V Mariboru zagorelo v podstrešnem stanovanju

V Mariboru je danes zjutraj zagorelo v podstrešnem stanovanju večstanovanjskega objekta. Gasilci so evakuirali tri osebe, ena se je nadihala dima in potrebovala zdravstveno oskrbo. Gasilci so požar hitro lokalizirali in pogasili, nato pa so celotno stavbo še temeljito prezračili in pregledali, so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje.