati v naši skupnosti. Želim si, da bi v prihodnje takšen duh povezanosti in družbene odgovornosti postal še bolj razširjen. Verjamem, da nas ravno to povezuje kot ljudi in nas dela človeške," je ob tem poudarila Ana Lukner, direktorica in ustanoviteljica Truhome.

Skupaj zmoremo!

McDonald’sovi zaposleni z različnih koncev Slovenije so se ponovno združili z istim ciljem – pomagati naravi pri novem začetku. A tokrat niso sadili le drevesnih mladik. Vsak zamah krampa je bil tudi simbol skupnosti, vztrajnosti in dolgoročne zaveze, da pri obnovi ne gre za enkratno gesto, temveč za proces, ki zahteva čas, srčnost in sodelovanje. To so dejanja, ki – tako kot mlada drevesa – počasi, a zanesljivo poganjajo močne korenine za prihodnost.

"Teren, na katerem smo sadili, je bil kar težaven –vse je zaraščeno z robidami in veliko je skal. Ampak bilo je super. Na koncu pa še tisti prijetni občutek, da si naredil nekaj dobrega. Super! Naslednje leto zagotovo spet pridem," je povedala Tadeja Apšner, zaposlena v restavraciji Supernova Rudnik.

V sklopu letošnje akcije, ki na Krasu poteka že četrto leto zapored, so bile posajene sadike puhastega hrasta, hrasta cera in lipe.

Foto: McDonald's "Sadike smo posadili na območjih, ki so bila v požaru tako zelo poškodovana, da se gozd in z njim povezan habitat za živali sam ne bi mogel obnoviti. Ker so posajene v poznem jesenskem času, bodo do pomladi utrdile svoj koreninski sistem in s tem okrepile odpornost na morebitno sušno poletje. To bo povečalo njihovo možnost preživetja. V burji posajena, za burjo narejena," pojasnjuje mag. Andrej Breznikar z Zavoda za gozdove Slovenije.

Mali koraki za velike cilje

Sodelovanje pri obnovi kraškega gozda je del širše McDonald'sove zaveze, pod geslom: mali koraki za velike cilje, s katero podjetje naslavlja svojo odgovornost do okolja, trajnostno ravnanje ter podporo lokalnim skupnostim. Ta vključuje projekte na področju varovanja naravnih virov, zmanjševanja odpadkov, trajnostne embalaže ter številne družbeno odgovorne pobude po vsej Sloveniji.

