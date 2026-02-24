Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Torek,
24. 2. 2026,
19.11

Osveženo pred

1 ura, 21 minut

V Mariboru zagorelo v podstrešnem stanovanju

PGD Rovte, gasilci | Gasilci so požar hitro lokalizirali in pogasili ter stavbo še temeljito prezračili. | Foto Gaja Hanuna

Gasilci so požar hitro lokalizirali in pogasili ter stavbo še temeljito prezračili.

Foto: Gaja Hanuna

V Mariboru je danes zjutraj zagorelo v podstrešnem stanovanju večstanovanjskega objekta. Gasilci so evakuirali tri osebe, ena se je nadihala dima in potrebovala zdravstveno oskrbo. Gasilci so požar hitro lokalizirali in pogasili, nato pa so celotno stavbo še temeljito prezračili in pregledali, so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje.

Gasilci so zaradi konstrukcije stropov v prizadetem stanovanju odstranili del stropa, na podstrešju pa del poda, da so se prepričali, da se ogenj ni razširil v strop.

