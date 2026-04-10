Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
M. T., STA

Petek,
10. 4. 2026,
13.37

Osveženo pred

8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Natisni članek

Maribor prometna nesreča alkohol policija

Petek, 10. 4. 2026, 13.37

8 minut

Znani Mariborčan poskusil podkupiti zdravnika? To je znano.

Sojenje se bo nadaljevalo 28. avgusta in 25. septembra, ko naj bi sodišče zaslišalo še nekaj prič, med njimi policiste in reševalce, ki so Škrinjarju pomagali po nesreči.

V nadaljevanju sojenja nekdanjemu nadzorniku več mariborskih javnih podjetij Damijanu Škrinjarju zaradi očitka, da je po prometni nesreči decembra 2023 skušal podkupiti zdravnika v urgentnem centru UKC Maribor, je mariborsko sodišče zaslišalo dežurna zdravnika. Obtoženi se z njima ni soočil, saj je soglašal, da narok opravijo v njegovi odsotnosti.

Pred sodnico Majo Balažic sta danes stopila dežurna kirurginja Ana Zupan Hohnec, ki je Škrinjarja obravnavala po tistem, ko so ga tja po nesreči v Hočah vidno opitega pripeljali reševalci, ter dežurni travmatolog Žiga Horvat. Slednji je kolegici priskočil na pomoč po tistem, ko je imela ta s pacientom kar nekaj težav, saj je zavračal medicinsko pomoč.

Pri njem so našli kuverto z več tisoč evri

Kot je povedala zdravnica, se obtoženi že na kraju dogodka in nato tudi ob prihodu v urgentni center ni želel identificirati, zaradi česar so prvič poklicali policijo. Pozneje so pri njem našli dokumente, a tudi kuverto z več tisoč evri. Ker je Škrinjar zavračal pomoč, še posebej odvzem krvi, in jim ob obilici dela, saj so se v tistem času zgodile še tri prometne nesreče, povzročal težave, se je zdravnica obrnila na kolego Horvata.

slovenska policija, trak
Novice Murska Sobota: kakšna bo kazen za mladoletnika, ki je zabodel dijakinjo?

Po njenih besedah je ta prišel do pacienta, kaj natančno sta se pogovarjala, ni vedela povedati, saj se je ukvarjala z drugimi pacienti. Videla pa je, da je pacient zdravnika s prstom pozval, če lahko pride bližje k njemu, nakar ga je Horvat glasno vprašal, ali ga morda skuša podkupiti in da se tako ne moreta pogovarjati. Po navodilu zdravnika je nato znova poklicala policiste.

Razhajanje v zgodbah

Njena zgodba pa se je v tem delu nekoliko razlikovala od poznejšega pričanja zdravnika, ki je zanikal, da bi Škrinjarja vprašal, ali ga želi podkupiti, da pa je imel takšen občutek iz načina, ki ga je pacient uporabil. Je pa po njegovih besedah mogoče, da je o morebitnem poskusu podkupovanja pozneje povedal zdravnici v pogovoru. Ob tem je potrdil, da so mu povedali za nenavadno veliko količino denarja, ki jo je imel pacient pri sebi, in se je ob njegovih besedah počutil užaljenega.

Pogrešana oseba, umrla oseba
Novice Na Štajerskem našli človeško truplo. Ali kdo ve, za koga gre?

O dogodku je obvestil medicinske sestre, ki naj bi nato poklicale policijo, kar se prav tako ni v celoti skladalo s pričanjem zdravniške kolegice, da je klic na policijo zaradi poskusa podkupovanja naročil njej. Še več, zdravnik je celo dejal, da naj bi klic na policijo naročil zato, da bi pacientu lahko odvzeli kri, in ne zaradi poskusa podkupovanja.

Veliko vprašanje

Škrinjarju v več urah ukvarjanja z njim na urgenci na koncu krvi sploh niso odvzeli, saj da v to ni privolil, niti ko so ga k temu pozvali policisti. Po odgovor, zakaj pacient tega ni želel, pa je Horvat tožilko Aleksandro Majdič napotil na obtoženega. Zagovornik Goran Janžekovič je to izkoristil za pomislek, zakaj bi njegov klient sploh skušal podkupiti zdravnika, če se je lahko v vsakem primeru izognili krvnemu testu.

skuter, nevarna vožnja, motorist, motorno kolo, moped
Novice Mladoletnik s predelanim mopedom, kar je zelo nevarno

Kot izhaja iz obtožnice, naj bi obtoženi zdravniku na urgenci ponudil nagrado, da bi ta odstopil od laboratorijske preiskave prisotnosti alkohola v krvi. Škrinjar očitkov ne priznava, saj naj bi zdravnika skušal zgolj pregovoriti, da ga izpusti domov.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
