Kako vaš znak horoskopa prenaša alkoholnega mačka?

Jutro po popivanju s seboj pogosto prinese isto vprašanje: zakaj? Vsakdo ima drug način boja z alkoholnim mačkom, nekateri ga ignorirajo, drugi delajo dramo, spet tretji imajo cel postopek, kako ga odpraviti. Astrologi so prepričani, da je odziv odvisen tudi od vašega nebesnega znamenja.

Oven

Ovni mačka doživljajo kot osebni izziv in ga skušajo premagati s telovadbo, ker so prepričani, da bo znoj iz njihovega telesa odplaknil vse strupe. A to ne traja dolgo, odnehajo že kmalu in se preostanek dneva le še pritožujejo.

Bik

Biki imajo za okrevanje po pretiravanju z alkoholom povsem preprost recept: hrana, kavč in tišina. Dan preživijo v miru, ob obilju hrane in gledanju serij, medtem ko jih družba in aktivnosti niti malo ne zanimajo, ker se hočejo spočiti.

Rak

Raki tako kot vse drugo tudi alkoholnega mačka doživljajo zelo čustveno. Fizično nelagodje je okrepljeno z občutkom krivde, ta kombinacija pa poskrbi za slabo voljo, zato se zavlečejo v svoj prostor, kamor dovolijo le najbližjim.

Dvojčka

Dvojčki mačka nočejo preživeti sami, zato klicarijo prijatelje, skušajo rekonstruirati vse dogodke pretekle noči, pripovedujejo o svojih doživetjih in sprašujejo po podrobnosti, ki so jih pozabili. Pri njih je tudi alkoholni maček družaben.

Lev

Levi bodo poskrbeli za to, da bodo vsi vedeli, kako slabo se počutijo. To bodo storili z dramatičnimi vzdihi, objavami na družbenih omrežjih in zahtevami po pozornosti, obenem pa bodo poskrbeli, da bodo tudi v svojem trpljenju videti odlično.

Devica

Device se alkoholnega mačka lotijo kot težave, ki jo je treba razrešiti. Imajo načrt okrevanja s točnim urnikom za vodo, hrano in počitek. Ob tem analizirajo, kaj je prejšnji večer šlo narobe, saj istih napak ne nameravajo več ponavljati.

Tehtnica

Tehtnice trpijo tiho, a z dozo estetike. Zase skrbijo z lahkimi in očem všečnimi obroki, kot so smutiji in zdrave sklede, ter se obkrožijo s prijetnimi detajli, kot so dišeče sveče. Pri njih mora biti tudi okrevanje po popivanju nadvse skladno.

Škorpijon

Ko imajo mačka, se škorpijoni umaknejo in skrijejo vase. Izogibajo se vsem družabnim stikom, hočejo le mir v tišini in mraku. Kot vse drugo je tudi alkoholni maček zanje intenzivno ter osebno doživetje, ki ga morajo predelati sami.

Strelec

Za strelce je alkoholni maček dokaz, da je bila zabava dobra. Z utrujenim obrazom pripovedujejo anekdote o tem, kaj se je dogajalo, nato pa že okoli poldneva predlagajo pivo "za okrevanje". Zanje je maček le premor pred novo pustolovščino.

Kozorog

Kozorogi mačka doživljajo kot šibkost, ki jo morajo skriti. Zato se skušajo pretvarjati, da je vse v redu, in pogosto nadaljujejo delo, tudi če se počutijo resnično slabo. Čez dan se prebijejo molče in odločni, da bodo prihodnjič bolj disciplinirani.

Vodnar

Vodnarji na vse gledajo analitično, tudi na alkoholnega mačka. Raziskujejo načine za hitro okrevanje in prebirajo članke o učinkih alkohola na telo. Pripravljeni so preizkusiti tudi najbolj neobičajne metode, da bi razumeli, kaj se jim dogaja.

Ribi

Ribe pod vplivom alkoholnega mačka še močneje tonejo v melanholijo. Njihova občutja so intenzivnejša, glavobol pa nosi tudi čustveno težo. Uteho iščejo v samoti, glasbi in sanjarjenju, zato za okrevanje potrebujejo predvsem mir.